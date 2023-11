Albert Camus: frasi sull’amore, la vita e l’amicizia

Le frasi più belle di Albert Camus sulla vita, l'amore e l'amicizia sia in italiano che in francese

Le più belle frasi di Albert Camus

Scrittore e filosofo francese, Albert Camus è uno fra i maggiori esponenti della corrente filosofica dell’esistenzialismo. Le frasi di Albert Camus mettono al centro la visione della libertà e della vita umana, ma ci parlano anche di amore e di amicizia. Nel 1957 Camus ottenne il Premio Nobel per la letteratura e ancora oggi è famosissimo grazie ai suoi romanzi come Lo straniero e La peste.

DiLei ha raccolto citazioni e aforismi dello scrittore nato nel 1913 e scomparso nel 1960. Frasi profonde e ricche di significato per riflettere su ciò che ci sta più a cuore.

Albert Camus: frasi d’amore

L’amore per Albert Camus passa attraverso la definizione del singolo. Secondo lo scrittore e poeta francese dunque si può amare l’altro solo se si impara ad amare sè stessi. Una visione che punta all’autodeterminazione per vivere in modo sano i sentimenti verso chi ci sta intorno.

Il gran desiderio d’un cuore inquieto è di possedere interminabilmente la creatura che ama, o di poterla immergere, quando sia venuto il tempo dell’assenza, in un sonno senza sogni che non possa aver termine che col giorno del ricongiungimento.

L’uomo ha due facce: non può amare senza amare se stesso.

Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito.

L’amore consiste proprio nel dare tutto, nel sacrificare tutto senza speranza.

Non c’è amore del vivere senza disperazione di vivere.

Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare.

Non conosco che un solo dovere: quello di amare.

Tutti gli specialisti della passione ci insegnano che vi è amore eterno solo se contrariato. Non esistono passioni senza lotta.

Tutte le persone normali, hanno una volta o l’altra desiderato la morte di coloro che amano.

Il vero amore è eccezionale, due o tre volte in un secolo all’incirca. Per il resto, vanità o noia.

Albert Camus: frasi in francese

Le frasi in francese di Albert Camus ci restituiscono l’autenticità e l’originalità del suo pensiero. Citazioni e aforismi da leggere e scrivere in lingua originale per conoscere meglio questo pensatore.

L’important n’est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux. (Trad – L’importante non è guarire, ma convivere con i propri mali).

Tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie. (Trad – Non sarai mai felice se continui a cercare in che cosa consista la felicità. Non vivrai mai se stai cercando il significato della vita).

Les jeunes ne savent pas que l’expérience est une défaite et qu’il faut tout perdre pour savoir un peu. (Trad – I giovani non sanno che l’esperienza è una sconfitta e che bisogna perdere tutto per conoscere un po’).

Pour être heureux, nous ne devons pas trop nous préoccuper des autres. (Trad – Per essere felici, non dobbiamo preoccuparci troppo degli altri).

La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. (Trad – La vera generosità verso il futuro consiste nel dare tutto al presente).

Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. (Trad – Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati).

Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. (Trad – Chi si dispera degli eventi è un codardo, ma chi nutre speranze per la condizione umana è un pazzo).

La liberté n’offre qu’une chance d’être meilleur. (Trad – La libertà non è altro che una possibilità per essere migliori).

Les doutes, c’est ce que nous avons de plus intime. (Trad – I dubbi, sono ciò che abbiamo di più intimo).

Créer, c’est vivre deux fois. (Trad – Creare è vivere due volte).

Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu’on fait contre le destin qui nous est imposé. (Trad – La felicità è la più grande delle conquiste, quella che facciamo contro il destino che ci viene imposto).

Un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à son idée ou à son ambition. (Trad – Un tiranno è un uomo che sacrifica i popoli alla sua idea o alla sua ambizione).

Du moment qu’on meurt, comment et quand, cela n’importe pas. (Trad – Dal momento che si muore, come e quando non ha importanza).

Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu’il faut. (Trad – Tutti mentono. Mentire bene, ecco quel che ci vuole).

Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, ils n’en parlent jamais. (Trad – Quelli che hanno veramente qualcosa da dire, non parlano).

La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d’étoiles. Je vivais, alors. (Trad – A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora).

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. (Trad – Nel profondo dell’inverno ho finalmente imparato che c’era in me un’estate invincibile).

Être différent n’est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. (Trad – Essere diversi non è una cosa né buona né cattiva. Significa semplicemente che sei abbastanza coraggioso da essere te stesso).

Un homme qui n’aurait vécu qu’un seul jour pourrait sans peine vivre cent ans dans une prison. Il aurait assez de souvenir pour ne pas s’ennuyer. (Trad – Un uomo che ha vissuto solo un giorno potrebbe facilmente vivere cento anni in una prigione. Avrebbe abbastanza ricordi per non annoiarsi).

Je préfère vivre ma vie comme s’il y avait un Dieu et mourir pour découvrir qu’il n’y en avait pas, que vivre comme s’il n’y en avait pas et mourir pour découvrir qu’il y en avait un. (Trad – Preferirei vivere la mia vita come se ci fosse un Dio e morire per scoprire che non c’era, piuttosto che vivere come se non ci fosse e morire per scoprire che c’era).

Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. (Trad – C’è solo un problema filosofico veramente serio: il suicidio. Giudicare se la vita è o non è degna di essere vissuta è rispondere alla domanda fondamentale della filosofia).

Un homme est plus un homme par les choses qu’il tait que par celles qu’il dit. (Trad – Un uomo è più uomo per le cose che tace che per quelle che dice).

Si vous vous sentez seul quand vous êtes seul, vous êtes en mauvaise compagnie. (Trad – Se ti senti solo quando sei solo, sei in cattiva compagnia).

La vie est la somme de tous vos choix. (Trad – La vita è la somma di tutte le tue scelte).

Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que dans un stade de football. (Trad – Non c’è un altro posto al mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio).

Il n’y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. (Trad – Non c’è da vergognarsi nell’essere felici. Ma oggi l’imbecille è re, e io chiamo imbecille chi ha paura di gioire).

La paix est la seule bataille qui vaille la peine d’être menée. (Trad – La pace è l’unica battaglia che valga la pena intraprendere).

Il n’y a pas de bonheur dans la haine. (Trad – Non c’è felicità nell’odio).

Seule la musique est à la hauteur de la mer. (Trad – Soltanto la musica è all’altezza del mare).

Un homme est toujours la proie de ses vérités. (Trad – Un uomo è sempre preda delle proprie verità).

Frasi di Albert Camus sulla vita

Le frasi di Albert Camus sulla vita raccontano la visione del poeta e scrittore riguardo l’esistenza. Per Camus la vita non ha ragione e la morte è semplicemente una conseguenza. Il tempo corrode tutto e ognuno di noi è destinato a fare la stessa fine.

Sii realista, chiedi l’impossibile.

Il male che c’è nel mondo viene quasi sempre dall’ignoranza, e le buone intenzioni possono fare altrettanto danno della cattiveria se mancano di comprensione.

Se la Natura condanna a morte l’uomo, che almeno l’uomo non lo faccia.

Non è la lotta che ci obbliga a essere artisti, è l’arte che ci obbliga a lottare.

Per lottare contro l’astratto, bisogna un po’ somigliargli.

L’abisso che c’è fra la certezza che io ho della mia esistenza e il contenuto che tento di dare a questa sicurezza, non sarà mai colmato.

L’assurdo è la lucida ragione che constata i suoi limiti.

L’autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore.

La speranza, al contrario di quello che si crede, equivale alla rassegnazione. E vivere non è rassegnarsi.

Il fascino è l’arte di farsi dir di sì senza aver posto alcuna domanda esplicita.

La grandezza dell’uomo è nella decisione di essere più forte della sua condizione.

Io mi ribello, dunque esisto.

Un uomo senza etica è una bestia selvaggia che vaga libera in questo mondo.

Non voglio essere un genio: ho già problemi a sufficienza cercando di essere solo un uomo.

Albert Camus: poesie

La poesia Invincibile estate è uno dei componimenti più belli di Albert Camus. Contenuta all’interno della raccolta L’estate, racconta l’esperienza dello scrittore e la sua capacità di scoprire la speranza in sè stesso. Un sentimento straordinario e forte, per combattere l’animo tormentato e la tristezza. Nel componimento Camus ricorda come l’esperienza della guerra sia riuscita a influenzare il suo modo di vedere la vita, regalandogli, suo malgrado, la speranza. Una sensazione capace di farlo sentire vivo e di salvarlo, finalmente, dal tormento. Oltre a questa poesia ne troviamo tantissime altre emozionanti e bellissime, scritte dal poeta e scrittore francese.

Invincibile estate

Mia cara,

nel bel mezzo dell’odio

ho scoperto che vi era in me

un invincibile amore.

Nel bel mezzo delle lacrime

ho scoperto che vi era in me

un invincibile sorriso.

Nel bel mezzo del caos

ho scoperto che vi era in me

un’invincibile tranquillità.

Ho compreso, infine,

che nel bel mezzo dell’inverno

vi era in me

un’invincibile estate.

E che ciò mi rende felice.

Perché afferma che non importa

quanto duramente il mondo

vada contro di me,

in me c’è qualcosa di più forte,

qualcosa di migliore

che mi spinge subito indietro.

Mediterraneo

Nel vuoto sguardo dei vetri, ride il mattino

Con tutti i suoi denti azzurri e scintillanti,

Gialli, verdi e rossi, ai balconi si cullano le tende.

Ragazze dalle braccia nude stendono panni.

Un uomo; dietro una finestra, il binocolo in mano.

Mattino chiaro dagli smalti marini,

Perla latina dalle liliali lucentezze:

Mediterraneo.

Albert Camus: frasi amicizia

Albert Camus considera l’amicizia fondamentale e propone un rapporto che sia paritario, fatto di fiducia e assistenza. Le frasi sull’amicizia di Albert Camus sono profonde e ricche di significato, da dedicare ai propri amici in occasioni speciali.

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico.

Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire.

Albert Camus: frasi Lo straniero

Titolo originale L’Étranger, Lo straniero è uno dei romanzi più famosi di Albert Camus. Un vero e proprio capolavoro pubblicato nel 1942 che ruota intorno all’esistenzialismo. Nel suo racconto infatti Camus parla della storia di un delitto e dell’assurdità della vita, ma anche dell’indifferenza del mondo. Un testo fondamentale, non a caso Le Monde l’ha indicato come il miglior libro del XX secolo.