Claudia Schiffer, a 56 anni senza trucco e iconica come ai tempi delle passerelle

In prima fila da Chloé, Claudia Schiffer sceglie un tailleur total white, pizzo e gioielli statement, con capelli sciolti e make-up quasi impercettibile

Getty Images Claudia Schiffer, 10 look che hanno fatto la storia (da avvocata a musa di Chanel)

Alla Paris Fashion Week Claudia Schiffer non ha bisogno di inseguire l’effetto sorpresa. In prima fila da Chloé arriva in total white, con un tailleur impeccabile lasciato aperto sul pizzo, i lunghi capelli biondi sciolti e un make-up ridotto quasi al minimo. A 56 anni conserva intatto quel magnetismo da supermodel anni Novanta, ma senza trasformarlo in nostalgia: il suo look parla il linguaggio di oggi, tra sartorialità, sensualità e una naturalezza che sul front row si fa notare.

Claudia Schiffer, a 56 anni il beauty look è quasi senza trucco

Sul viso di Claudia Schiffer non c’è quella costruzione perfetta e levigata che spesso accompagna le apparizioni alla Fashion Week. Al contrario, la modella sceglie un make-up estremamente naturale, con la pelle lasciata visibile, le labbra appena definite e lo sguardo sottolineato senza appesantirlo. Più che un vero “senza trucco”, si tratta quindi di un effetto no make-up molto riuscito, che non prova a cancellare i segni del viso ma li lascia convivere con l’immagine della top model che tutti ricordiamo.

Ed è forse proprio questo il dettaglio che rende la sua presenza così interessante. Negli anni Novanta Claudia Schiffer era una delle protagoniste assolute dell’era delle supermodel, riconoscibile per i capelli biondi, i lineamenti morbidi e quell’eleganza che non aveva bisogno di trasformazioni radicali. Oggi quella stessa immagine non viene ricostruita artificialmente: è semplicemente cresciuta con lei.

Il tailleur Chloé total white tra rigore e sensualità

A fare il resto pensa il look. Claudia sceglie un completo Chloé interamente bianco, costruito attorno a un blazer monopetto dal taglio netto, con spalle leggermente squadrate e rever importanti. La linea sartoriale della giacca crea una struttura precisa nella parte superiore del corpo, mentre i pantaloni proseguono la silhouette con una gamba lunga e pulita e la piega centrale ben definita.

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Ma è sotto il blazer che il completo cambia completamente registro. La giacca è indossata con un body in pizzo bianco dalla profonda scollatura a V, visibile lungo il décolleté e capace di alleggerire immediatamente la severità del tailoring. Il pizzo introduce quella componente romantica e sensuale che appartiene perfettamente al vocabolario Chloé.

Ai piedi, indossa sandali dorati dal design insolito, con un dettaglio che avvolge una delle dita e lascia il resto del piede quasi completamente scoperto. Un elemento minimo, ma abbastanza eccentrico da interrompere la precisione del completo.

La collana statement è il vero colpo di scena

Se il tailleur lavora sulla purezza del bianco, l’accessorio fa esattamente il contrario. Sul décolleté della Schiffer scende una maxi collana dorata composta da grandi elementi ovali chiari, quasi madreperlati, collegati tra loro e disposti verticalmente fino al centro del busto.

È impossibile considerarla un semplice complemento. La collana diventa parte stessa della costruzione del look: riempie lo spazio lasciato libero dalla profonda scollatura della giacca e accompagna la linea del body in pizzo. La collezione Chloé Primavera/Estate 2027 insiste proprio sulla madreperla e su elementi minerali e organici, utilizzati per dare luce e materia ai gioielli statement.

Il contrasto è particolarmente riuscito perché il completo, senza quel collier, sarebbe quasi rigoroso. L’oro caldo e i riflessi iridescenti spezzano invece il total white e introducono una nota Seventies, coerente con l’immaginario che Chemena Kamali continua a esplorare per Chloé.