Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Presley Gerber, bellissimo e fragile: la sua vita, tra successi e dipendenze

Kaia Gerber non riesce a superare il trauma per la morte dell’amatissimo fratello Presley, stroncato da una overdose il 20 settembre scorso, dopo aver lottato per anni contro la tossicodipendenza. Kaia, che era aveva un legame viscerale con Presley, si è chiusa in casa, senza più uscire né mangiare, circondata solo dal fidanzato, l’attore Lewis Pullman, e dagli amici più stretti. Non riesce a farsi una ragione della sua morte e del fatto di non poterlo più vedere. Ma gli impegni di lavoro – a fine anno dovrebbero cominciare le riprese di un nuovo film – , la attendono e mamma Cindy sta facendo di tutto per farle riprendere una vita il più normale possibile. Anche Kaia in passato ha sofferto di dipendenze, legate ai disturbi alimentari, e i suoi genitori sono preoccupati che possa ricaderci.

Per fortuna il fidanzato Lewis, che sarà anche coprotagonista del nuovo film, la sta circondando con tutto il suo amore, senza mai lasciarla sola. Così come gli amici di famiglia tra cui l’attrice Laura Dern, Jake Shane e lo “zio” George Clooney.

“Mamma Cindy Crawford e papà Rande Gerber sono stati davvero vicini a Kaia, così come George [Clooney]”, ha detto una fonte vicina alla famiglia. “Si stanno impegnando al massimo per assicurarsi che stia bene”.

Lunedì, per la prima volta, Kaia è stata paparazzata mentre andava in palestra: leggins e occhiali neri, magrissima, la ragazza ha cercato di evitare fotografi e giornalisti.

Presley Gerber, 27 anni, è morto per sospetta overdose dopo un arresto cardiaco il 20 settembre, mentre si trovava nella clinica di riabilitazione Resolutions Living di Santa Monica. “È ancora sotto shock, è stato un grande trauma emotivo rendersi conto che non avrebbe mai più rivisto suo fratello”, ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail, aggiungendo che Kaia “sta ancora quotidianamente lottando”.

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Kaia tuttavia dovrebbe tornare presto al lavoro. Oltre ai suoi impegni da modella, sarà anche protagonista del suo prossimo grande ruolo al fianco di Pullman e Dylan O’Brien nel thriller Bulls, scritto e diretto da James Morosini. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, con le prove costume già il mese prossimo.

“È un bene che il suo fidanzato Lewis, che è il suo punto di riferimento in questo periodo, sia anche il suo co-protagonista, così potrà prendersi cura di lei. Sono più uniti che mai”, ha rivelato sempre la fonte al Daily Mail. “Le riprese si svolgeranno in esterni e richiederanno molto impegno da parte sua, dato che interpreta il ruolo principale di una donna ‘edonista’ che tradisce il marito – interpretato da Pullman – . Kaia non può tirarsi indietro, ma possono posticipare un po’ le date. Povera Kaia, sarà dura per lei e mamma Cindy” conclude la fonte.

Una madre anche lei distrutta dalla perdita peggiore che un essere umano debba sopportare. Alla quale si aggiunge la preoccupazione per la salute della figlia minore, che già in passato aveva mostrato fragilità. Forse, paradossalmente, sarà proprio dover accudire e preservare dalla ricaduta un altro essere umano che aiuterà Cindy a focalizzare- e ritrovare- le sue energie vitali. La perdita immensa di Presley trasformerà il dolore in amore e forza per non sprofondare tutti insieme.