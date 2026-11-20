Christian Decloedt Véronique Vanhoucke

Véronique Vanhoucke, insieme al soprano e performer Silvia Pepe, è al Teatro San Gerolamo di Milano, il 28 e 29 novembre, con Sonora Imago – Omaggio a Bill Viola, un progetto ideato e diretto da Francesco Leprino.

Dopo lo straordinario successo della première di Ascoli Piceno, la pianista “ribelle” Véronique Vanhoucke seduce anche Milano. Prima i tacchi a spillo. Poi il silenzio. Infine le mani che entrano nel pianoforte, ne sfiorano le corde e trasformano il suono in materia. Si tratta di un doppio live elegante, sensuale, sofisticato e radicalmente contemporaneo dove musica, corpo e immagini si fondono.

Abbiamo parlato con Véronique Vanhoucke Sonora Imago – Omaggio a Bill Viola e del suo modo sensuale di interpretare la musica.

A fine novembre sarà a Milano con Sonora Imago, ci racconta del suo spettacolo?

Sonora Imago è uno spettacolo multidisciplinare in cui musica, arti visive ed espressione corporea si incontrano. Il progetto è stato ideato e diretto dal musicologo e filmaker italiano Francesco Leprino, come omaggio al videoartista Bill Viola. Insieme al soprano e performer Silvia Pepe, interpreto musiche che attraversano quasi mille anni di storia. Opere di compositori come Bach, Mozart e Liszt vengono rilette da autori contemporanei con nuove prospettive. Non suono il pianoforte soltanto tramite la tastiera, ma intervengo anche direttamente sulle corde, utilizzando materiali insoliti. I nostri movimenti e la nostra presenza fisica diventano parte integrante dello spettacolo, mentre le immagini di Francesco richiamano dipinti e sculture classiche, che a volte riportiamo in vita sotto forma di tableaux vivants. Dopo la première di Ascoli Piceno, porteremo Sonora Imago al Teatro Gerolamo di Milano il 28 e 29 novembre.

Nello spettacolo musica e immagine si fondono per diventare protagoniste: come si fa a dare una forma alle note?

Ho sempre paragonato la musica alla pittura. Quando studio una partitura, non penso soltanto ai suoni, ma anche ai colori, alle linee e ai movimenti. Il modo in cui un pittore utilizza il pennello, l’energia di una pennellata o talvolta persino il nervosismo del tratto sono elementi che ritrovo anche nella musica. Una frase musicale può essere fluida e trasparente, ma anche ruvida, tagliente o inquieta. In Sonora Imago, questa affinità tra musica e immagine assume una forma concreta. Francesco Leprino interpreta la musica attraverso il proprio universo visivo, mentre Silvia e io, con la nostra esecuzione, i gesti e i movimenti, diventiamo parte di quelle immagini. Non si tratta, dunque, di illustrare letteralmente la musica, ma di mettere in dialogo diverse interpretazioni artistiche.

Lei si esibisce con Silvia Pepe in un progetto di Francesco Leprino: che rapporti ha con l’arte e la musica italiana?

L’Italia ha sempre esercitato su di me un fascino particolare. Come artista, è difficile rimanere indifferenti davanti a un Paese che ha avuto un ruolo così fondamentale nella storia della cultura europea. Dall’antica Roma al Rinascimento, dalla pittura e dall’architettura fino alla nascita dell’opera: l’influenza italiana è difficilmente sopravvalutabile. Tra gli artisti che ammiro ci sono Caravaggio, per il suo uso drammatico della luce e dell’ombra, e Luciano Berio che, in un ambito completamente diverso, ha esplorato le possibilità dell’espressione musicale. Ciò che mi affascina nelle loro opere è la combinazione di una forte visione artistica e del coraggio di sfidare le convenzioni esistenti. La collaborazione con Francesco Leprino e Silvia Pepe ha ulteriormente approfondito il mio legame con l’Italia. Lavoro inoltre con la cantante italiana Rosmy, insieme alla quale esploro un universo musicale molto diverso. Per me, quindi, l’Italia non è soltanto un Paese dal patrimonio artistico straordinario, ma anche un luogo in cui oggi continuo a vivere nuovi incontri creativi.

