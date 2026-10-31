Vittoria di Svezia sotto accusa, la festa per i 50 anni costa troppo

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IPA Vittoria di Svezia sta per compiere 50 anni

Vittoria di Svezia non ha ancora compiuto 50 anni, ma i festeggiamenti in programma per il 14 luglio 2027 sono già finiti al centro delle polemiche. A sollevare il caso è il budget previsto dal governo svedese: quattro milioni di corone, equivalenti a circa 350mila euro, da destinare alle celebrazioni per la futura Regina. Una spesa straordinaria, finanziata con denaro pubblico, che ha acceso il dibattito sull’opportunità di destinare una somma tanto consistente a un anniversario reale.

Vittoria di Svezia, la festa da 350mila euro scatena le polemiche

Manca ancora qualche mese al cinquantesimo compleanno della Principessa ereditaria Vittoria di Svezia, ma i preparativi rischiano già di trasformarsi in un caso politico. Secondo quanto riportato dalla rivista Svensk Damtidning, il governo ha previsto uno stanziamento speciale di quattro milioni di corone svedesi, circa 350mila euro, per organizzare le celebrazioni del 14 luglio 2027.

Una cifra che si aggiunge ai finanziamenti ordinariamente destinati alla Casa Reale e che, proprio per la sua natura eccezionale, ha sollevato interrogativi. A far discutere non è soltanto l’importo, ma anche la scelta di inserirlo in un bilancio transitorio, uno strumento che dovrebbe garantire la continuità delle attività statali senza introdurre nuove spese o priorità.

Dunque, il governo ha previsto un’eccezione per il compleanno della futura sovrana, alimentando il confronto sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La questione è destinata a rimanere aperta almeno fino al 12 novembre 2026, data prevista per la presentazione definitiva del progetto di bilancio, quando emergeranno ulteriori dettagli sul finanziamento.

Il ministro delle Finanze difende la spesa: “Si compiono 50 anni una sola volta”

A intervenire sulla controversia è stata Elisabeth Svantesson, ministro delle Finanze svedese, che ha difeso pubblicamente la decisione del governo, sottolineando il valore simbolico dell’anniversario.

“Si compiono 50 anni una sola volta, e sarà l’anno prossimo, quindi penso che sia perfettamente appropriato”, ha dichiarato ai media svedesi, respingendo le perplessità sull’entità dello stanziamento.

Ha inoltre precisato che “il compleanno della Principessa ereditaria è una questione di grande interesse pubblico”, evidenziando come il cinquantesimo di Vittoria rappresenti un appuntamento significativo non soltanto per la famiglia Bernadotte, ma per l’intera monarchia svedese.

Parole che non cancellano alcune perplessità: sono in molti ad avere più di qualche dubbio sull’intera vicenda.

Come sarà la festa per i 50 anni di Vittoria di Svezia

Il cinquantesimo compleanno di Vittoria si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale del 2027. Le celebrazioni si svolgeranno sull’isola di Öland, dove la famiglia reale svedese trascorre tradizionalmente parte delle vacanze estive.

Il programma dovrebbe seguire il cerimoniale che accompagna ogni anno il compleanno della Principessa, con una serie di eventi distribuiti tra i luoghi più rappresentativi dell’isola.

Tra gli appuntamenti previsti figura il Victoria Golf, il torneo di beneficenza ospitato dal campo da golf di Ekerum. Anche i giardini del Palazzo di Solliden, residenza estiva dei reali, dovrebbero fare da cornice ad alcuni momenti delle celebrazioni.

Non mancherà il consueto servizio fotografico ufficiale, mentre il momento culminante della giornata sarà rappresentato dal concerto organizzato in onore della Principessa, accompagnato dalla consegna dei premi che portano il suo nome.

A ospitare gli eventi conclusivi saranno, secondo il programma prospettato, le suggestive rovine del Castello di Borgholm, da anni scenario delle celebrazioni estive dedicate alla futura Regina.

Per Vittoria, primogenita di Re Carlo XVI Gustavo e della Regina Silvia, è un traguardo personale e istituzionale particolarmente significativo. Ma mentre la Svezia si prepara a festeggiare i suoi 50 anni, a tenere banco è soprattutto il costo dell’evento. E la domanda che accompagna i preparativi è soltanto una: quanto è giusto spendere, con fondi pubblici, per il compleanno di una futura sovrana?