Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

La finale è ormai vicinissima, ma per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip il sogno di arrivare fino in fondo potrebbe interrompersi proprio sul più bello. Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale5, Ilary Blasi torna al timone del reality per una semifinale che si annuncia particolarmente movimentata, tra rivalità mai risolte, nuove sorprese e un televoto destinato a cambiare gli equilibri della Casa.

Dopo settimane di confronti accesi, alleanze e strategie, il gioco entra nella sua fase più delicata. Tre concorrenti sono al televoto e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il programma. Intanto, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi possono già guardare alla finalissima del 30 novembre con una certezza: il loro posto è assicurato.

Ma chi rischia davvero di uscire? E quali sorprese attendono gli inquilini nell’ultima settimana di convivenza?

GF Vip, chi sarà eliminato nella semifinale del 23 novembre

A contendersi la permanenza nella Casa sono Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi, protagonisti di un televoto che potrebbe riservare qualche sorpresa. La situazione è particolarmente delicata per Piera Meloni, finita in nomination per una scelta di Federica Morello. Tra le due concorrenti, del resto, i rapporti sono tutt’altro che distesi e la rivalità potrebbe arrivare a un punto di svolta proprio durante la semifinale.

Secondo i sondaggi online pubblicati alla vigilia della puntata, Piera Meloni sarebbe la concorrente maggiormente a rischio eliminazione. Le rilevazioni di Forumfree la collocano infatti all’ultimo posto, con il 13,03% delle preferenze, mentre Federica Morello supera il 62%. Una distanza considerevole, che tuttavia non permette di considerare già scritto il verdetto. I sondaggi non hanno valore ufficiale e il risultato dipenderà esclusivamente dai voti espressi dal pubblico attraverso i canali del programma.

Per Alessandro Varsi, invece, si tratta dell’ennesima prova da superare. Il concorrente è già riuscito a salvarsi in precedenti televoti e potrebbe trovare ancora una volta il sostegno necessario per proseguire la sua avventura. Federica Morello sembra partire da una posizione più favorevole, almeno stando alle preferenze espresse online. Il suo percorso però continua a dividere gli inquilini e il pubblico, rendendola una delle figure più discusse di questa fase del reality.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip

Mentre alcuni concorrenti devono ancora conquistare la possibilità di giocarsi la vittoria, tre protagoniste hanno già ottenuto il pass per la finale. La prima è Marina La Rosa, che si è assicurata l’accesso all’ultima puntata il 30 ottobre. A seguirla è stata Guendalina Tavassi, promossa finalista durante la puntata del 6 novembre. Infine, Giulia Provvedi ha conquistato il terzo posto disponibile il 13 novembre.

Per loro la semifinale sarà un’occasione per osservare le mosse degli avversari e scoprire chi si aggiungerà al gruppo dei finalisti. Per gli altri, invece, ogni verdetto potrebbe rivelarsi decisivo. Tra i concorrenti ancora in gioco ci sono anche Andreas Müller e Alessandro Roncaccia, che attendono di conoscere le decisioni della serata. Nel corso della diretta verrà infatti individuato anche il quarto finalista.

Le anticipazioni della semifinale: esibizioni e sorprese

La puntata del 23 novembre non sarà dedicata soltanto alle eliminazioni. Il Grande Fratello ha infatti preparato una nuova prova per i concorrenti che non hanno ancora conquistato la finale. I Vip dovranno portare in prima serata alcune delle esibizioni già presentate durante lo Showtime organizzato nella Casa.

Alessandro Varsi vestirà i panni di Claudio Baglioni sulle note di Questo piccolo grande amore, mentre Andreas Müller interpreterà Jovanotti con Serenata rap. Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si cimenteranno in un tango, mentre Federica Morello si esibirà sulle note di Hung Up di Madonna.

Un momento più leggero, che potrebbe offrire ai concorrenti la possibilità di mostrare un lato diverso della propria personalità prima dei verdetti.