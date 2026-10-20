Nuova tragedia nella famiglia Kennedy: morta a soli 42 anni Kyle, nipote di Bobby

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Getty Images La maledizione dei Kennedy: da John a Tatiana, tutte le tragedie della famiglia

Una nuova tragedia scuote la famiglia Kennedy segnata, ormai da anni, da drammi e lutti dolorosi. A soli 42 anni è infatti scomparsa Kyle Kennedy, nipote di Robert F. “Bobby” Kennedy, fratello di John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, e di Ethel Kennedy.

Addio a Kyle Kennedy, la tragica morte a soli 42 anni

A raccontare l’episodio People che ha svelato che Kyle Kennedy si sarebbe spenta nella sua casa a Westwood, nel Massachusetts. Le cause della morte non sono ancora state chiarite e sarebbero in “via di accertamento”, l’unica certezza è che ormai da diverso tempo la giovane donna era paralizzata. Nel 2020 infatti in seguito ad un incidente aveva subito una gravissima lesione del midollo spinale che le aveva causato una paralisi permanente.

Nonostante portasse un cognome importante e facesse parte di una delle famiglie più ricche e potenti del mondo, Kyle ha vissuto una vita segnata dalle tragedie. Nel 1997 suo padre Michael era morto a causa di un tragico incidente sugli sci, sbattendo contro un albero.

Giovanissima, Kyle aveva affrontato il dolore per la morte della figlia neonata Josie, scomparsa dopo pochissimi giorni di vita, lasciando il fratellino gemello Conor che oggi ha 12 anni.

Classe 1984, era nata a Washington, figlia di Michael (scomparso appunto nel 1997) e Victoria Denise Gifford. La carriera di Kyle era iniziata a New York come insegnante all’interno del programma Teach For America. Aveva conseguito poi una laurea in storia presso la Georgetown University e un master in educazione della prima infanzia presso la Pace University. Nel suo curriculum anche un master in politica e gestione dell’istruzione presso la Harvard University Graduate School of Education.

Nel 2012 aveva sposato Liam Kerr con una cerimonia romantica e lussuosa celebrata presso il Fairmont Copley Plaza di Boston. Poco dopo le nozze aveva dato alla luce i gemelli Conor e Josie, ma la piccola era scomparsa tragicamente a pochi giorni dalla sua nascita. Due anni dopo, Kyle aveva avuto il figlio Declan.

Nel 2020 una lesione l’aveva costretta all’immobilità, ma Kyle Kennedy non si era fermata, diventando un’attivista per i diritti delle persone con disabilità. La sua ultima apparizione pubblia era stata proprio durante un’udienza nella sede del governo del Massachusetts per testimoniare riguardo la discriminazione nell’assistenza sanitaria per le persone con disabilità.

“Gli anni successivi furono difficili – si legge nel necrologio diffuso dalla famiglia -, ma Kyle lottò per mantenere il suo umorismo pungente e la sua determinazione, cercando di essere la migliore madre possibile per i suoi figli e prendendosi cura dei suoi due amati e indisciplinati terrier Wheaten”.

Le tragedie dei Kennedy

La morte di Kyle Kennedy si aggiunge alla già lunga lista di tragedie che hanno segnato questa famiglia nel corso degli anni, tanto da arrivare a parlare della “maledizione dei Kennedy”. Una scia di tragedie e dolori che sarebbero iniziati nel 1941 quando Rosemary Kennedy, la sorella di John e Robert, subì senza il suo consenso e per volere del padre, una lobotomia. Quest’ultima le causò gravissimi danni mentali e fisici, costringendola a passare il resto della sua vita in un istituto, sino alla sua morte, arrivata nel 2005.

Quattro anni dopo Joseph P. Kennedy Jr. morì durante una esplosione in volo, mentre nel 1948 Kathleen “Kick” Kennedy scomparve in un incidente aereo. Nel 1963 John Fitzgerald Kennedy venne assassinato a Dallas, cinque anni dopo Robert F. Kennedy venne ucciso a Los Angeles.

Nel 1984 David Kennedy morì a soli 28 anni per overdose. Nel 1997 un incidente sugli sci uccise Michael Kennedy e due anni dopo John F. Kennedy Jr. e la moglie Carolyn Bessette morirono in un incidente aereo. Nel 2020 invece Maeve Kennedy Townsend McKean e i figlio di 8 anni, morirono in un incidente in kayak.