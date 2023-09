Frasi sull’allontanarsi per non soffrire per affrontare il distacco

Fonte: 123RF Frasi sull’allontanarsi per non soffrire. Le migliori citazioni e gli aforismi

Ci sono situazioni in cui sembra impossibile riuscire ad allontanarsi da qualcuno a cui si vuole e altre nelle quali la soluzione appare come la migliore strada per evitare o smettere di soffrire. In alcuni casi, il distacco avviene anche solo per paura, per un timore personale verso l’altro o verso se stessi. Quando ci si avvicina molto a una persona, cadono le resistenze e più il sentimento diventa profondo, più si ha la percezione di perdere il controllo delle proprie emozioni. Questa sensazione può far spaventare e portare ad allontanarsi dalla persona che ci sta attirando a se. Altre volte accade invece che la vicinanza a qualcuno che si ama, per diversi motivi, porta a soffrire e distaccarsene è l’unico modo per smettere di provare dolore. Questo può accadere se si ha una relazione poco equilibrata o se l’altro, per carattere o per indifferenza, non pone la giusta attenzione verso il proprio o la propria compagno/a portando la coppia ad avere frequenti litigi e mancanza di tranquillità. Il lavoro, le aspirazioni personali e anche l’età in cui ci si incontra possono essere altre condizione che potrebbero portare a doversi allontanare da qualcuno che ci sta a cuore per non soffrire. Per chi sta cercando qualche frase sul distacco e sulla lontananza, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sull’allontanarsi per non soffrire, adatte a ogni contesto ed estremamente toccanti e riflessive.

Frasi e aforismi sull’allontanarsi per non soffrire

Può capitare che un forte sentimento si affievolisca e inizi a provocare dolore e insicurezza all’interno di una coppia o anche in una relazione amicale. Due persone possono farsi del male se restano vicine per svariati motivi e, per questo, può succedere che una delle due decida di allontanarsi per salvaguardarsi e anche per preservare il legame. La separazione può essere anche temporanea, lo scopo è solo quello di evitare di soffrire. Qualche frase e aforisma sull’allontanarsi per non soffrire.

Eravamo percorsi da impulsi opposti, caldo e gelo e distacco e frenesia; ci sembrava di essere in ritardo su tutto e di essere ancora in tempo per qualsiasi cosa, di andare molto veloci e di restare incollati all’asfalto. (Andrea De Carlo)

Non mi sono mai sentito allo stesso tempo così distaccato da me stesso e così presente nella realtà. (Albert Camus)

L’amore è distacco, oblio di sé. Non possiamo arrivarci con le nostre forze, perché tutte le nostre forze sono costantemente impiegate nell’ammassare il mondo alla superficie del nostro “io”. (Christian Bobin)

Era una scena distaccata dalla realtà. Ma sapeva bene che la realtà a volte si distacca da se stessa. (Haruki Murakami)

Non si abdica da un giorno all’altro: è necessaria un’atmosfera di distacco, accuratamente predisposta, una leggenda della disfatta. (Emil Cioran)

Era una sensazione di esserci e non esserci, di distacco rispetto a quanto mi circondava, di indefinita fragilità. (Roberto Bolaño)

Eppure nonostante tutto, solo noi, sappiamo essere così lontanamente insieme. (Julio Cortázar)

Il mio cuore è vicino a te, anche se il mio corpo è lontano. Se non puoi vederlo non devi far altro che scendere nel tuo cuore e lì troverai il mio. (San Bernardo di Chiaravalle)

E molte notti resistono. Senza una luna, senza una stella. Così resisteremo noi. Quando uno dei due sarà via, lontano. (Leonard Cohen)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

Non è vero che l’amore è cieco; è solo presbite: più ci si allontana, più si vede chiaro. (Antonio Fogazzaro)

La distanza a volte consente di sapere che cosa vale la pena tenere e che cosa vale la pena lasciare andare. (Lana Del Rey)

A volte bisogna essere distanti e silenziosi, perché ci sono persone che se le tocchi si dividono come il mercurio. Altre volte si deve stare vicini come un respiro. Volendo ne combini di disastri con l’amore. (Fulvio Ervas)

