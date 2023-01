Guendalina Tavassi, la corsa in ospedale in codice rosso: le condizioni

“Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”. Guendalina Tavassi ha comunicato ai suoi follower su Instagram di essere stata in ospedale in codice rosso. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha condiviso su Instagram delle foto, dove ha raccontato il malore che ha avuto. Tanti i fan preoccupati per la vicenda, dal momento in cui, solo poche ore prima, la Tavassi si trovava dal parrucchiere.

Guendalina Tavassi in ospedale: come sta

Qualche ora di relax, e poi lo spavento. Così Guendalina Tavassi ha documentato il malore su Instagram, dove è molto attiva, condividendo ciò che è accaduto nella giornata del 23 gennaio. Si trovava dal parrucchiere, e poi, in seguito, lo scenario delle sue stories è completamente cambiato, tanto da allarmare anche i fan.

“Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita. Adesso mangio e mi riprendo”, ha detto su Instagram, mediante una storia.

In effetti, poco dopo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha condiviso una foto con la cena, il referto e soprattutto si è sintonizzata su Canale 5, per la puntata del GF Vip 7. Come sempre ha sostenuto il fratello, Edoardo Tavassi, che in questa edizione sta spopolando. Ha conquistato i cuori delle spettatrici, proprio come all’Isola dei Famosi, dove era uno dei favoriti alla vittoria.

Guendalina Tavassi, il sostegno al fratello Edoardo

Nonostante il grande spavento di poche ore prima, ha mostrato su Instagram diverse foto e video del fratello Edoardo, scrivendo anche qualche dedica. “Quanto sei bello, fratellone mio. È allucinante quello che abbiamo passato a soli 7 e 8 anni. Ma la vita ci ha ripagato. Ti voglio tanto bene, ricordatelo sempre. Un clown fa ridere ma dentro è triste. Tu continua a ridere”.

Il legame con il fratello Edoardo è sempre stato profondo: del resto, non hanno affatto avuto una vita semplice. “Il mio primo dolore è stata la separazione dei miei genitori, ma ancora di più la separazione da mio fratello. Quando eravamo piccoli un giudice ci ha messo davanti ad una scelta durissima. Non è normale chiedere a un bambino con quale genitore voler vivere”.

Il loro allontanamento è stato molto duro, tanto che Guendalina Tavassi ne ha voluto parlare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “Io scelsi di andare a vivere con mio padre e mio fratello con mia madre. Quello è stato il dolore più grande, perché siamo quasi fratelli gemelli, abbiamo vissuto l’intera infanzia insieme e nella gioia e nel dolore eravamo sempre uniti”.

Definito come il suo “porto sicuro”, Guendalina ed Edoardo hanno dato prova del loro splendido legame in qualità di concorrenti – in coppia – all’Isola dei Famosi. Molto diretti, veri, autentici: ” Ci confidavamo e cercavamo di andare avanti e darci l’appoggio reciproco”. Riguardo all’avventura di Edoardo GF Vip, invece, ha detto: “Non vedo l’ora che esca, il più tardi possibile”. Sente la mancanza, ma non può fare a meno di tifare per lui.