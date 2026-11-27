IPA L’artista più giovane del mondo John C Weibull arriva all’inaugurazione della sua mostra mano nella mano con la sua mamma

Si chiama John C. Weibull (nome completo John Christian Caldeira Weibull) ed è nato il 12 dicembre 2023 a Marbella, in Spagna, in una famiglia svedese-brasiliana. Nel 2024 ha ottenuto il primato Guinness a soli 10 mesi e 7 giorni di età per le sue opere astratte, diventando il più giovane artista maschio al mondo.

John realizza dipinti astratti dai colori vivaci e dalle pennellate decise. Ed è ovviamente figlio d’arte: sua madre, l’artista brasiliana Rubia Caldeira, attiva nella pittura figurativa e nell’iperrealismo, ha documentato fin dai primi mesi il suo avvicinamento al disegno e alla pittura.

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A cinque mesi, mentre qualunque bambino è impegnato nello svezzamento e nelle “lallazioni”, John ha iniziato a realizzare segni astratti su una tavoletta grafica a LED che i suoi genitori gli avevano regalato come sfogo creativo. Già a sei o sette mesi, è passato a veri colori e tele, creando opere astratte espressive e ricche di colore prima ancora di imparare a parlare. Ha anche iniziato a esplorare la scultura.

La sua mostra personale di debutto si è tenuta a Villa Padierna a Marbella, in Spagna, dove cinque dipinti erano stati venduti prima ancora dell’inaugurazione ufficiale dell’evento.

Tra le mostre più recenti, John ha esposto con ART: My First Language presso MIVA Fine Art Gallery a Malmö, in Svezia (anteprima VIP il 20 novembre 2026 e apertura al pubblico il 21–22 novembre 2026). Ed è arrivato all’inaugurazione, ovviamente, per mano a mamma e papà. Perché sarà pure un bambino prodigio, ma ha pur sempre 3 anni, ancora da compiere.

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Tra l’altro, poiché la madre, Rubia Caldeira è a sua volta una pittrice professionista, parte del pubblico solleva perplessità su quanto il risultato finale sia merito esclusivo del bambino o quanto invece dipenda dalla scelta dei colori, delle tele e dall’allestimento curato dagli adulti. Molti critici mettono poi in dubbio che le opere realizzate da neonati possano essere considerate “arte” in senso proprio, sostenendo che a pochi mesi di vita si tratti piuttosto di gioco sensoriale e casualità motoria priva di intenzionalità. Le opere di John sono comunque molto belle e lui è un artista ancora in erba, nel senso più letterale del termine.