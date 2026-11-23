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ANSA Francesco Schettino ha lasciato il carcere

Francesco Schettino ha lasciato il carcere romano di Rebibbia la sera del 20 novembre, dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia, in carcere dal maggio 2017, sconterà il resto della pena in Campania, in affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato positivamente la sua condotta in carcere e il percorso rieducativo. Il programma prevede un lavoro da impiegato presso un privato, attività di volontariato e l’obbligo di restare a casa dalle 22 alle 6. Il fine pena è previsto nel luglio 2030.

La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, partita da Civitavecchia e diretta a Savona, si avvicinò all’isola del Giglio per il cosiddetto inchino. Alle 21.45 urtò uno scoglio delle Scole. La nave imbarcò acqua, perse propulsione e finì adagiata sul fianco destro nei pressi del porto. L’ordine di evacuazione arrivò con ritardo.

Schettino lasciò la nave mentre a bordo c’erano ancora passeggeri. Dalla Capitaneria di porto di Livorno, Gregorio De Falco gli ordinò di risalire a bordo. Nel naufragio morirono 32 persone. Nel maggio 2017 la Cassazione rese definitiva la condanna a 16 anni e un mese, tra l’altro per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e abbandono della nave.

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Tra le vittime c’era Giuseppe Girolamo, batterista della band di bordo. Su una scialuppa cedette il posto a una madre con due bambini, dicendole che avrebbe preso la successiva. Per lui quel posto non ci fu. Giuseppe non sapeva nuotare e morì nel naufragio. Nel 2022 gli è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Il 22 novembre suo padre Giovanni ha raccontato in un’intervista che quella della scarcerazione è «una notizia che non avrei mai voluto leggere». Ha detto che la sua amarezza riguarda anche tutte le altre famiglie che quella notte hanno perso qualcuno. Alla TGR Toscana, Elio Vincenzi, che nel naufragio ha perso la moglie Maria Grazia Trecarichi, ha detto «Io sono all’ergastolo».

Mi sono riguardata i filmati di quella notte. Mi ricordo perfettamente le facce, la paura negli occhi di chi cercava una via d’uscita. E mi ricordo il volto di Schettino, che nella ricostruzione si confonde tra quelli dei passeggeri. Era il comandante. Aveva il dovere di restare a bordo fino alla fine, di dirigere l’evacuazione, di accertarsi che tutti fossero in salvo. Quando lasciò la nave, c’era ancora gente lassù che aspettava di essere portata a terra.

Per anni abbiamo raccontato ogni versione di quell’uomo, ogni intervista, ogni parola della telefonata con De Falco. Nel 2015 Schettino disse alla stampa di essersi scusato in privato con le famiglie delle vittime. E mi chiedo quanto spazio abbiamo dato, negli stessi anni, a quello che avevano da dire quelle famiglie. Quanti di noi, leggendo il nome di Schettino, saprebbero dire il nome di almeno tre delle persone che morirono quella notte?

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Maria Grazia Trecarichi era salita sulla Concordia per festeggiare i cinquant’anni. Era con sua figlia Stefania e con un’amica, Luisa Virzì. Stefania tornò a casa. Maria Grazia e Luisa no. Dayana Arlotti aveva cinque anni, veniva da Rimini ed era in crociera con il papà, Williams. Era stata al miniclub, dove un animatore le aveva promesso che si sarebbe vestito da Uomo Ragno. Morì con suo padre. Per ritrovarla ci vollero quaranta giorni. Io di quei giorni ricordo anche i rumori sordi della nave, il relitto che era diventato una tomba e le ricerche che andavano avanti mentre a casa qualcuno continuava ad aspettare.

È giusto che la giustizia preveda una seconda possibilità. Mi domando che cosa ne farà Schettino, ora che può tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

Poi penso a Giovanni Girolamo che apre il giornale e legge quella notizia. Suo figlio quella sera aveva trovato un posto su una scialuppa. Gli sarebbe bastato tenerselo. Lo ha lasciato a una madre con due bambini, ed è a quel momento che suo padre deve tornare ancora una volta, mentre risponde alle domande di un giornalista.

A chi è sopravvissuto sono rimasti addosso la paura e i ricordi di quella notte. A chi ha perso qualcuno è rimasta una sedia vuota a tavola, una camera in cui si entra ancora sapendo che nessuno tornerà a dormirci. Provo a mettermi nei panni di chi si è sentito dire che l’uomo al quale aveva affidato la vita di suo figlio, di sua moglie, di suo padre, può tornare a casa. E capisco perché, leggendo quella notizia, si domandi se questa, per lui, sia davvero giustizia.