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ANSA Un frame da Youtube della cantante iraniana Parastoo Ahmadi, "punita" con 74 frustate per essersi esibita on line nel "Caravanserai Concert" senza l'obbligatorio hijab

Un abito nero con le spalline sottili, i capelli sciolti sulle spalle, un microfono in mano. È dicembre del 2024 e Parastoo Ahmadi canta nel cortile di un antico caravanserraglio vicino a Qom, città santa sciita a sud di Teheran. Accanto a lei ci sono i musicisti. Nel cortile non ci sono spettatori. Il pubblico è dall’altra parte dello schermo, su YouTube, dove il video supererà i tre milioni di visualizzazioni.

Il 23 novembre 2026, quasi due anni dopo quell’esibizione, la cantante iraniana ha ricevuto 74 frustate per aver cantato in pubblico senza velo. A riferire l’esecuzione della pena è stato il suo avvocato, Mostafa Nili. Secondo l’organizzazione per i diritti umani Hengaw, la stessa punizione è stata inflitta a ciascuno degli altri quattro condannati, l’organizzatore del concerto Mohsen Lashkari e i musicisti Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri e Amirali Pirnia. La sentenza, confermata in appello ed eseguita presso la procura di Qom, prevede per tutti e cinque anche due anni di divieto di svolgere attività artistiche e musicali e due anni di divieto di viaggiare.

Ahmadi, 29 anni, era già stata arrestata nei giorni successivi alla pubblicazione del video, insieme a due musicisti, e poi rilasciata su cauzione. Il procedimento riguardava la produzione e la diffusione di un contenuto che la giustizia iraniana ha ritenuto offensivo per la pubblica decenza. Per la cantante hanno pesato sia l’esibizione pubblica sia il fatto di essere apparsa a capo scoperto, in violazione dell’obbligo di indossare l’hijab.

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Quell’obbligo era già stato al centro delle proteste esplose nel 2022 dopo la morte di Jina Mahsa Amini. Aveva 22 anni quando la polizia morale la arrestò per una presunta violazione delle regole sul velo. Morì mentre era in custodia. La missione indipendente delle Nazioni Unite ha concluso che lo Stato iraniano è responsabile della sua morte. Da quelle proteste si è levato il grido «Donna, vita, libertà».

Alla vigilia di questo 25 novembre, Hengaw ha pubblicato anche il suo bilancio sui femminicidi in Iran. Negli ultimi dodici mesi ne ha documentati almeno 159. In 76 casi a uccidere sono stati mariti o ex mariti. L’organizzazione avverte che molti delitti restano fuori dal conteggio per le difficoltà di accesso alle informazioni

Mi sono riguardata il video. E mi sono chiesta quando sia stata l’ultima volta che, prima di uscire di casa, ho pensato a quanto si vedevano le mie spalle. Probabilmente davanti allo specchio, per decidere se avrei avuto freddo. La libertà è anche questa cosa da niente. Vestirsi al mattino e avere in testa soltanto il tempo che fa

Il 25 novembre ricorda le sorelle Mirabal, tre donne uccise nel 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo, nella Repubblica Dominicana. Da quella storia viene la data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ogni anno, quando arriva, penso alle famiglie che ho incontrato raccontando i femminicidi. E penso a quello che possiamo imparare a vedere molto prima che una storia finisca in cronaca.

Penso alla ragazza che si cambia prima di uscire perché sa già che lui, quando la vedrà, le farà passare la voglia di andare alla festa. A quella che manda la posizione perché altrimenti, appena torna, comincia l’interrogatorio. A quella che ha smesso di vedere un’amica perché ogni volta doveva passare il resto della serata a spiegare perché ci tenesse tanto a vederla. A forza di evitare discussioni, quante cose può smettere di fare una donna prima che qualcuno le chieda come sta?

A Qom la violenza è stata decisa da un tribunale ed eseguita dallo Stato. Nelle storie che racconto, a volte il controllo passa per un telefono, per i soldi, per la paura della prossima scenata. Cambiano i luoghi, le persone, il potere che esercitano. E ogni volta mi chiedo quanto spazio resta a una donna per decidere da sé, quando qualcun altro può fargliela pagare.

Io vorrei che le nostre figlie potessero cantare, uscire, amare chi vogliono, cambiare idea. Che potessero lasciare qualcuno e avere ancora una vita davanti. Vorrei che potessero scegliere se coprirsi i capelli o lasciarli sciolti, e che quella scelta restasse loro anche il giorno dopo, se decidono di cambiarla

Nel video, a un certo punto, Parastoo chiude gli occhi e continua a cantare. Guardandola, ho pensato a quanto coraggio le sia costato un gesto che dovrebbe poter fare anche una donna che di coraggio, quel giorno, non ne ha affatto.