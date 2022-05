Frasi sul dolore, da dedicare a una persona che sta soffrendo

La vita è fatta di cose belle, ma anche di tanti momenti negativi. La fine di una relazione, un problema di salute, la perdita di una persona cara, sono tutte situazioni che ci fanno soffrire e provocano dolore. Quando qualcuno a cui vogliamo bene sta passando un periodo difficile, non sempre stargli accanto è semplice e si fa spesso fatica a trovare le parole giuste per rincuorarlo e fargli capire che non è solo nelle avversità. Se vuoi dedicare qualche frase d’effetto a una persona sofferente che ti è particolarmente cara, per fargli sapere tutto l’amore o la vicinanze che provi nei suoi confronti, con DiLei, trovi una selezione di frasi sul dolore, con gli aforismi e le citazioni più efficaci da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi sul dolore

Il dolore e la sofferenza sono temi che sono stati trattati sotto tutti i punti di vista di scrittori, filosofi, scienziati e artisti. Alcune volte, però, le tesi sono state contraddittorie. Per alcuni il dolore è un strumento per maturare e conoscere meglio se stessi, per altri è la più grande disgrazie che possa colpire l’uomo. Se state cercando le parole giuste per dare forza e affetto a una persona importante per voi che si trovi in un momento di difficoltà, di seguito trovate una serie di frasi e aforismi sul dolore, dai quali si può prendere spunto.

Ma chiunque abbia avuto un dolore così grande da piangere fino a non avere più lacrime, sa bene che ad un certo punto si arriva a una specie di tranquilla malinconia, una sorta di calma, quasi la certezza che non succederà più nulla. (C.S Lewis)

Il dolore se condiviso si dimezza. La gioia se condivisa si raddoppia.(San Tommaso)

Lieve è il dolore che parla. Il grande dolore è muto. (Seneca)

Tutto nasce piccolo, e poi cresce. Solo il dolore nasce grande, e poi diventa piccolo. (Proverbio marocchino)

Non so che cosa unisca le parti dell’atomo, ma a legare gli esseri umani sembra sia il dolore. (Andrew Sean Greer)

Incominciai anche a capire che i dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. (Hermann Hesse)

Il dolore è ancor più dolore se tace. (Giovanni Pascoli)

Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano. (William Shakespeare)

Concediti un momento di dolore quando le sventure della vita ti visitano. Tuttavia, non trascorrere le tue giornate nella costruzione di un monumento in loro onore. (Dodinsky)

Il dolore è l’agonia di un istante, l’indulgere nel dolore è l’errore di una vita. (Benjamin Disraeli)

Ci sono dolori che hanno perduto la memoria e non ricordano perché sono dolori. (Antonio Porchia)

Il dolore peggiore che un uomo può soffrire: avere comprensione su molte cose e potere su nessuna. (Erodoto)

Il dolore più acuto è quello di riconoscere noi stessi come l’unica causa di tutti i nostri mali. (Sofocle)

Frasi sul dolore dell’anima

Il dolore si distingue in quello fisico e quello dell’anima. Il primo è più tangibile, è un allarme dl nostro corpo che ci avvisa che qualcosa non sta funzionando nei nostri muscoli od organi, il secondo è complesso e alle volte la sua origine è difficile da decifrare. È un malessere che nasce nella testa e abbatte il morale, rende ansiosi, tristi e preoccupati. Di seguito, qualche citazione e aforisma sul dolore dell’anima, per cercare di tirare su un amico o una persona amata.