L’assenza dell’oggetto amato fece sì che l’amore si estinguesse, un po’ alla volta. Il rimpianto fu soffocato dall’abitudine e quella luce d’incendio che imporporava il suo pallido cielo si coprì sempre più d’ombra e gradatamente scomparve. (Gustave Flaubert)

Ogni incontro implicava una separazione, e così sarebbe stato finché la vita fosse stata mortale. In ogni incontro c’era un po’ del dolore della separazione, ma in ogni separazione c’era anche un po’ della gioia dell’incontro. (Cassandra Clare)

Frasi sul distacco

Il distacco permette di guardare una situazione da un’altra angolazione e con più lucidità perché è come se ci si fermasse e ci si allontanasse dal turbinio di emozioni della relazione in presenza. Si tratta di un allontanamento che permette di chiarirsi le idee e comprendere meglio cosa sta accadendo dentro di sè. Alcune citazioni e aforismi sul distacco.

Siamo tutti troppo freddi, duri. Se solo parlassimo, dicessimo quello che sentiamo, le cose andrebbero meglio. (Charles Bukowski)

Non legare il cuore a nessuna dimora, perché soffrirai quando te la strapperanno via. (Rumi)

Distacco non significa che tu non devi possedere nulla. Significa che nulla dovrebbe possedere te. (Ali Ibn Abi Talib)

Abbandona l’ira, trascura l’orgoglio, passa oltre ogni vincolo: nessun dolore tocca l’uomo distaccato da nome e forma, e che non possiede nulla. (Buddha)

Puoi evolvere in consapevolezza solo se continui a lavorare sulla tua anima testimoniante; se diventi sempre più un testimone distaccato e presente di tutto ciò che fai, di tutto ciò che pensi, di tutto ciò che senti. (Osho)

Una passione bruciante abbinata a un assoluto distacco è la chiave di ogni successo. (Mahatma Gandhi)

Soffrire insegna la carità, l’abbandono a Dio, il distacco. Soffrire insegna a vedere e a comprendere. Soffrire insegna ad alleviare, a compatire, a consolare quelli che soffrono. (Marta Robin)

Ogni dolore che non crea distacco è dolore perduto. (Simone Weil)

Colui che è distaccato dalla vita, non schiva l’incontro con un rinoceronte o una tigre; si getta nella mischia senza corazza e senz’armi; ma non subisce alcun danno, perché è a prova di corno di rinoceronte, di artiglio di tigre, delle armi dei combattenti. Perché?… Perché, protetto dalla sua imperturbabilità, non offre presa alla morte. (Lao Tzu)

Nessun distacco è più difficile di quello dalla giovinezza. È una stagione alla quale ci si abitua. (Franca Valeri)

Possiedi bene solo nella misura in cui sai viverne distaccato: vale per le cose e vale per le persone. (Don Tonio)

L’indulgenza è la forma più cortese del distacco. (Abel Bonnard)

Frasi sulla lontananza

La lontananza ha degli aspetti positivi perché permette di sentire la mancanza dell’altro e così capire quanto amore o affetto si provi per la persona che ci è distante in un determinato momento. Una serie di frasi e aforismi sulla lontananza.

Sempre l’amore ignora la sua profondità fino all’ora del distacco. (Khalil Gibran)

A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di meno, a volte questo te le fa amare ancora di più. (Nicholas Sparks)

La più grande distanza in questo mondo non è quella tra la vita e la morte, è quando sono a un passo da te, e non sai che ti amo. (Rabindranath Tagore)

A volte allontanarsi è l’unico modo di essere lì per qualcuno. (Wesley Eisold)

La lontananza, che rimpicciolisce gli oggetti all’occhio, li ingrandisce al pensiero. (Arthur Schopenhauer)

Dove stavi di solito, c’è un buco nel mondo, dove mi ritrovo a camminarci continuamente durante il giorno e ad entrarci di notte. Mi manchi da morire. (Edna St. Vincent Millay)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia. (Victor Hugo)

Dolce è il ricordo degli amici lontani! Come i dolci raggi del sole al tramonto, scivola teneramente, ma tristemente, sul cuore. (Washington Irvin)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. (Charles Dickens)

A volte le persone si costruiscono dei muri, non tanto per tenere fuori gli altri, ma per vedere a chi importa abbastanza da abbatterli. (Banana Yoshimoto)

