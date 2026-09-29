Deva Cassel, micro-check e trasparenze alla Paris Fashion Week 2026: il look seduce

Chi ha detto che il vedo-non vedo sia volgare? Di certo non Deva Cassel, che a Parigi ha unito due delle più grandi tendenze dell'autunno 2026 ribaltando le opinioni sul tema

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Deva Cassel da Dior alla Paris Fashion Week 2026

Ci sono look che passano inosservati, e poi c’è quello che ha bloccato i flash all’ultimo fashion show parigino di Maria Grazia Chiuri per Dior. Dopotutto sembra essere un vizio di famiglia: avvolta in una nuvola di quadretti e trasparenze, Deva Cassel ha dimostrato come la sensualità non abbia affatto bisogno di gridare per farsi notare, ma possa limitarsi a sussurrare, facendosi sinonimo di una classe disarmante. Una lezione appresa da mamma Monica, e ora tramandata a noi con gentilezza.

A Parigi la ventiduenne ha preso il classico motivo check, lo ha shakerato con un pizzico di audacia e poi servito in front row come fosse la pozione magica dello stile contemporaneo: il risultato? Un delicato vedo-non vedo condito con un pizzico di seduzione, che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta.

Il nude look secondo Deva Cassel: così ha conquistato il front row di Dior alla Paris Fashion Week 2026

La stessa bellezza magnetica di mamma Monica Bellucci ed il talento — e mistero — di papà Vincent Cassel: dietro al bel viso di Deva Cassel si nasconde molto di più che un’icona da copertina. La giovane sta dimostrando a passi da gigante di essere una delle giovani promesse più brillanti, poliedriche e richieste del fashion system internazionale. Non si tratta soltanto di occupare la prima fila, infatti: lei le passerelle le domina da assoluta protagonista, proprio come le abbiamo visto fare durante l’ultima Settimana della Moda milanese, sull’ambitissimo palcoscenico di Vogue World, dove ha sfilato con addosso un poetico quanto indimenticabile abito da sposa firmato Dior sotto gli occhi orgogliosi della madre.

Sempre da Dior, alla Paris Fashion Week 2026, la splendida figlia d’arte e ambassador globale della maison ha saputo letteralmente polarizzare l’attenzione generale: questa volta in front row, eccola regalarci un look che si è posto come il perfetto equilibrio tra sartorialità classica e audacia sussurrata, doti che inevitabilmente l’hanno consacrata ancora a musa assoluta.

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L’outfit in questione era costituito da un sorprendente tailleur pantalone a reinterpretare l’iconico motivo micro-check, ovvero quei tradizionali piccoli quadretti che vediamo tornare, puntualissimi, ogni autunno, con una chiave di lettura completamente nuova.

La vera magia stava nella consistenza leggerissima e impalpabile del tessuto, che ha dato vita ad un discreto effetto vedo-non vedo messo splendidamente in risalto dalle ombre e la luce della Ville Lumière. La giacca doppiopetto, morbida, destrutturata e indossata con niente al di sotto, scivolava accarezzandole la silhouette senza costrizioni, mentre i pantaloni a gamba dritta completavano l’insieme con il medesimo tocco fluido.

Accessori essenziali e make-up naturale

A rifinire questa magistrale lezione di stile ci hanno pensato poi degli accessori minimalisti ma di gran carattere, perfetti per l’occasione: parliamo di una borsa a mano in pelle nera, dal design compatto e geometrico, a spezzare la continuità della fantasia a scacchi, di due lucenti orecchini a cerchio e di un paio di sandali con tacco dalla suola squadrata.

La lunga chioma scura di sempre è stata invece messa in piega con riga centrale, in un liscio spettinato da manuale, accompagnata da un make-up naturale che ha saputo valorizzare benissimo la sua bellezza mediterranea.

Insomma, chi aveva stabilito che “trasparenza” fosse necessariamente sinonimo di “eccesso”? Chiunque fosse, è stato smentito in un attimo da Deva Cassel e d’ora in avanti non sarà più lo stesso.