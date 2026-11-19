Ufficio stampa - Sted Sted

La violenza di genere non è un fenomeno imprevedibile, ma il risultato di una cultura ancora profondamente radicata nella società.

Nella sua nuova graphic novel, Non può patriarcare per sempre, edita da Le plurali, Sted affronta il tema del patriarcato, riflette sulle responsabilità collettive e propone nuove prospettive per contrastare la violenza sulle donne. Dalla giustizia trasformativa al ruolo degli uomini, passando per il femminismo e la necessità di un cambiamento culturale, un dialogo per andare oltre la denuncia e immaginare una società più equa.

Il volume è uscito in libreria l’11 novembre, una data particolarmente significativa, perché coincide con l’anniversario della morte di Giulia Cecchettin.

Come nasce il progetto della tua graphic novel, Non può patriarcare per sempre, e che cosa ti ha spinto a realizzarla?

Il progetto è nato in grande sintonia con la casa editrice. Dopo diverse proposte e confronti, siamo arrivate alla conclusione che volevamo realizzare un libro che parlasse di violenza di genere, ma soprattutto delle possibili risposte a questo problema. Anche i miei lavori precedenti affrontano questo argomento, ma avevo voglia di sviluppare una prospettiva più ampia, concentrandomi sulle possibili soluzioni. Evidentemente, quelle che ci vengono proposte attualmente non sono sufficienti. Per me è stato anche un modo per elaborare una serie di esperienze e, allo stesso tempo, portare in Italia riflessioni e strumenti ancora poco discussi. Penso, per esempio, alla giustizia trasformativa, un approccio che mi ha colpita molto e sul quale credo sia importante aprire un dibattito.

Proprio la giustizia trasformativa è uno dei concetti centrali del tuo lavoro. Ci spieghi di che cosa si tratta e come potrebbe concretizzarsi nella nostra società?

È un concetto complesso, ma credo che la realtà sia complessa e che, di conseguenza, anche le risposte non possano essere sempre semplici. La giustizia trasformativa mi ha colpita perché interroga tutte e tutti, senza lasciare fuori nessuno. Quando parliamo di violenza di genere, spesso tendiamo a rinchiudere il problema tra le mura domestiche, considerandolo una questione che riguarda esclusivamente due individui e la loro relazione. In realtà, le sue radici sono molto più profonde e affondano nella società. Tutti, chi più e chi meno, contribuiamo alla permanenza di determinati meccanismi culturali.

La giustizia trasformativa cerca proprio di interrogare il sistema che permette alla violenza di genere di esistere. Non dobbiamo guardare soltanto alla punta dell’iceberg, rappresentata dal femminicidio, ma anche a tutto ciò che sta alla base: una sottocultura fatta di atteggiamenti, comportamenti e pregiudizi che alimentano la violenza. Si parte da gesti che possono sembrare banali, come fischiare a una donna per strada. Se un amico lo fa, anziché ridere insieme a lui, potremmo fargli notare che quel comportamento crea disagio e non è affatto un complimento.

L’obiettivo è collaborare per smantellare la cultura patriarcale. Un altro aspetto fondamentale è che la persona che ha subito la violenza venga messa al centro e possa contribuire a stabilire il percorso necessario per uscire da quella situazione, senza dimenticare la responsabilità di chi la violenza l’ha agita.

Nel libro racconti anche un’esperienza personale, quella di una relazione con un uomo violento. In che modo ha influenzato la tua riflessione sulla giustizia trasformativa?

Ho vissuto una relazione con un ragazzo violento e ne parlo anche nel libro. Quando ho conosciuto il concetto di giustizia trasformativa, leggendo il lavoro di Giusi Palomba, ho avuto la sensazione di trovare una risposta a qualcosa che avevo desiderato e che, fino a quel momento, mi era sembrato quasi un’illusione.

Mi sarebbe piaciuto, per esempio, che gli amici che avevamo in comune si fossero assunti una parte di responsabilità, facendo da mediatori e aiutandomi a non isolarmi. Invece mi sono trovata nella condizione di dover evitare feste, compleanni e occasioni di incontro perché veniva invitato anche lui. La giustificazione era che ci eravamo lasciati e che gli altri non potevano smettere di frequentarlo per una semplice litigata di coppia. Ma non si trattava di una litigata: lui aveva provato ad ammazzarmi.

Quello che mi ha colpita della giustizia trasformativa è proprio la possibilità che la comunità si faccia carico di una parte del problema, invece di lasciare tutto il peso sulle spalle della persona che ha subito la violenza. Naturalmente questo approccio richiede una presa di responsabilità enorme da parte di tutti e presenta anche dei limiti. Ma credo che sia importante provare a immaginare percorsi diversi.

Nel libro cerco anche di mostrare che la violenza non nasce mai dal nulla. Una donna può trovarsi in una relazione violenta anche in conseguenza della propria storia familiare e delle esperienze vissute; allo stesso modo, un uomo può aver ereditato determinati comportamenti dal contesto in cui è cresciuto. Questo non significa giustificare la violenza, ma riconoscere che il problema è molto più grande dei due individui coinvolti in una relazione. Ha radici profonde e richiede un percorso di cambiamento che va ben oltre la denuncia, il processo e il carcere.

Secondo te, quali sono gli aspetti più difficili da eliminare della cultura patriarcale?

Credo che la prima difficoltà sia proprio accettare di vivere in una cultura patriarcale. Soprattutto da parte maschile, spesso c’è una forte resistenza. Quando si parla di violenza di genere, molti uomini reagiscono pensando: “Io non sono violento, non ho mai messo le mani addosso a una donna”. Ma il punto è che non essere fisicamente violenti non basta.