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

Amare la vita è facile quando sei lontano. Quando nessuno ti conosce e la tua vita è nelle tue sole mani, sei più padrone di te stesso che in qualsiasi altro momento. (Hannah Arendt)

Non credo che la vedrò mai più. Non la potrò mai più vedere, sentire, toccare, abbracciare, ascoltare; non riderò più con lei, non aspetterò il rumore dei suoi passi, non sorriderò sentendole aprire la porta, non incastrerò il suo corpo nel mio, il mio nel suo. (Julian Barnes)

Frasi per chiudere una relazione

Quando si chiude una storia d’amore ci si allontana, ci si distacca dall’altro e parlarne non è mai semplice. Tra due persone che si sono amate, il sentimento resta anche se meno forte e trasformato in altre forme. Decidere di chiudere un rapporto è complicato e porta sempre con sè una dose di sofferenza da entrambe le aprti, chi decide di porre la parola fine e chi subisce questa scelta. Una serie di citazioni e frasi sul chiudere una relazione.

Salutarsi è una pena così dolce che ti direi addio fino a domani. (William Shakespeare)

L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione. (Nuria Barrios)

In quelle ore lunghe fui la sentinella del dolore, vegliai insieme a una nuova folla di parole morte… Devo imparare di nuovo il passo tranquillo di chi crede dove sta andando e perché… ora mi sentivo in petto un dolore lungo che mi privava di ogni sentimento. (Elena Ferrante)

Molto spesso, per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. (Marcel Proust)

La morte di un amore è come la morte d’una persona amata. Lascia lo stesso strazio, lo stesso vuoto, lo stesso rifiuto di rassegnarti a quel vuoto. Perfino se l’hai attesa, causata, voluta per autodifesa o buonsenso o bisogno di libertà, quando arriva, ti senti invalido. Mutilato. (Oriana Fallaci)

L’inizio dell’amore è spesso simultaneo. Non così la fine: da ciò nascono le tragedie. (Alessandro Morandotti)

L’amore è anche imparare a rinunciare all’altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. (Sergio Bambarén)

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

Ognuno porta in fondo a sé stesso come un piccolo cimitero di coloro che ha amato. (Romain Rolland)

Non essere amati è una semplice sfortuna, la vera disgrazia è non amare. (Albert Camus)

È quasi sempre colpa di chi ama non rendersi conto di non essere più amati. (François de La Rochefoucauld)

Quando nell’amore si smette di combattere, l’amore non c’è più. (Søren Kierkegaard)

Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime. (Charles Bukowski)

Frasi sul soffrire per amore

Amare significa tenere a un’altra persona quasi più che a noi stessi. Questo porta anche alla conseguenza del poter provare dolore per svariati motivi. Perché il sentimento non è corrisposto, perché l’altro è in un momento di difficoltà, perché ci si deve allontanare. Un po’ di aforismi e frasi sul soffrire per amore.

Date al dolore la parola; il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. (William Shakespeare)

Chi comincia ad amare, deve essere pronto a soffrire. (Antoine Gombaud)

Abbi fede nell’amore anche quando ti fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore. (Rabindranath Tagore)

Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra. (Alda Merini)

Il piacere dell’amore dura un momento, il dolore dell’amore dura una vita. (Bette Davis)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto. (Emily Dickinson)

L’amore è sofferenza addolcita con l’immaginazione, salata con le lacrime, condita col dubbio, insaporita con le novità, e ingerita con gli occhi chiusi. (Helen Rowland)

La verità è che tutti ti faranno del male. Sta a te decidere per chi vale la pena di soffrire. (Bob Marley)

L’amore è dolore. Chi non soffre, non ama. (Vasilij Vasil’evič Rozanov)

Soffrire per l’assenza di chi si ama è un bene in confronto a vivere con chi si odia.(Jean De La Bruyère)

L’inferno è la sofferenza di non poter più amare. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi sul mantenere le distanze

Come il distacco e la lontananza, mantenere le distanze permette di avere uno sguardo meno in balia delle emozioni. C’è chi adotta questo atteggiamento come corazza per paura di essere ferito e chi per mantenere il controllo. Alcune citazioni e frasi sul mantenere le distanze.