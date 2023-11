Le frasi sullo shopping in inglese da I Love Shopping e Gossip Girl per ironizzare e sorridere

Le frasi sullo shopping raccontano una piccola, grande mania di tantissime persone. Donne e non solo, appassionate di acquisti. Comprare d’altronde – dati e ricerche scientifiche alla mano – permette di abbattere ansia e stress.

DiLei ha raccolto le frasi sullo shopping più divertenti e particolari, fra ironia e riflessione, tratte da film, libri e serie tv cult, come I Love Shopping e Gossip Girl, ma anche nate dall’inventiva di scrittori e personaggi famosi.

Frasi shopping donne

Lo shopping è per tante donne una grande passione. Un modo per divertirsi con le amiche, un metodo anti-stress e un rimedio per dimenticare tristezze, dolori e ansia, acquistando qualcosa di bello e nuovo. C’è chi lo ama e chi lo odia, di certo lo shopping non lascia indifferente nessuno.

A volte uno paga di più le cose che ha avuto gratis. (Albert Einstein)

Il viagra femminile esiste da diversi anni: si chiama Shopping. (Carrie Bradshaw)

Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G. Alla fine della parola ‘shoppinG’. (Anonimo)

Veni, Vidi, Visa. (Anonimo)

Lo shopping è terapeutico e per questo direttamente ricollegabile al nostro umore. Andiamo a far compere quando abbiamo bisogno di riflettere, passeggiamo fra i negozi con sguardo famelico, guardiamo le vetrine e fra una presa di coscienza e un nuovo paio di scarpe ritroviamo la serenità. (Sonia T. Grispo)

Non ho denunciato la perdita della mia carta di credito alla polizia perché chiunque l’abbia rubata sta spendendo meno di mia moglie. (Ilie Nastase)

Non c’è niente di più umiliante che fare shopping in un negozio che ritieni al di sotto delle tue possibilità ed essere scambiato per il commesso. (Dennis Miller)

Quest’anno il Nobel per l’economia è stato finalmente assegnato ad una donna. Sembra sia tornata dallo shopping con ancora qualche euro sulla carta di credito! (Bilbo Baggins)

A volte, quando ti girano, non c’è niente di meglio che andare in corso a comprarti qualcosa. Qualsiasi cosa, anche una scemata, anzi, preferibilmente scemata: che costi poco, che sia assolutamente superflua e il cui unico scopo sia di darti soddisfazione. Vedi una cosa, la desideri, entri e la ottieni; se si esclude lo shopping, non capita spesso. (Marco Malvaldi)

Lo shopping è meglio del sesso. Dopo lo shopping, se sei insoddisfatta, puoi comunque cambiare articolo. (Adrienne E. Gusoff)

Quando una donna dice: «Non ho niente da mettermi!» ciò che davvero intende è: «Qui non c’è nulla che vada bene per incarnare la persona che voglio essere oggi». Perché non è facile trovare dei vestiti che diano la felicità. «Non ho niente da mettermi!» è l’urlo che scuote i centri commerciali dopo tre ore di shopping e il misero acquisto di un paio di calze, di un tagliere e di qualche maglioncino per i bimbi. (Caitlin Moran)

Il miglior modo per conoscere una donna è fare shopping con lei. (Marcelene Cox)

Se anche gli uomini trovassero divertente andare per negozi, tramuterebbero l’espressione “fare shopping” in “svolgere basilari ricerche”. (Cynthia Nelms)

Alla fin fine, lo shopping è più economico dell’analista. (Tammy Faye Bakker)

Mi piace darmi allo shopping dopo aver rotto una brutta relazione. Il fatto di comprarmi dei nuovi vestiti mi fa star bene. A volte, quando vedo un bel vestito, arrivo a rompere di proposito. (Rita Rudner)

Quando hai passato un periodo della tua vita a domandarti se il denaro sarebbe bastato ad arrivare alla fine della settimana, fai sempre caso a quanto spendi. Sono felice di essere ricca, ovviamente: è una cosa che ti dà libertà, e la possibilità di viaggiare e di aiutare altre persone. Ma quando si tratta di shopping c’è un limite che mi impongo di non superare. (J. K. Rowling)

Ho il superpotere di trasformare i soldi in scontrini. (Anonimo)

Mia moglie è cintura nera di shopping. (Henny Youngman)

Le donne brutte si rifugiano nel pianto. Quelle carine vanno a fare shopping! (Dal film Le seduttrici)

Un uomo di successo è uno che guadagna più di quello che sua moglie riesce a spendere. Una donna di successo è una che riesce a trovare un uomo del genere. (Lana Turner)

Viaggiare è andare per negozi. (Susan Sontag)

