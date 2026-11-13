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IPA Clementine Vaughn

C’era un tempo in cui, raggiunta la così detta età da marito, le ragazze di buona famiglia si presentavano in società con indosso l’abito migliore, per far pubblico sfoggio di bellezza e savoir fair e sperare, così, di trovarlo un marito, e che fosse all’altezza. I matrimoni di convenienza sono passati in disuso, ma il Ballo delle Debuttanti resta. Si è trasformato in un esclusivo evento benefico senza fini matrimoniali. Seppur una cosa non è cambiata: protagoniste sono le più affascinanti figlie del jet set e, quest’anno, tra di loro c’è anche Clementine Vaughn, secondogenita della top model Claudia Schiffer.

Clementine Vaughn, sulle orme di mamma Claudia

Clementine Poppy Vaughn, un nome da non dimenticare, perché di questa giovane bionda potremo sentirne parlare parecchio. Clem, come è affettuosamente chiamata in famiglia, è nata l’11 novembre 2004, seconda figlia della top model Claudia Schiffer e del marito regista Matthew Vaughn. Con i fratelli condivide l’iniziale, Caspar è il maggiore, Cosima la sorellina minore. Con la mamma la passione per la moda.

Clementine è cresciuta a Londra, ben lontana dai riflettori. I genitori hanno cercato di dare ai propri figli “una vita il più normale possibile”. Ma quest’algida bellezza non era destinata a rimanere nell’ombra. Oggi vive tra Londra e New York, dove studia arte e moda e, tra un esame e l’altro, ha iniziato a godersi la luce dei riflettori. Seguendo le orme della mamma top model, anche Clementine ha iniziato a lavorare come modella – i geni, d’altronde, sono quelli giusti.

Posare, però, non le basta. La 22enne è una creativa a tutto tondo. Dipinge e realizza originali collage. L’estro si nota anche negli outfit, sempre alla moda ma originalissimi, ispirati allo stile materno ma anche a Carolyne Bessette Kennedy, che Clementine ha dichiarato essere la sua icona di stile. Sulla copertina di Vogue esordì ancora bambina, in un servizio fotografico tra le braccia di mamma. Vent’anni dopo, è tornata accanto a Claudia sulla prima pagina di Pop Magazine.

Un “diamante creativo, brillante, affettuoso, tenace, saggio e bellissimo”: così l’ha descritta Schiffer in un dolce post pubblicato su Instagram in occasione del suo 22esimo compleanno. E Clementine sembra aver raccolto l’invito, è pronta a brillare, a iniziare dal Ballo delle Debuttanti di Parigi.

Le protagoniste del Ballo delle Debuttanti 2026

Al Ballo delle Debuttanti in programma il 28 novembre 2026, poco dopo il Gran Ballo Viennese di Roma, presso l’elegantissimo Hotel Shangri-La a Parigini, Clementine Vaughn sarà affiancata da un’altra ventina di giovani ricche, belle e, chissà, presto anche famose, compresa qualche italiana – e non mancano neppure le teste coronate.

Tre le elette Isabella Angera Brachetti Peretti, figlia maggiore di Isabella Borromeo e Ugo Brachetti Peretti, che, per tenere alta la bandiera del Made in Italy, debutterà indossando un abito Giorgio Armani Privé. Italianissima, discendente del più caro amico di Leonardo da Vinci, è anche la contessa Anna Isabella Melzi d’Eril. La milanese 19enne arriverà accompagnata dal fratello Giacomo.

Nobili origini anche per la contessa Sophie Creutz, nata a Londra ma cresciuta a Torino, erede della Principessa Maria-Annunziata di Borbone-Due Sicilia e del nobile di origini finlandesi Fredrik Creutz. Chiude la la rosa delle nobildonne l’arciduchessa, appena maggiorenne, Zita d’Austria, figlia dell’arciduca Carlo-Cristiano e della defunta arciduchessa Estelle.

E se oggi la vera nobiltà è la ricchezza, tra le Debuttanti parigini anche le ereditiere di alcune delle famiglie più influenti d’Europa. La spagnola Olimpia Báez-Herrera, figlia della stilista Carolina Adriana Herrera e l’inglese Beatrice Rose Hart, nipote del più stretto consigliere di Margareth Thatcher. La più giovane in lizza è la sedicenne Iris de Kersauson, figlia di un produttore cinematografico cresciuta tra Lisbona e Parigi. Quella che arriva da più lontano è invece Lutina Kwok, nata a Hong Kong da due dei più importanti imprenditori dell’immobiliare giapponese.