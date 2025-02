Lewis Pullman, chi è il (presunto) nuovo amore di Kaia Gerber

Fonte: IPA Kaia Gerber

A poche settimane dalla notizia dell’addio ad Austin Butler, Kaia Gerber sembra aver trovato un nuovo amore. La 23enne, figlia dell’indimenticabile Cindy Crawford, è stata avvistata in compagnia di Lewis Pullman. Ma chi è l’uomo che è riuscito a conquistare la bellissima top model? Il suo nome, ma soprattutto il cognome, non sono assolutamente sconosciuti al grande pubblico.

Chi è Lewis Pullman, il nuovo amore di Kaia

Lewis Pullman è il misterioso uomo per cui il cuore di Kaia Gerber sarebbe tornato a battere. I due sono stati avvistati insieme in un famoso locale di Los Angeles per celebrare il compleanno del ragazzo, e sono apparsi molto affiatati. Lewis, in verità, non è un perfetto sconosciuto: classe 1993, è un apprezzato attore, ed ha recitato in pellicole di successo come Top Gun: Maverick e Press Play – La musica della vita. Sul piccolo schermo, invece, è stato acclamato dalla critica grazie alla miniserie Lezioni di chimica, che gli ha permesso di guadagnare una candidatura agli Emmy Awards. Nei prossimi mesi, infine, farà il suo ingresso nel mondo cinematografico del Marvel Universe con la pellicola Thunderbolts.

Pullman proviene da una famiglia di artisti: sua madre Tamara Hurwitz è un’apprezzata ballerina, mentre suo padre Bill è uno degli interpreti più popolari degli anni ’90. Pur avendo lavorato con registi come David Lynch e Wes Craven, Pullman Senior è ricordato dal grande pubblico per il ruolo del Presidente Thomas J. Whitmore nella saga di Independence Day e per quello di Stella Solitaria in Balle Spaziali. Una carriera di grandi successi tra cinema, teatro e tv che deve aver senza alcun dubbio ispirato Lewis sin da piccolo.

Per quanto riguarda invece il fronte sentimentale, l’attore sembra avere un debole per le figlie d’arte. Prima di frequentare Kaia Gerber, infatti, era stato legato a Rainey Qualley, figlia di Andie MacDowell, per circa tre anni. I due si erano separati nel 2023, non specificando tuttavia i motivi dell’addio. Attualmente, Rainey è in attesa di un figlio dal suo nuovo compagno.

Il nuovo flirt tra Kaia Gerber e Lewis Pullman

Kaia Gerber e Lewis Pullman sono apparsi sorridenti e complici negli scatti pubblicati da alcuni tabloid americani nelle scorse ore. I due avevano partecipato alla festa di compleanno dell’attore nell’Est di Los Angeles, catturando l’attenzione di diversi testimoni presenti: la modella avrebbe chiacchierato con il suo accompagnatore per tutta la serata, aggrappandosi anche al suo braccio più volte. Successivamente, la top model e l’attore si sono concessi una passeggiata: entrambi hanno puntato su un look casual tentando, probabilmente, di non dare troppo nell’occhio.

A confermare la liaison tra le due giovani star, sono stati anche persone a loro vicine: “Kaia e Lewis hanno trascorso del tempo insieme nelle ultime settimane”, ha confidato una fonte al magazine People. L’insider ha aggiunto inoltre che la nuova coppia è “adorabile” e “molto discreta”. Nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati, che probabilmente attendono di consolidare la propria conoscenza prima di venire allo scoperto. Come si suol dire, se son rose…