La cultura patriarcale è fatta di una serie di comportamenti, convinzioni e pregiudizi che ereditiamo fin dalla nascita e che fanno parte delle basi della nostra società. Per cambiare le cose bisogna avere la lucidità di guardarci allo specchio e riconoscere che anche noi possiamo aver interiorizzato quei meccanismi. Magari abbiamo riso a una battuta sessista, oppure abbiamo contribuito a diffondere determinati stereotipi senza rendercene conto.

Pensiamo anche ai gruppi online che diffondono una cultura misogina e violenta: sono fenomeni che coinvolgono moltissime persone e dimostrano quanto certi atteggiamenti siano ancora presenti. Non possiamo limitarci a dire “io sono una brava persona”, perché il problema riguarda un sistema culturale molto più ampio.

Serve una presa di coscienza collettiva. Quando riusciremo ad ammettere che tutti possiamo avere dentro di noi preconcetti patriarcali, potremo iniziare davvero a superarli. E non si tratta semplicemente di rendere le donne uguali agli uomini: l’obiettivo dovrebbe essere uscire da una prospettiva patriarcale per costruire una società più equa e migliore per tutti.

Nel tuo libro affronti anche il caso di Giulia Cecchettin. Quanto è importante parlare di femminicidi per favorire una maggiore consapevolezza?

Credo che sia importante parlarne, ma bisogna farlo nel modo giusto. Penso che Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, abbia avuto una lucidità straordinaria. Non era tenuta a fare quello che ha fatto, considerando il dolore che stava attraversando, eppure è riuscita a esprimere riflessioni fondamentali sulla violenza di genere. È proprio questo il tipo di discorso che dovremmo portare nello spazio pubblico: riconoscere che esiste una cultura che porta alcuni uomini a considerarsi proprietari della vita delle donne, fino a pensare di poter decidere quando e se quella vita debba finire. È una prospettiva femminista, ed è fondamentale per scardinare il problema.

Spesso mi capita di sentirmi dire che il femminismo è un estremismo, qualcosa di eccessivo o sbagliato. Ma io non ci vedo nulla di estremo nel sostenere che nessuno debba avere più potere di un’altra persona e, soprattutto, che nessuno possa esercitare quel potere attraverso la violenza. Mi sembra semplicemente il principio fondamentale di una società che voglia definirsi civile.

Non basta raccontare ogni singolo femminicidio con il tono dello shock e della tragedia imprevedibile. Purtroppo sappiamo che ogni anno molte donne vengono uccise da uomini e continuiamo a raccontare questi episodi come se non potessimo immaginare che accadano. Ci stupiamo perché l’uomo sembrava una brava persona, salutava tutti, era gentile. Ma la violenza non è un fenomeno imprevedibile: dobbiamo imparare a riconoscere i segnali e intervenire prima che sia troppo tardi.

Per questo non mi bastano la denuncia, il tribunale e il carcere. Sono strumenti che arrivano quando la violenza è già stata compiuta. Io vorrei che riuscissimo a costruire una società capace di prevenire, affinché nessuna donna debba più vivere sulla propria pelle un’esperienza simile.

A chi si rivolge principalmente il tuo libro? Quali lettori vorresti raggiungere?

Il fatto che sia un fumetto permette di utilizzare un linguaggio immediato e diretto. Penso che possa essere letto anche dai ragazzi, soprattutto dagli studenti delle scuole superiori, e da chi si avvicina per la prima volta a concetti come patriarcato e femminismo. Mi auguro di essere riuscita a spiegare questi temi in modo accessibile, mostrando che cosa significano concretamente determinate parole e come si manifestano nella vita quotidiana. Allo stesso tempo, vorrei raggiungere anche quelle persone che ancora oggi pensano che il patriarcato non esista più, che sia finito nel 1975 e che ormai abbiamo raggiunto una piena parità. Nel libro cerco di dimostrare che, purtroppo, non è così. Ma il nostro obiettivo dovrebbe essere proprio quello di mettere finalmente la parola fine al patriarcato.

La lotta alla violenza di genere viene spesso considerata una battaglia che riguarda esclusivamente le donne. Ci sono invece uomini che si stanno impegnando concretamente su questo fronte?

Certamente. Ci sono uomini che si occupano di questi temi, alcuni lo fanno molto bene, altri meno. Nel libro cito, per esempio, Lorenzo Gasparrini, il cui approccio considero particolarmente utile.

Non penso che debba essere sempre e soltanto un compito delle donne parlare di violenza di genere. Al contrario, credo che sia fondamentale costruire una comunità di intenti. Naturalmente, prima di prendere la parola, un uomo dovrebbe imparare ad ascoltare molto, soprattutto le esperienze e le testimonianze delle donne. Ma quando inizia a decostruire il patriarcato dentro di sé, può diventare una voce importante. Viviamo ancora in una società patriarcale e, proprio per questo, a volte è più facile che un uomo riesca a far arrivare determinati messaggi ad altri uomini. Sarebbe importante che sempre più persone sviluppassero quella lucidità e quel senso di responsabilità necessari per contribuire al cambiamento.

Dopo questo lavoro, stai già pensando a nuovi progetti?

Rispondo sempre allo stesso modo a questa domanda: ho mille idee in testa! Devo soltanto trovare il modo di tirarle fuori senza vergognarmi troppo quando poi le racconto [ride ndr].