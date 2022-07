Frasi sull’amicizia in inglese per stupire gli amici più cari

Fonte: iStock Frasi sull'amicizia in inglese

Ci sono tanti modi per dire ti voglio bene, anche in inglese. Quando pensiamo a una persona a cui vogliamo bene, non possiamo proprio non fargli sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto. Vogliamo assolutamente condividere le frasi sull’amicizia in inglese: le più dolci e belle di sempre, per fare sentire ai nostri amici che noi ci siamo e che siamo il loro porto sicuro. DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi sull’amicizia in lingua straniera per una lettera o un pensiero speciale da rivolgere all’amica o all’amico del cuore.

Non potremmo mai stare senza gli amici: esseri speciali e veri che ci guidano in ogni circostanza e a cui spesso dobbiamo tutto. Si dice sempre che gli amici sono la famiglia che ci scegliamo. Soprattutto, sono un faro di speranza che ci permette di affrontare ogni situazione. Non ci sono solo per le risate e per i bei momenti: gli amici ci sono sempre.

Frasi sull’amicizia in inglese

Con le frasi sull’amicizia in inglese, possiamo davvero stupire i nostri amici più cari. Una delle cose più belle è che abbiamo la possibilità di dire “ti voglio bene” in tutte le lingue del mondo, e l’inglese rientra certamente tra quelle più utilizzate. Dai poeti agli scrittori, dai filosofi fino ai cantanti, tanti artisti hanno lasciato traccia e ci danno la possibilità di dedicare un pensiero profondo alle amicizie senza la quale non possiamo stare. Naturalmente, oltre alla frase in inglese, troviamo anche il corrispettivo in italiano, così da scegliere la migliore per ogni circostanza.

Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Le amicizie di un uomo sono una delle migliori misure del suo valore. (Charles Darwin)

Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te, la prossima volta che avrà bisogno. (Arthur Bloch)

Amicizia! Misterioso cemento dell’anima, dolcificante della vita e collante della società. (Robert Blair)

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità. (Khalil Gibran)

La vera amicizia è come la buona salute; il suo valore è raramente conosciuto fino a quando è persa. (Charles Caleb Colton)

Whoever looks for a friend without imperfections, will never find what he seeks. Chi cerca un amico senza imperfezioni, non troverà mai ciò che cerca. (Ciro II di Persia)

Friendship is the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words.

L’amicizia è il conforto inesprimibile di sentirsi al sicuro con una persona, non dover pesare i pensieri né misurare le parole. (George Eliot)

L’amicizia è un commercio disinteressato tra uguali; l’amore un rapporto abbietto tra tiranni e schiavi. (Oliver Goldsmith)

Un fratello può non essere un amico, ma un amico sarà sempre un fratello. (Benjamin Franklin)

The condition which high friendship demands is ability to do without it.

La condizione necessaria per una grande amicizia è la capacità di poterne fare a meno. (Ralph Waldo Emerson)

Il più grande dono della vita è l’amicizia, e io l’ho ricevuto. (Hubert Humphrey)

Frasi per le migliori amiche in inglese

Che mondo sarebbe senza la propria migliore amica? Di sicuro proveremmo un vuoto che non si colmerebbe mai! Nulla è come trascorrere del tempo con la persona che abbiamo scelto, a cui vogliamo un bene dell’anima e a cui proprio non sappiamo rinunciare. Se vuoi stupirla, magari in occasione del suo compleanno o di un giorno speciale, puoi farlo con le più belle citazioni per migliori amiche in inglese. Ma puoi dedicarle un pensiero anche in un momento particolarmente difficile: nulla come le parole e la vicinanza di una persona a cui teniamo può davvero sollevarci e migliorarci l’umore.

The greatest gift of life is friendship, and I have received it.

Il più grande dono della vita è l’amicizia, e io l’ho ricevuto. (Hubert Humphrey) Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious. L’amicizia è la fonte dei più grandi piaceri, e senza amici anche le attività più piacevoli diventano tediose. (Tommaso d’Aquino)

You are the average of the five people you spend the most time with.

Sei la media delle cinque persone con cui trascorri più tempo. (Jim Rohn)

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti. (Lucio Anneo Seneca)

L’amicizia con se stessi è la più importante perchè senza di essa non si può essere amici con nessun altro nel mondo. (Eleanor Roosevelt)

Un amico condivide i momenti buoni e ci aiuta ascoltandoci nei momenti cattivi. (Molly Oliver)

Amicizia è uguaglianza. (Pitagora)

I love everything that’s old: old friends, old times, old manners, old books, old wine.

Amo tutto ciò che è vecchio: vecchi amici, vecchi tempi, vecchie maniere, vecchi libri, vini invecchiati. (Oliver Goldsmith)

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. (Aristotele)

Fai tesoro dell’amore per la tua famiglia, dell’amore per il tuo partner e dell’amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari o di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l’aereo cade tu cadi con lui. (Steve Jobs)

Frasi per i veri amici in inglese

Chi sono i veri amici? Di certo sono le persone senza cui non potremmo mai stare. Persone a cui siamo legati da tanto tempo, o magari da poco, e con cui ci siamo trovati subito, instaurando un feeling che non abbiamo mai provato prima. Fedeli, leali e sinceri, gli amici ci rendono davvero felici e soprattutto sono il nostro porto sicuro: da loro possiamo sempre andare e trovare la sensazione di “casa”. DiLei ha raccolto gli aforismi per i veri amici in lingua straniera: profondi e dolci.

True friends stab you in the front.

I veri amici ti pugnalano di fronte. (Oscar Wilde)

Amici si nasce, non si diventa. (Henry Brooks Adams)

L’amicizia è come l’ombra della sera, che si allunga nel tramonto della vita.(Jean de La Fontaine)

L’amicizia, come l’immortalità dell’anima, è troppo bella perché ci si possa credere. (Ralph Waldo Emerson)

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

You meet people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people you can’t forget. Those are your “friends”.

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Frasi per gli amici speciali in inglese

In cerca di citazioni per gli amici speciali in inglese? Grazie all’amicizia, abbiamo la possibilità di vivere in modo migliore la nostra vita, e sarebbe una falsità affermare il contrario. Ci sono degli amici che sono un po’ più speciali: sono coloro con cui magari siamo cresciuti o con cui ci troviamo sempre, non solo per sorridere, ma anche alla fine di una brutta giornata. Ed ecco perché è importante dedicare le più belle frasi: a volte, un pensiero dà la possibilità di rafforzare un rapporto.