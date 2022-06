Frasi sull’abbraccio in amicizia e amore: canzoni, citazioni e aforismi

Fonte: iStock Photos

Intenso, affettuoso, forte: le frasi sull’abbraccio ci regalano le sensazioni provate di fronte a questo gesto così vero e intenso. Un modo per esprimere l’amore, l’affetto e la vicinanza che avvicina le persone ed è più forte di tante parole.

Accogliere l’altro e attrarlo fra le proprie braccia è qualcosa di straordinario e spesso, purtroppo, ci dimentichiamo di quanto possa essere intenso e forte un abbraccio. Questo gesto tanto semplice quanto potente ci fa sentire meno soli, ci avvicina alle persone a cui vogliamo bene e ci fa sentire l’amore e il calore umano.

Non a caso negli anni Ottanta è nato il National Hugging Day, ovvero la Giornata Mondiale degli Abbracci. Una festività creata da Kevin Zaborney che ha scelto il 21 gennaio per celebrare l’abbraccio. Una decisione tutt’altro che casuale. Si trova infatti a metà fra le festività natalizie e il giorno di San Valentino, ma anche vicino al Blue Monday, ovvero il lunedì più triste dell’anno. Un periodo, insomma, in cui cresce il bisogno d’affetto e l’umore cala. DiLei ha raccolto le migliori frasi e gli aforismi per raccontare la bellezza e la meraviglia di un abbraccio.

La magia di un abbraccio: frasi e citazioni

La magia di un abbraccio è stata spiegata non solo da chi l’ha provata, ma anche dalla scienza. Questo gesto infatti ha un enorme potere. Il contatto fra corpi che si stringono fra loro favorisce la produzione delle endorfine, dei neurotrasmettitori che abbattono lo stress, migliorano il benessere, regalando un senso di appagamento. Anche il sistema immunitario e il battito cardiaco hanno dei benefici, così come il respiro. Ansie, paura e timori sembrano scomparire e ci si abbandona fra le braccia dell’altro. Tanti poeti e scrittori hanno parlato dell’abbraccio e della sua immensa forza, racchiudendo in alcune frasi il suo significato più profondo.

Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio. (Leo Buscaglia)

Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile. (Martin Buber)

Nell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrotta, groviglio – diventa di nuovo, come per miracolo, cerchio perfetto. (Fabrizio Caramagna)

Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita. (Paulo Coelho)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)

Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o anche solo una pacca amichevole sulla schiena. (Maya Angelou)

Mi piacciono quelle persone che ti offrono un abbraccio come se fosse un mezzo di trasporto e al tempo stesso una casa. (Fabrizio Caramagna)

Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo. (Alessandro D’Avenia)

Voglio proporle un abbraccio, uno forte, duraturo, fino a che tutto ci faccia male. Alla fine sarà meglio che mi dolga il corpo per volerla, e non che mi faccia male l’anima per la sua mancanza. (Julio Cortázar)

Nell’abbraccio tutto rimane sospeso: il tempo, la legge, la proibizione: niente si esaurisce, niente si desidera: tutti i desideri sono aboliti perché sembrano essere definitivamente appagati. (Roland Barthes)

In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

L’abbraccio è il linguaggio più alto dell’anima e del corpo. (Jacques de Bourbon)

Ogni uomo senza saperlo, cerca nella donna soprattutto il ricordo del tempo in cui lo abbracciava sua madre. (Marguerite Yourcenar)

Frasi sull’abbraccio di Neruda

Pablo Neruda è fra gli artisti che hanno parlato tante volte della straordinarietà dell’abbraccio. In particolare il poeta cileno che ha segnato la letteratura del Novecento ha scritto una meravigliosa poesia, intitolata La magia di un abbraccio, che racconta la capacità strepitosa di questo gesto di segnare tanti momenti e rapporti della vita.

La magia di un abbraccio, Pablo Neruda

Quanti significati sono celati dietro un abbraccio?

Che cos’è un abbraccio se non comunicare, condividere

e infondere qualcosa di sé ad un’altra persona?

Un abbraccio è esprimere la propria esistenza

a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada,

nella gioia e nel dolore.

Esistono molti tipi di abbracci,

ma i più veri ed i più profondi

sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti.

A volte un abbraccio,

quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt’uno,

fissa quell’istante magico nell’eterno.

Altre volte ancora un abbraccio, se silenzioso,

fa vibrare l’anima e rivela ciò che ancora non si sa

o si ha paura di sapere.

Ma il più delle volte un abbraccio

è staccare un pezzettino di sé

per donarlo all’altro

affinché possa continuare il proprio cammino meno solo.

Frasi sull’abbraccio di Fabio Volo

Scrittore, autore e attore, Fabio Volo ha ottenuto un enorme successo grazie ai suoi romanzi in cui racconta i rapporti umani in modo inedito. Sono tante le frasi – nei libri dell’autore e nelle sue riflessioni – in cui parla di abbracci fra amici o fra amanti.

Lei era entrata in quella parte del cuore dove ci sono le cose più buone, quella simile a una credenza dei dolci dove c’è la Nutella, i biscotti, le merendine, la marmellata; quell’angolo di cuore dove quando uno ci entra, succeda quel che succeda, da lì non uscirà mai. Non c’entra l’amore. Ci sono persone che da quando le conosci non smetti mai di volergli bene.

Nell’arco della vita puoi incontrare un sacco di persone e di qualcuna diventare veramente amico. Ma chi ha passato con te il periodo dell’adolescenza conserva un posto speciale. Forse più ancora dei compagni dell’infanzia.

