Grande Fratello Vip, anticipazioni 5 ottobre: chi rischia di uscire dalla Casa

Il "Grande Fratello Vip" torna lunedì 5 ottobre, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste

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IPA Ilary Blasi

Nuovo appuntamento, nuovi equilibri da mettere alla prova e soprattutto un televoto che potrebbe cambiare il destino di uno dei concorrenti. Il Grande Fratello Vip torna questa sera lunedì 5 ottobre in prima serata su Canale5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Al centro della puntata ci sarà il verdetto del pubblico, chiamato a scegliere tra quattro protagonisti della Casa: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.

Grande Fratello Vip, chi è al televoto il 5 ottobre

Quello di stasera non sarà ancora un televoto eliminatorio: il concorrente che riceverà meno preferenze non dovrà lasciare immediatamente il reality, ma diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione. Ad aspettarlo c’è già Giancarlo Danto, finito a rischio dopo aver avuto la peggio nel precedente televoto contro Alessandro Varsi.

I quattro concorrenti che attendono il verdetto del pubblico si giocano la possibilità di evitare una posizione decisamente scomoda in vista della prossima eliminazione: il televoto chiederà agli spettatori chi salvare. Di conseguenza sarà il gieffino con il minor numero di preferenze a raggiungere Danto e solo successivamente si arriverà allo scontro che stabilirà chi dovrà davvero abbandonare la Casa.

In attesa del verdetto ufficiale, a dare qualche indicazione sono i sondaggi online, che naturalmente non rappresentano il risultato del televoto e devono quindi essere considerati soltanto come una fotografia delle preferenze espresse dagli utenti sui diversi siti. Le rilevazioni disponibili sembrano però concordare su un nome: Moreno Morello è al momento il concorrente più in difficoltà. In un sondaggio di GF Forum Free, Federica Morello raccoglie il 31,34% delle preferenze, davanti a Marina La Rosa con il 29,40% e Guendalina Tavassi con il 25,53%. Moreno si ferma invece al 13,73%.

L’ex maestra d’asilo sta dimostrando di essere tra le più amate della Casa, al pari di due concorrenti molto conosciute dal pubblico come Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Ma al Grande Fratello le sorprese al televoto sono sempre possibili: soltanto la chiusura delle votazioni darà il risultato definitivo.

Cosa succederà nella puntata del 5 ottobre

Il televoto non sarà l’unico tema della serata. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nella Casa, non dovrebbero mancare confronti e momenti di tensione. Tra gli episodi che hanno movimentato la convivenza c’è stato lo scontro tra Danto e Guendalina Tavassi, mentre Valeria Marini ha manifestato il proprio malcontento dopo essere stata esclusa per la seconda volta dal balletto settimanale.

Gli occhi, però, saranno soprattutto puntati sul momento in cui Ilary Blasi comunicherà il verdetto del pubblico. Per Federica, Marina, Guendalina e Moreno l’obiettivo è uno solo: evitare di raggiungere Danto nella zona più pericolosa del gioco.

Dove vedere la puntata del Grande Fratello Vip

La quinta puntata del reality show va in onda lunedì 5 ottobre in prima serata su Canale5, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre su Mediaset Extra prosegue il collegamento quotidiano con la Casa.