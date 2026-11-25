Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata, mancano ormai pochi giorni al termine del reality quando finalmente Ilary Blasi svelerà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo gli inquilini della Casa più spiata d’Italia si stanno godendo la loro ultima settimana di reclusione segnata, anche, da qualche incidente. Dopo Guendalina Tavassi, anche Roncaccia e Giulia Provvedi hanno spaventato il pubblico a causa di una brutta caduta.

Giulia Provvedi e Roncaccia cadono al GF Vip

Il video della caduta di Roncaccia e Giulia Provvedi è diventato virale per via della reazione degli altri inquilini del GF Vip che, dopo l’incidente di Guendalina Tavassi di qualche giorno fa, si sono spaventati moltissimo.

Nelle immagini vediamo Giulia Provvedi in braccio a Roncaccia e il concorrente che corre in giro per la Casa, fra risate e urla. Poi i due si allontanano, sempre correndo, e scivolano a terra con un tonfo sordo. Il rumore scatena immediatamente gli altri concorrenti che corrono preoccupati.

“Vi siete fatti male?”, domanda Mariana La Rosa, insieme ad Andreas Muller e Federica Morello. Un attimo di silenzio, poi la conferma di Giulia Provvedi e Roncaccia, che ridono divertiti, assicurando di non essersi fatto male.

Qualche giorno fa era andata peggio a Guendalina Tavassi che, sempre durante un momento di gioco con Silvia Provvedi, era caduta a terra battendo violentemente la testa. La concorrente era stata soccorsa dagli altri inquilini della Casa di Cinecittà, in seguito era uscita dal bunker per degli accertamenti medici. Un momento che aveva particolarmente spaventato gli altri concorrenti e il pubblico, con un’assenza raccontata anche da Ilary Blasi in puntata.

Le lacrime di Roncaccia per Piera Meloni

La caduta di Roncaccia arriva dopo giorni tutt’altro che semplici per il concorrente. Nella puntata di lunedì 23 novembre infatti ad abbandonare la Casa del GF Vip sono state due persona importanti per l’imprenditore e influencer.

Prima è stato eliminato Varsi, battuto da Federica Morello, poi è toccato a Piera Meloni, finita al televoto flash. Dopo la diretta che ha incoronato i finalisti, il concorrente è apparso piuttosto provato ed è scoppiato a piangere.

A consolarlo gli altri vip che hanno provato a farlo ragionare. “Vedila anche così, un momento tuo ti fa bene – ha spiegato Andreas Muller -. Non perché devi riflettere su te e Piera, ma perché ti dedichi un momento prima di tornare alla vita normale, magari anche la mancanza di questo giorno ti porterà a qualcosa che non sai”.

Anche Marina La Rosa è intervenuta, consolando Roncaccia e cercando di fargli vedere il lato positivo di quanto accaduto. “Hai questa settimana per stare da solo – gli ha detto -, sicuramente ti mancherà Piera e questo è ovvio, ma magari ci trovi anche qualcos’altro qui dentro. Sei da solo senza Varsi, senza Piera. Anche se domani ti viene da piangere a freddo, è giusto comunque piangere, se questa è la tua reazione al momento va bene così, non si può fare finta di niente”.