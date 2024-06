Morta Francesca Frongia, chi era la storica truccatrice Rai

Era giovane e una apprezzata professionista Francesca Frongia, la cui scomparsa è avvenuta nelle scorse ore in circostanze che non sono state chiarite

Fonte: Instagram - Francesca Frongia Francesca Frongia, morta la truccatrice Rai

Francesca Frongia è morta, lasciando un grande vuoto nel cuore di chi aveva avuto l’onore di conoscerla. Non era un volto noto della televisione eppure in Rai erano in molti ad apprezzarla. Collaboratrice e truccatrice per diversi show della televisione pubblica, non sono ancora note le cause della scomparsa della professionista ma in poche ore a emergere è stata una tangibile ondata di affetto. “Franci brillava di una luce che non passava inosservata e tutte e tutti ne giovavamo come colleghi e come amici”, ha scritto su Facebook Davide Di Pietro, consigliere di amministrazione Rai, per ricordarla.

Francesca Frongia, una vita dietro le quinte in Rai

Spesso sentiamo dire ai conduttori televisivi, sempre in prima linea, quanto sia importante – anzi, fondamentale – ricordare chi opera dietro le quinte dei nostri programmi preferiti. Perché se è vero che davanti alle telecamere scintillano i protagonisti noti del piccolo schermo, lo è altrettanto il fatto che senza gli “sconosciuti” che si muovono nascostamente dietro le quinte non potrebbero brillare in questo modo.

Francesca Frongia era una di queste persone, una professionista del make-up che dal 1995 lavorava dietro le quinte in Rai. La Frongia è morta, come è stato annunciato sui social, e in breve sono fioccate decine e decine di messaggi di cordoglio e profondo dispiacere da parte di chi aveva avuto l’onore di conoscerla. Perché, come sottolineato da persone come il consigliere d’amministrazione Rai Davide Di Pietro e la conduttrice Bianca Guaccero, Francesca Frongia si è fatta apprezzare per il suo impeccabile lavoro ma anche per la sua personalità e la sua anima, che le hanno permesso nel tempo di stringere profondi legami di amicizia anche con i colleghi.

Il messaggio di cordoglio di Davide Di Pietro

Davide Di Pietro, consigliere di amministrazione Rai, è stato uno dei primi a esprimere il proprio cordoglio sui social. La scomparsa di Francesca Frongia è stata un duro colpo per lui e per tutte le persone con cui ha collaborato nel corso del tempo. E in Rai sono state davvero tante.

“Ho appena appreso con profondo dolore che purtroppo la nostra amica Francesca Frongia ci ha lasciato – ha esordito nel post su Facebook -. Franci era una persona eccezionale, con una forza e uno spirito vitale che raramente capita di incontrare lungo il cammino della vita. Franci brillava di una luce che non passava inosservata e tutte e tutti ne giovavamo come colleghi e come amici. L’ultima volta ci eravamo visti al funerale di Riccardo e Francesca mi disse che dovevamo portare avanti il suo operato e non dovevamo mollare e infatti così abbiamo fatto. Il suo essere così straordinaria accresce il dolore della perdita e lascia il nostro cuore a pezzi in questo momento. Mi unisco al cordoglio dei famigliari ai quali va un abbraccio fortissimo a nome di tutti gli amici e lavoratori della RAI. Un bacio Francesca riposa in pace e grazie per quello che hai donato alla nostra anima“.

Il dolore dell’amica Bianca Guaccero

La morte di Francesca Frongia è stata devastante per Bianca Guaccero, per la quale la truccatrice Rai non era soltanto una professionista con la quale aveva avuto occasione di collaborare. Per lei Francesca Frongia era una carissima amica e a testimonianza di ciò basta leggere le commosse e addolorate parole che la conduttrice ha deciso di condividere su Instagram.

“Amica mia… Come si fa, come si può ora senza di te – ha scritto -. Proverò a trasformare il dolore in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me. Ma ora no… Non ci riesco… Non riesco a contenerlo questo dolore, a non pensare a quanto sentirò la tua mancanza. Alla tua voce. Quanto eri unica, lo sa bene chi ti conosce. Ed io, oggi, posso solo dirti GRAZIE per tutto il bene che mi hai dato”.

Rai in lutto, da Alberto Matano a Federica Sciarelli

Sono tanti i volti noti Rai che piangono la morte di Francesca Frongia. Tra questi immancabile Alberto Matano, con il quale la make-up artist ha condiviso molti momenti insieme: “Ciao Francesca, qui eravamo a Trieste un paio di anni fa… Sei stata e resterai luce. Ora senza la tua ironia e il tuo sorriso la sala trucco non sarà più la stessa…”, ha scritto il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta.

A commentare il post sono giunte rapide altre due donne dello spettacolo, Jessica Morlacchi e Valeria Altobelli. “Che dolore… Ho avuto la fortuna di averti come truccatrice a Tale e Quale Show… 2 mesi bellissimi di grandi chiacchierate… Non ti dimenticherò France’…”, ha scritto la prima. “Alberto… Ho appena condiviso una foto di noi tre, fatta, tra sorrisi e dolcezze, durante la serata di Telethon. Che cosa profondamente triste ed ingiusta… La sua dolcezza, la sua purezza resteranno nel cuore, per sempre… Quanto amore era in grado di donare”, ha commentato la cantautrice.

Tale e Quale Show, il Festival di Sanremo e, sbirciando sul suo profilo Instagram, anche altri show di successo come Ballando con le Stelle. Sono tanti i programmi televisivi in cui Francesca Frongia ha lasciato il segno con la sua professionalità e amicizia. Anche la redazione di Chi l’ha visto? ha condiviso il suo messaggio per la truccatrice: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto? per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia”.