La sensualità è una componente fondamentale del suo modo di fare musica: ce ne può parlare?

Per me la sensualità è innanzitutto una questione di sensorialità e sensibilità. La musica non è soltanto qualcosa che si ascolta, ma anche qualcosa che si percepisce attraverso il corpo. Il tocco di un tasto, la resistenza di una corda, le vibrazioni dello strumento: tutti questi elementi fanno parte della mia esperienza musicale. Come pianista, ho un rapporto molto fisico con il mio strumento. A volte cerco un suono estremamente delicato, quasi un sussurro, mentre in altri momenti cerco qualcosa di ruvido, potente o imprevedibile. Questi contrasti sono importanti per me quanto le note stesse. La sensualità significa anche avere la libertà di non nascondere la mia femminilità. Non vedo alcuna contraddizione tra un’immagine sensuale e la profondità intellettuale o artistica. Entrambe fanno parte di ciò che sono, come donna e come artista.

Quali sono i suoi compositori preferiti?

I miei gusti musicali sono estremamente vari. George Crumb è sicuramente uno dei miei compositori preferiti, soprattutto per il suo straordinario universo sonoro e per il modo in cui esplora i limiti dello strumento. Ammiro moltissimo anche György Ligeti, per la sua complessità ritmica e la sua inesauribile immaginazione. Ho inoltre una grande predilezione per Debussy, con le sue raffinate sfumature timbriche, ed Erik Satie, dietro la cui apparente semplicità si nasconde un mondo musicale del tutto personale e anticonformista. E naturalmente Rachmaninov! La sua musica riesce a commuovermi profondamente. L’intensità emotiva dei suoi concerti per pianoforte, soprattutto quando li si esegue o li si ascolta dal vivo con un’orchestra sinfonica, è davvero travolgente. Un’esperienza che non si ascolta soltanto, ma si sente con tutto il corpo. Tra i compositori italiani – come già accennavo – penso a Luciano Berio, per il suo spirito sperimentale e la sua ricerca di nuove possibilità espressive. Ciò che accomuna questi compositori, ai miei occhi, non è uno stile particolare, ma la loro forte personalità. Ognuno di loro ha sviluppato un linguaggio musicale immediatamente riconoscibile.

Ufficio stampa - Véronique Vanhoucke

Quando è a casa che musica ascolta?

Ascolto un po’ di tutto. La musica classica rimane naturalmente una parte importante della mia vita, ma a casa mi piace altrettanto ascoltare rock, musica elettronica o chanson francese. Amo gruppi come i Black Sabbath e i Metallica, ma anche la musica di Moby. Ultimamente mi affascina particolarmente il suo modo di combinare sonorità elettroniche e pianoforte. La sua musica mi sembra a volte la colonna sonora perfetta della vita: in certi momenti euforica, in altri malinconica. Amo anche la chanson francese, con artiste come Jane Birkin, e la voce straordinaria e la sensibilità musicale di Jeff Buckley. Non scelgo la musica tanto in base al genere, quanto alla sua capacità di suscitare qualcosa dentro di me. Può essere un delicato brano pianistico, ma anche una chitarra graffiante, un suono elettronico o una voce capace di colpirmi immediatamente.

Un altro elemento importante nelle sue esibizioni sono i suoi look: come li sceglie?