Per le donne si chiama “shopping”, per gli uomini “Via Crucis”. (Anonimo)

Io non sono una maniaca dello shopping, sono una sostenitrice dell’economia. (Anonimo)

Le donne di solito amano quello che comprano, ma odiano i due terzi di ciò che è nei loro armadi. (Mignon McLaughlin)

Sono andato per vetrine oggi! Ho comprato quattro vetrate. (Tommy Cooper)

Soffro di attacchi di shopping. (Anonimo)

Un affare è comprare qualcosa che non ti serve ad un prezzo al quale non puoi resistere. (Franklin P. Jones)

Arriva la pillola per le donne malate di shopping. È di piombo, piuttosto grossa, e va incatenata a una caviglia. (Fragmentarius)

Shopping: l’arte di acquisire cose non ti servono con soldi che non hai. (Anonimo)

Lo shopping è una cosa da donna. È uno sport di contatto come il football. Alle donne piace la mischia, la folla rumorosa, il pericolo di essere calpestate a morte e l’estasi dell’acquisto. (Erma Bombeck)

Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un altro paese. (Elayne Boosler)

Io voglio i miei soldi là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio. (Carrie Bradshaw)

Frasi sullo shopping in inglese

Dagli amanti della moda agli scrittori: sono tantissime le personalità che ci hanno regalato frasi sullo shopping in inglese. Citazioni e aforismi da dedicarsi e da dedicare a chi ama questo “sport”.

Whoever said money can’t buy happiness didn’t know where to shop. Trad: Chiunque abbia detto che i soldi non possono comprare la felicità non sapeva dove fare acquisti. (Gertrude Stein)

The best things in life are free. The second best are very expensive. Trad: Le cose migliori della vita sono gratis. Le seconde migliori sono molto costose. (Coco Chanel)

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination. Trad: Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione. (Oscar Wilde)

Too many people spend money they haven’t earned to buy things they don’t want to impress people they don’t like. Trad: Troppa gente spende soldi che non ha guadagnato, comprando cose che non vuole, per impressionare gente che non gli piace. (Will Rogers)

I always say shopping is cheaper than a psychiatrist. Trad: L’ho sempre detto che lo shopping costa meno di uno psichiatra. (Tammy Faye Bakker)

Crying is for plain women. Pretty women go shopping. Trad: Piangere è per le donne semplici. Le belle donne vanno a fare shopping. (Oscar Wilde)

While money can’t buy happiness, it certainly lets you choose your own form of misery. Trad: Anche se il denaro non può comprare la felicità, ti permette comunque di scegliere la tua forma di infelicità. (Groucho Marx)

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best. Trad: I miei gusti sono semplici: mi accontento facilmente del meglio. (Winston Churchill)

Money cannot buy health, but I’d settle for a diamond-studded wheelchair. Trad: I soldi non possono comprare la salute, ma mi accontenterei di una sedia a rotelle tempestata di diamanti. (Dorothy Parker)

When women are depressed they either eat or go shopping. Men invade another country. Trad: Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un altro paese. (Elayne Boosler)

To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. Trad: Preferisco un tappeto pieno di aghi di pino o di erba spugnosa al più lussuoso dei tappeti persiani. (Helen Keller)

Happiness is not in money, but in shopping. Trad: La felicità non si trova nei soldi, ma nello spenderli. (Marilyn Monroe)

You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear. Trad: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti, o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. (Oscar Wilde)

Anyone who believes the competitive spirit in America is dead has never been in a supermarket when the cashier opens another check-out line. Trad: Chiunque creda che lo spirito competitivo in America sia sparito non è mai stato in un supermercato quando il cassiere apre un’altra fila alla cassa. (Ann Landers)

We always hold hands. If I let go, she shops. Trad: Ci teniamo sempre per mano. Se gliela lascio fa subito shopping. (Henny Youngman)

Money is like manure of no use until it be spread. Trad: Il denaro è come il letame: non serve se non è sparso. (Francesco Bacone)

He is rich or poor according to what he is, not according to what he has. Trad: Si è ricchi in base a quello che si è, non in base a ciò che si ha. (Henry Ward Beecher)

Women usually love what they buy, yet hate two-thirds of what is in their closets. Trad: Le donne di solito amano ciò che comprano, ma odiano i due terzi di ciò che hanno nei loro armadi. (Mignon McLaughlin)

No man is rich enough to buy back his past. Trad: Nessun uomo è abbastanza ricco da poter ricomprare il suo passato. (Oscar Wilde)

They say that money does not make happiness, but if I weep rather do it in the back seat of a Rolls Royce rather than on a car of the Underground. Trad: Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metrò. (Marilyn Monroe)

