Anticipazioni Grande Fatello Vip, chi viene eliminato stasera 6 novembre

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Valeria Marini

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip che torna in prima serata su Canale 5 questa sera venerdì 6 novembre, con una puntata che promette scintille. A poche settimane dalla finalissima, nella Casa più spiata d’Italia gli equilibri sembrano sempre più fragili e il clima è tutt’altro che sereno. Tra discussioni, accuse di falsità e tentativi di riconciliazione, i concorrenti si preparano ad affrontare un nuovo televoto eliminatorio. A rischiare grosso sono soprattutto Valeria Marini e Giulia Provvedi, mentre Andreas Müller e Alex Belli sembrano godere di un maggiore sostegno da parte del pubblico. Ma chi dovrà abbandonare definitivamente il reality condotto da Ilary Blasi?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 6 novembre: Valeria Marini contro tutti

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia particolarmente movimentata. Al timone ritroveremo come sempre la padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi avvenimenti della Casa.

Protagonista indiscussa delle tensioni degli ultimi giorni è Valeria Marini, che non ha affatto digerito le parole pronunciate da Andreas Müller durante le nomination. Il ballerino l’ha infatti definita ipocrita, un’accusa che ha mandato su tutte le furie la showgirl. Valeria si è sfogata con Alex Belli, sostenendo di essere una persona sincera e ipotizzando che dietro il comportamento di Andreas possa esserci l’influenza di Marina La Rosa.

Come se non bastasse, tra i due è scoppiata un’altra discussione a causa di una scritta lasciata su una confezione di uova. Un episodio apparentemente banale che ha riacceso il malcontento. Il confronto tra Valeria e Andreas potrebbe diventare uno dei momenti più accesi della diretta.

Ma Valeria Marini non è l’unica ad avere qualche conto in sospeso: anche Alex Belli sta vivendo giornate piuttosto complicate, diviso tra il desiderio di recuperare alcuni rapporti e i sospetti degli altri concorrenti. L’attore ha provato infatti a riavvicinarsi a Giulia Provvedi, dopo alcune incomprensioni che avevano incrinato la loro amicizia. La cantante de Le Donatella aveva confessato di essersi sentita sminuita da alcuni suoi atteggiamenti.

Ben diverso il clima con Alessandro Roncaccia: quest’ultimo continua infatti a dubitare della sincerità dell’attore, sospettando che il suo improvviso atteggiamento conciliante possa nascondere una strategia di gioco.

La sensazione è che, con la finale sempre più vicina, anche le amicizie più solide rischino di trasformarsi in alleanze di convenienza.

Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato stasera? Valeria Marini rischia

Il momento più atteso della serata sarà naturalmente quello dell’eliminazione: dopo l’uscita di Jonathan Kashanian nella puntata del 2 novembre, un altro concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa. Al momento ci sono quattro i vip al televoto ovvero Alex Belli, Andreas Müller, Valeria Marini e Giulia Provvedi.

A guidare le preferenze sarebbe dunque Andreas Müller, seguito a pochissima distanza da Alex Belli. Più delicata la situazione di Valeria Marini, ferma intorno al 21%, mentre Giulia Provvedi occuperebbe l’ultima posizione, ma ovviamente il verdetto definitivo arriverà soltanto durante la diretta.

Per Valeria Marini in particolare quella di stasera potrebbe essere una serata decisiva visto che la showgirl è tra le concorrenti maggiormente coinvolte nelle dinamiche della Casa, con continue discussioni potrebbero influenzare il giudizio del pubblico.

A complicare la situazione c’è anche la vicinanza con Giulia Provvedi nei sondaggi, che rende difficile prevedere chi delle due possa avere la peggio mentre Marina La Rosa, già proclamata prima finalista, può osservare le tensioni senza il timore immediato dell’eliminazione.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

L’appuntamento con la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip è per venerdì 6 novembre 2026 alle 21:20 su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

La diretta sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperare gli episodi e seguire gli aggiornamenti dalla Casa e rivedere le puntate on demand.