Il dolore è il gran maestro degli uomini. Sotto il suo soffio si sviluppano le anime. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Le ossa si rompono, gli organi cedono, la pelle si lacera. Possiamo ricucire la pelle e riparare il danno, alleviare il dolore. Ma quando la vita va in pezzi, quando noi andiamo in pezzi, non c’è una scienza, non ci sono regole scritte, possiamo solo camminare a tentoni. (dalla serie tv Grey’s Anatomy)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

Si tratta di una verità spaventosa: il dolore può renderci più profondi, può conferire un maggiore splendore ai nostri colori e una risonanza più ricca alle nostre parole. Questo avviene se non ci distrugge, se non annienta l’ottimismo e lo spirito, la capacità di avere visioni e il rispetto per le cose semplici e indispensabili. (Anne Rice)

Le nostre ferite sono spesso le aperture nella parte migliore e più bella di noi. (David Richo)

Quando una disgrazia è accaduta e non si può più mutare, non ci si dovrebbe permettere neanche il pensiero che le cose potevano andare diversamente o addirittura essere evitate: esso infatti aumenta il dolore fino a renderlo intollerabile. (Arthur Schopenhauer)

Ci sono navi dirette verso molti porti, ma nessuna verso dove la vita non è dolore. (Fernando Pessoa)

Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. (Eugenio Montale)

La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo che è destinato a deperire e a disfarsi; dal mondo esterno che contro noi può infierire con strapotenti spietate forze distruttive; e infine dalle nostre relazioni con altri uomini. La sofferenza che ha origine nell’ultima fonte viene da noi avvertita come più dolorosa di ogni altra. (Sigmund Freud)

Il dolore dell’anima è più grande che la sofferenza del corpo. (Publilio Sirio)

Frasi sul dolore del cuore

Quando si ha il cuore spezzato sembra che il mondo ci sia caduto addosso, le forze sono al minimo, ci si sente soli, incompleti e senza voglia di fare neanche le cose che ci rendevano felici. Il dolore del cuore crea un profondo senso di solitudine che solo il tempo riesce poi a colmare. Per coloro che stanno cercando delle espressioni che descrivano la sofferenza e cerchino di dare forza a chi è ferito, ecco qualche frase, aforisma o citazione sul dolore del cuore.

Il dolore mentale è meno drammatico del dolore fisico, ma è più comune e anche più difficile da sopportare. Il tentativo di nascondere i frequenti dolori mentali ne aumenta il peso: è più facile dire “Il mio dente fa male” che dire “Il mio cuore è spezzato”. (CS Lewis)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini, senza l’alto privilegio di avere sofferto altrettanto. (Emily Dickinson)

I tentativi di scomparire perché il dolore non ti trovi. Come quei pupazzi che da bambino accartocciavi e ripiegavi nella scatola. Ma tu hai un cuore che pulsa e il dolore lo sente. (Fabrizio Caramagna)

Il dolore è la cosa più importante nell’universo. Più importante della sopravvivenza, più grande dell’amore, maggiore anche rispetto alla bellezza. Perché senza dolore, non ci può essere nessun piacere. Senza tristezza, non ci può essere felicità. Senza miseria non ci può essere bellezza. E senza queste tre cose, la vita è senza fine, senza speranza, condannata e dannata. (Harlan Ellison)

Chi sradicasse la conoscenza del dolore estirperebbe anche la conoscenza del piacere e in fin dei conti annienterebbe l’uomo. (Michel De Montaigne)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

Perché c’è sempre questa crudeltà perversa nel genere umano, che ci fanno male coloro che amiamo di più? (Jacqueline Carey)

Perché c’è sempre questa crudeltà perversa nel genere umano, che ci fanno male coloro che amiamo di più? (Jacqueline Carey) Spesso il piacere è un ospite passeggero, ma il dolore ci stringe in un crudele abbraccio. (John Keats)

Non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori. (Euripide)

Frasi sul dolore per un lutto

Una delle sofferenze più grandi della vita e che tutti proviamo nel corso della nostra esistenza è il lutto. Quando una persona che amiamo muore, è come se morisse una parte di noi. La mancanza è incolmabile e solo il tempo renderà accettabile che nel nostro quotidiano non ci sarà più colui o colei che ne aveva fatto parte. Molte cose sono state scritte sulla perdita di una persona cara, di seguito alcune citazioni e aforismi sul dolore per un lutto.