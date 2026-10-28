Laura Chiatti, le foto con un altro uomo. E Marco Bocci? Lei replica: “Pietà”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Laura Chiatti

Laura Chiatti e Marco Bocci tornano al centro della cronaca rosa per via di una presunta crisi matrimoniale. Questa volta a scatenare le malelingue sono alcune foto in cui sembra che l’attrice sia in compagnia di un altro uomo che non è il marito. E la reazione della diretta interessata non è tardata ad arrivare.

Laura Chiatti, le foto con un altro uomo e la reazione furiosa: “Pietà”

Il titolo è di quelli destinati a far discutere: “Per Laura Chiatti tenera notte di carezze con un altro uomo”. A pubblicarlo è Diva e Donna, che dedica la copertina all’attrice e al suo matrimonio con Marco Bocci, parlando di una possibile crisi dopo tredici anni d’amore e due figli insieme.

Nelle fotografie Laura appare accanto a un uomo ripreso di spalle. Tanto è bastato per alimentare interrogativi sulla sua vita sentimentale, soprattutto perché da tempo, a intervalli regolari, si rincorrono indiscrezioni su presunte difficoltà con il marito.

Questa volta, però, l’attrice ha deciso di intervenire personalmente. “Pietà”, ha scritto con tanto di faccina con le lacrime dalle risate. Il commento è spuntato sotto la pagina social del settimanale.

Ma Laura Chiatti non si è fermata qui. Poco dopo ha aggiunto un commento ancora più esplicito, mettendo in discussione la ricostruzione proposta dalla rivista: “Il giornalismo italiano…neanche si sono resi conto che sono due persone diverse”.

Una precisazione che cambia la prospettiva dell’intera vicenda. Secondo quanto sottolineato dalla 44enne le immagini accostate dal settimanale ritrarrebbero due persone differenti, particolare che renderebbe ancora meno convincente l’interpretazione suggerita dalla copertina.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi? La verità dietro le indiscrezioni

In una story sul suo account Instagram Laura Chiatti ha continuato a scherzare sulla vicenda: “Di questo passo prima di dire ciao a qualcuno bisognerà chiedere se è consentito… non si sa mai”. Una smentita netta, che zittisce di fatto le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Tra l’altro, non è la prima volta che il matrimonio tra Laura Chiatti e Marco Bocci finisce sotto la lente d’ingrandimento. Negli anni, nonostante le immagini di famiglia, le vacanze insieme e i momenti condivisi sui social, le voci di una possibile separazione sono tornate ciclicamente.

Tanto che un follower ha espresso solidarietà all’attrice: “Non so come fate a sopportare tutte queste cose che escono…vi auguro ogni bene”. Bocci, almeno per il momento, non è intervenuto pubblicamente sulla vicenda. A prendere posizione è stata soltanto sua moglie, che ha preferito affidarsi a poche battute ma pungenti.

Laura Chiatti e Marco Bocci, tredici anni d’amore

La storia tra Laura Chiatti e Marco Bocci è iniziata nel 2013. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che pochi mesi dopo – più precisamente il 5 luglio 2014 – sono state celebrate le nozze in Umbria, terra di entrambi.

Nel 2015 è nato il primogenito Enea mentre l’anno successivo è arrivato Pablo. Due bambini che sono diventati subito il centro della vita della coppia. Una relazione vissuta tra impegni professionali, set cinematografici e una quotidianità fatta anche di piccoli contrasti.

Perché Laura e Marco non hanno mai cercato di raccontare un’unione perfetta. Anzi, qualche mese fa, ospite di Verissimo, l’attore aveva parlato del loro rapporto con una sincerità disarmante e una buona dose di autoironia.

“Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l’uomo più lasciato della storia dell’umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa”, aveva raccontato sorridendo.