Per me l’abbigliamento è una sorta di mini-biografia. Ciò che indossiamo racconta qualcosa della nostra personalità, dei nostri gusti e, a volte, persino del nostro stato d’animo. Ho sempre amato la moda, ma il mio stile è abbastanza riconoscibile. Indosso soprattutto nero o blu scuro e scelgo raramente colori chiari. Amo le silhouette eleganti, i bei tessuti e i dettagli particolari. I tacchi alti fanno parte del mio stile, ma d’inverno indosso volentieri anche stivali al ginocchio. La scelta dell’abbigliamento dipende anche dalla musica che interpreto e dall’atmosfera dello spettacolo. A volte preferisco qualcosa di molto sobrio, altre volte posso scegliere un look più audace. Ma non mi travesto per interpretare un ruolo. Una pianista classica non deve necessariamente avere un aspetto classico! Voglio soprattutto rimanere me stessa, anche sul palcoscenico.

Qual è stato l’incontro più importante per la sua carriera?

Persone diverse hanno avuto un ruolo importante nella mia formazione in momenti differenti. La mia prima insegnante di pianoforte, Aimée Thonon, ha senza dubbio gettato le basi. Ho iniziato a studiare con lei a cinque anni e mi ha fatto conoscere la musica contemporanea fin da piccolissima. Inoltre, la mia curiosità musicale è cresciuta in un ambiente circondato dai dipinti di suo marito, l’artista Anto Diez. Fin dall’inizio, quindi, musica e arti visive sono state strettamente legate nella mia esperienza. Più tardi, al Conservatorio di Gand, l’incontro con il pianista e compositore Claude Coppens è stato particolarmente determinante. Ha stimolato il mio interesse per la musica sperimentale e mi ha introdotta in un mondo in cui le possibilità del pianoforte vanno ben oltre le tecniche esecutive tradizionali. Ciò che devo a entrambi è forse il dono più importante che un insegnante possa trasmettere: non soltanto conoscenze e tecnica, ma soprattutto la libertà e la curiosità necessarie per scoprire il proprio percorso artistico.

Se dovesse dare un consiglio a una giovane musicista, cosa le direbbe?

Sii curiosa e abbi il coraggio di sviluppare la tua personalità. Una solida formazione tecnica e la disciplina sono indispensabili, ma non sono fini a se stesse. La tecnica deve essere al servizio di ciò che desideri esprimere artisticamente. Ascolta quanta più musica possibile, esplora anche altre forme d’arte e non avere paura di avventurarti al di fuori dei percorsi più tradizionali. Lasciati ispirare dai tuoi insegnanti, ma non cercare di diventare la copia di qualcun altro. E forse il consiglio più importante è questo: non lasciarti paralizzare dalla ricerca della perfezione. La musica non consiste soltanto nel suonare senza errori, ma anche nell’osare, nel sentire, nel correre dei rischi e nel far ascoltare qualcosa di te stessa. In fondo, l’obiettivo non è diventare una nuova versione di un’artista già esistente, ma scoprire quale artista desideri essere tu.

Oltre a Sonora Imago, sta già lavorando ad altri progetti?

Ci sono diversi progetti in corso. Recentemente ho composto delle musiche per un progetto cinematografico la cui uscita è prevista, al momento, per il 2027. È un’esperienza affascinante scrivere musica in funzione delle immagini e di una narrazione cinematografica. Anche i miei recital solistici rimangono una parte fondamentale della mia attività artistica. Con Seduced by Sound ho sviluppato un progetto concertistico personale in cui accosto opere di epoche e stili diversi, da Bach e Chopin fino a Glass, Ligeti e Crumb. Al centro c’è il potere di attrazione del suono e la scoperta di legami inattesi tra universi musicali apparentemente lontani. Continuano inoltre a far parte del mio repertorio altri progetti solistici tematici, tra cui Glass – A Life in Sound e Metamorphoses. Sto pure lavorando a composizioni pianistiche originali, nelle quali desidero unire una scrittura lirica a tecniche esecutive sperimentali. È una ricerca ancora in pieno sviluppo, attraverso la quale cerco di costruire un linguaggio musicale sempre più personale. Infine, collaboro anche con la cantante italiana Rosmy, con la quale è prevista l’uscita di un nuovo brano il prossimo 27 novembre. Vi invito quindi a seguirci sui nostri canali social per scoprire le prossime novità.