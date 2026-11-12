Diaco, sfogo in diretta dopo la bufera su BellaMa’: “La giornata più difficile della mia vita”. Gli autori lo difendono

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua carriera televisiva. Travolto dalle polemiche sul clima di lavoro a BellaMa’, il programma che conduce su Rai2, il giornalista ha scelto di parlare direttamente ai telespettatori durante la puntata di mercoledì 11 novembre.

Poche ore prima, la Rai aveva annunciato l’apertura di un’indagine interna per verificare le testimonianze e le registrazioni audio fuori onda diffuse negli ultimi giorni. Il giornalista ha raccontato il proprio stato d’animo, senza entrare nel merito delle contestazioni. Intanto, a prendere pubblicamente le sue difese sono stati Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, due autori che lavorano con lui da sette anni e che hanno deciso di raccontare, attraverso Facebook, il conduttore che conoscono lontano dalle telecamere.

Pierluigi Diaco, le parole in diretta a BellaMa’ dopo l’indagine della Rai

È stato un momento molto personale quello che Pierluigi Diaco ha condiviso con il pubblico di BellaMa’. Durante la puntata dell’11 novembre il conduttore ha voluto confidare ai suoi ospiti quanto stesse vivendo con difficoltà quella giornata. “Oggi è la giornata per me più difficile della mia vita personale e professionale”, ha dichiarato, spiegando di essere entrato in studio con uno stato d’animo tutt’altro che sereno.

“Io sono un servitore della Rai. La mia prima matricola è del 1996. Tra errori e gioie, ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare quella che è l’azienda culturale più importante del paese”, ha dichiarato. Il giornalista ha ribadito la volontà di rispettare qualunque decisione venga presa dall’azienda: “Tutto quello che verrà deciso su di me, lo rispetterò senza polemiche, senza parlare e senza reagire”, ha assicurato, affidando poi alla propria fede il significato più personale di quelle parole.

Una dichiarazione che arriva in una giornata segnata da un passaggio delicato per il futuro della trasmissione, dopo che la Rai ha annunciato l’avvio di un’indagine interna sul comportamento del conduttore di BellaMa’ e alcuni fuorionda.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è ricostruire quanto accaduto e tutelare la dignità e la sicurezza di lavoratori, collaboratori e ospiti delle produzioni del servizio pubblico. Anche il Codacons è intervenuto, chiedendo alla Rai di valutare una sospensione cautelare di Diaco dalla conduzione, in attesa delle verifiche.

Gli autori di BellaMa’ difendono Diaco: “Non merita questo livore”

Nel pieno delle polemiche che hanno investito Pierluigi Diaco, arrivano anche le parole di chi lavora al suo fianco da anni. Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, autori di BellaMa’, hanno deciso di intervenire pubblicamente su Facebook per difendere il conduttore, raccontando un lato del suo carattere che, a loro giudizio, rischia di essere oscurato dalle accuse degli ultimi giorni.

Il primo a esporsi è stato Mauceri, che collabora con Diaco da oltre sette anni tra radio e televisione. Un rapporto professionale intenso, durante il quale non sono mancati scontri e tensioni. L’autore descrive infatti il conduttore come “una persona appassionata al suo lavoro, molto esigente”, dal carattere “indubbiamente spigoloso, a volte al limite della sopportazione“. Un aspetto che, secondo Mauceri, viene però compensato dalla generosità e dalla sensibilità dimostrate nel corso degli anni. E proprio adesso, mentre Diaco affronta uno dei momenti più difficili della sua carriera, l’autore invita chi lo conosce a non lasciarlo solo: “Ora è il momento di essere più che mai presenti e vicini”.

A prendere posizione è stato anche Maurizio Gianotti, che ha conosciuto Diaco nel 2010 durante Unomattina Estate, per poi tornare a lavorare con lui nel 2019 a Io e Te. Da allora, la collaborazione è proseguita attraverso diversi programmi, fino alle cinque edizioni di BellaMa’. Nel suo lungo intervento su Facebook, Gianotti non nasconde gli aspetti più difficili del carattere del giornalista. “Non nego che ci siano stati atteggiamenti irrispettosi“, ammette, riconoscendo anche episodi nei quali sarebbero mancati attenzione e controllo dei toni.

Eppure, dopo sette anni di lavoro quotidiano, l’autore sostiene di conoscere una persona diversa da quella descritta nelle polemiche di questi giorni. “È una persona sensibile, che ha sempre sostenuto con amicizia e con stima chi lavorava con lui”, capace di sostenere i collaboratori e di dimostrare loro amicizia e stima. Per questo l’autore televisivo ha scelto di manifestargli pubblicamente la propria solidarietà, pur sapendo che la sua posizione potrebbe attirare critiche. “Se questo mi costerà l’antipatia di qualcuno, lo accetterò”, conclude.