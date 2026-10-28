Andrea Bocelli risponde (con stile) a Roncaccia dopo l’infelice battuta al GF Vip

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Andra Bocelli e Roncaccia

Il Grande Fratello Vip sta regalando momenti di puro intrattenimento agli spettatori, ma, come in ogni edizione del reality, non mancano gli scivoloni. A rendersi protagonista di una brutta caduta di stile nei giorni scorsi è stato Alessandro Roncaccia, che ha pronunciato una frase di cattivo gusto sulla cecità di Andrea Bocelli. Una battuta che non è piaciuta sui social e sulla quale è intervenuto lo stesso tenore: con grande eleganza, il cantante toscano ha cercato di sdrammatizzare, spiegando addirittura di aver sorriso lui stesso.

Andrea Bocelli, la risposta alla battuta infelice

Manca ormai un mese alla conclusione del Grande Fratello Vip, ma non si può certo dire che il programma condotto da Ilary Blasi non abbia regalato al pubblico risate e, come sempre, qualche polemica. L’ultima ha coinvolto Alessandro Roncaccia, che ha pronunciato una frase poco carina su Andrea Bocelli.

Giocando a palla con Guendalina Tavassi, il concorrente si era lasciato andare a un’esternazione di cattivo gusto: “Questa la prendeva anche Bocelli”, aveva ironizzato. La frase non era passata inosservata sui social: se qualcuno, pur senza difendere il concorrente, aveva sottolineato che si trattasse di una battuta estemporanea, molti utenti l’avevano definita offensiva non solo nei confronti del tenore, ma anche di tutte le persone con disabilità visiva.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Andrea Bocelli, che con qualche dichiarazione è riuscito a stemperare gli animi. Intervistato da Adnkronos, infatti, il tenore ha sdrammatizzato con grande signorilità: “Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque”, ha spiegato il cantante.

Andrea Bocelli difende Alessandro Roncaccia

Bocelli non si è limitato a minimizzare quanto accaduto, ma ha voluto prendere le difese di Alessandro Roncaccia, augurandosi che la vicenda non abbia ripercussioni negative sulla sua esperienza al Grande Fratello: “Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole”.

Infine, una massima di grande saggezza: “Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose”, ha concluso il tenore. L’augurio è che i leoni da tastiera accolgano l’appello del cantante, non solo in questa occasione, ma anche in futuro.

Alessandro Roncaccia, il suo percorso al GF Vip

Alessandro Roncaccia è diventato noto dopo la partecipazione al reality Italia Shore. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da diversi momenti controversi, che lo hanno reso uno dei concorrenti più divisivi. L’imprenditore e modello ha infatti avuto un duro scontro con Alex Belli, arrivando quasi alle mani con l’attore.

Ha fatto discutere anche il suo avvicinamento a Piera Meloni, che all’ingresso nella Casa era fidanzata. Spinta dall’attrazione per Roncaccia, l’influencer ha chiuso la precedente relazione, non senza sensi di colpa. In molti, però, mettono in discussione il reale interesse del modello per la ragazza.