Per una volta concediti la possibilità di incontrare una parte diversa da te, scordati un po’ chi pensi di essere e vedi che succede…

Il profumo della sua pelle era stato creato per me: era una droga, e da quel momento avevo bisogno almeno di una dose giornaliera per stare bene. Un profumo che annusi e dici: casa.

Mi apro una bottiglia di vino anche se sono sola. Non devo discutere, sono indipendente. Difenderei questa condizione con tutte le mie forze, sempre. Eppure a volte anch’io avrei bisogno di un abbraccio. Di arrendermi e perdermi tra le braccia di un uomo. Un abbraccio che mi faccia sentire protetta anche se so proteggermi da sola. Sono in grado di fare le cose di cui ho bisogno, ma a volte vorrei far finta di non esserlo per il piacere di farle fare a qualcun altro per me. È una sensazione, ma non voglio stare con un uomo per questo. Non posso scendere a compromessi e non posso rinunciare a tutto quello che ho, alla mia libertà, per quell’abbraccio, che poi spesso con gli anni, non c’è nemmeno più.

In quel momento eravamo perfetti e la vita ci aveva fatto incontrare. Sono occasioni rare che a volte si rischia di perdere perché non si è pronti e nemmeno abituati a vedere, perché l’incontro amoroso tra due persone è spesso sopravvalutato: ognuno si porta dietro ciò che è stato e ciò che sarà. Quella sera non c’era passato e non c’era futuro: tutto era lì, respiravamo solamente l’attimo presente.

Fare veramente pace con qualcuno con cui hai litigato è una cosa potentissima.

Lei per me è sempre stata una casa con il tetto di vetro: posso osservare il cielo sentendomi al sicuro.

Tutto ciò che ho di lei è nella mia testa e nella mia anima. Per sempre. Lei è un respiro, un pensiero, un’emozione, è confusione e chiarezza.

Ho letto da qualche parte che il vero motivo per cui si sono estinti i dinosauri è perché nessuno li accarezzava. Bisogna sperare che l’uomo non faccia lo stesso stupido errore con le donne.

Frasi sull’abbraccio nell’amicizia

L’abbraccio fra amici è qualcosa di bellissimo e intenso. Un modo per mostrare il proprio affetto e non nascondere i propri sentimenti alle persone che si hanno più vicine. Gli abbracci rafforzano i legami con chi amiamo: provocano infatti un rilascio del’ossitocina, una sostanza che perette di abbassare il livello di cortisolo, ossia l’ormone dello stress.

Basta un abbraccio caloroso per confortare un’amica in un momento difficile, un abbraccio per mostrare la propria felicità quando si incontra un vecchio amico. Un abbraccio può dire tante cose ed è una eccezionale forma di comunicazione non verbale.

Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo (Emily Dickinson)

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. (Anonimo)

Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione più alta è un abbraccio silenzioso. (Robert Musil)

Se proprio bisogna perdersi, che sia in un abbraccio. (Anonimo)

Migliaia e migliaia di anni non basterebbero per dire il minuscolo secondo d’eternità in cui tu m’hai abbracciato, in cui io t’ho abbracciata. (Jacques Prévert)

Ci sono delle cose che non si possono esprimere se non abbracciandosi. (Maurice Maeterlinck)

Un abbraccio vale più di mille parole. (Charles Caleb Colton)

Si abbracciarono così stretti che non rimase spazio per i sentimenti. (Stanisław Jerzy Lec)

Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o soltanto un amichevole pacca sulla schiena. (Maya Angelou)

Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri. (Gabriel García Márquez)

A tutti serve un abbraccio. Ti cambia il metabolismo. (Leo Buscaglia)

Abbraccia i tuoi amici, ma ancor più stretti i tuoi nemici – abbracciali così forte da non lasciarli muovere. (Lyndon B. Johnson)

Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati (Anonimo)

Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile. (Martin Buber)

Credo che durante un abbraccio bisogna stare zitti. È il momento in cui le anime sussurrano tra loro. (Anonimo)

Fossi pure il tuo Mitridate, assuefatto a sfidare il dardo velenoso, sempre me immune dovrai abbracciare, per conoscere l’estasi del cuore. (James Joyce)

A volte è meglio mettere l’amore in un abbraccio che nelle parole. (Percy Bysshe Shelley)

Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino. (Anonimo)

Un bacio senza un abbraccio è come un fiore senza profumo. (Proverbio)

Non c'è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

(Alice Walker)

Un abbraccio è il più bell'abito da donare: la taglia è unica, quindi va bene a tutti. (Anonimo)

(Anonimo)

Si può amare senza fidarsi, come si può stringere senza abbracciare. (Robert Brault)

Tenevamo gli occhi fissi nel cielo, e mi pareva che le anime nostre si parlassero attraverso l’epidermide delle nostre mani e si abbracciassero nei nostri sguardi che s’incontravano nelle stelle. (Giovanni Verga)

La felicità è un abbraccio inaspettato. (Anonimo)

Un abbraccio è la distanza più breve tra due amici. (Anonimo)

Abbraccio: canzoni e frasi

L’abbraccio – così come il bacio – è qualcosa di forte e meraviglioso. Abbracciare qualcuno che si ama – dai genitori a un amico sino al partner o ai figli – è fondamentale per rendere unico il rapporto e crescere insieme. Tantissime canzoni citano l’abbraccio: un gesto straordinario che unisce due persone e che vale la pena provare, sempre.