Waste your money and you’re only out of money, but waste your time and you’ve lost a part of your life. Trad: Sprecate i vostri soldi e sarete solo senza soldi, ma sprecate il vostro tempo e avrete perso parte della vostra vita. (Michael LeBoeuf)

Whatever has its price has little value. Trad: Tutto ciò che ha un prezzo è di poco valore (Friedrich Nietzsche)

Never use the word “cheap”. Today everybody can look chic in inexpensive clothes (the rich buy them too). There is good clothing design on every level today. You can be the chicest thing in the world in a T-shirt and jeans — it’s up to you. Trad: Non usare mai la parola “economico”. Oggi tutti possono sembrare chic in abiti poco costosi (anche i ricchi li comprano). Al giorno d’oggi c’è un buon fashion design a ogni livello. Puoi essere la più chic al mondo con una t-shirt e un jeans: dipende da te. (Karl Lagerfeld)

It is unmistakable madness to live in poverty only to die rich. Trad: È un’assoluta follia vivere da poveri per morire da ricchi. (Decimo Giunio Giovenale)

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness. Trad: Non è quanto abbiamo, ma quanto lo apprezziamo, a renderci felici. (Charles Spurgeon)

But it is a cold, lifeless business when you go to the shops to buy something, which does not represent your life and talent, but a goldsmith’s. Trad: È una cosa fredda e senza anima quando vai in un negozio per comprare qualcosa, che non rappresenta la tua vita e il tuo talento, ma quello di un orafo. (Ralph Waldo Emerson)

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less. Trad: Ci sono due modi per sentirsi soddisfatti. Uno è continuare ad accumulare sempre di più. L’altro è desiderare di meno. (Gilbert Keith Chesterton)

Buy only because something excites you, not just for the simple act of shopping. Trad: Compra solo perché qualcosa ti emoziona, non solo per il semplice atto di fare shopping. (Karl Lagerfeld)

Frasi I love shopping

I Love Shopping è il primissimo romanzo di Sophie Kinsella e uno dei più famosi chick lit al mondo da cui è stato tratto un celebre film. La protagonista è Rebecca Bloomwood, giornalista inglese ossessionata dallo shopping e piena di debiti che vive una serie di disavventure.

Un negozio ha sempre un buon profumo! Un negozio può risvegliarti la libidine per cose di cui neanche immaginavi di aver bisogno! E quando le tue mani afferrano quelle buste nuove e scintillanti… Oh sì!

“Pomeriggio libero per gli acquisti”. È una contraddizione in termini. Lo shopping è un lavoro, se lo si fa con impegno.

David E. Barton dice che spesso è proprio nel weekend che il regime di austerity si incrina, quando viene a mancare la distrazione della routine lavorativa e la giornata si dilata, vuota, in attesa di essere riempita dal familiare conforto dello shopping.

C’è poco da fare, lo shopping serve più di qualsiasi terapia, in qualunque momento. Costa uguale, e in più ci si ricava un vestito.

Un uomo non ti tratterà mai meglio di un grande magazzino. Se un uomo ti sta stretto non puoi cambiarlo entro sette giorni con uno splendido golf di cashmere!

Quando ero piccola esistevano i saldi di mia madre e i prezzi pieni. Con i prezzi pieni compravi cose luccicanti che duravano una settimana, mentre con i saldi di mia madre compravi cose marroni che duravano una vita!

Avete presente quando incrociate due bei occhi che vi sorridono, e il cuore vi si scioglie come una noce di burro sul pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio…

Quel momento, quell’istante in cui le dita si chiudono attorno ai manici di un sacchetto lucido e ancora perfettamente liscio, e tutte le fantastiche cose nuove al suo interno diventano tue, a cosa si può paragonare? È come riempirsi la bocca di pane tostato e imburrato dopo aver fatto la fame per giorni. È come svegliarsi al mattino e rendersi conto che è sabato. È come i momenti migliori del sesso. Tutto il resto scompare dalla mente. È un piacere puro, assoluto, totale.

Dovrebbero includere lo shopping tra le attività ad alto rischio cardiovascolare. Il cuore non mi batte mai così forte come quando vedo un cartello di RIDOTTO DEL 50%.

Fare shopping è molto simile a coltivare un campo. Non puoi continuare a comperare le stesse cose: occorre una certa varietà, altrimenti ci si annoia e si smette di divertirsi.

Quando faccio shopping il mondo diventa migliore, ma subito dopo non lo è più, e io sento il bisogno di rifarlo.

Frasi sullo shopping Gossip Girl

Gossip Girl è una famosissima serie tv che racconta le vicende di un gruppo di amici dell’Upper East Side. Al centro degli eventi Blair e Serena, due amiche bellissime, ricche e appassionate di moda.