GF VIP, lite fra Carmen e Valeria Marini: è guerra in casa per Danto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip dove ormai le liti sono all’ordine del giorno. L’ultima vede coinvolte due grandi protagoniste del reality: Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Con una terza persona, ossia Giancarlo Danto, amico della showgirl sarda e suo collaboratore fuori dalla

Nuova lite al Grande Fratello Vip: Carmen perde la pazienza

A creare tensione sono state soprattutto le nomination arrivate nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Durante l’appuntamento in diretta con Ilary Blasi infatti Giancarlo Danto ha deciso di nominare proprio Carmen Di Pietro. Una scelta che non è piaciuta affatto alla showgirl e che l’ha spinta a definire Danto come il “cagnolino” di Valeria Marini.

Parole che hanno scatenato una lite piuttosto accesa. “Io affronto tutto a testa alta – ha tuonato Carmen -. Mi scivola addosso, uno che fa il porta borse di Valeria Marini, ma posso pensare a quello che dici? Non è per denigrare il lavoro, è per far capire che non mi interessa. Tu hai paura di Valeria, sei il cagnolino di Valeria, cresci Danto. Lei parla sempre male di te”.

Danto ha dunque replicato, accusando Carmen Di Pietro di creare malcontento in Casa. La discussione ha portato Carmen ad alzare parecchio i toni e sulla questione è intervenuta anche Valeria Marini, pronta a difendere il personal trainer. La showgirl sarda ha voluto subito chiarire la situazione, affermando che non avrebbe mai parlato male di Danto con gli altri inquilini.

“Le rode perché l’hai nominata, io non parlo male di te Giancarlo perché ti voglio bene – ha detto -. Io ho già scelto le mie persone, che mi vogliono bene e ci aiutiamo se serve. Io sono felice di aver fatto questa esperienza con te, è un piacere starti vicino”.

La lite ha ovviamente attirato l’attenzione di Marina La Rosa che ormai sembra aver dichiarato guerra a Valeria Marini. La concorrente ha dato infatti ragione a Carmen, sottolineando che avrebbe detto la verità riguardo i rapporti fra Danto e Valeria.

Marina La Rosa contro Valeria Marini

Nella Casa del Grande Fratello Vip dunque l’atmosfera si fa sempre più pesante e i concorrenti sono ormai divisi da una guerra interna. Da una parte Alex Belli e Valeria Marini, con l’appoggio di Danto, dall’altra Marina La Rosa che sembra aver trovato nuovi consensi.

Solo qualche ora fa Valeria Marini, in camera con Alex Belli, aveva elaborato una strategia contro Marina La Rosa. “Io la ignoro – aveva detto , anche oggi ha detto a tavola che ha scritto una frase per ognuno e di Andreas ha scritto: “Non sono il coreografo di Valeria Marini”. Non devo cadere nelle sue provocazioni, ignorarla. È talmente una persona cattiva che mi frega di cosa dice qua. Ieri è arrivata, ero con Megan, e ha detto che non si faceva i capelli vicino a me, e io l’ho ignorata. Il mio errore è stato di averle detto che è una giocatrice, ogni cosa che dice la fa perché ha un fine. Ho sbagliato perché le ho dato importanza, ma che mi frega dei suoi giochetti. È invidiosa”.