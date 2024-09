Frasi buon inizio settimana: citazioni e aforismi da dedicare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi buon inizio settimana sono citazioni e aforismi motivazionali per iniziare con il piede giusto lunedì. Dopo il week end infatti questo giorno segna il ritorno al lavoro, al suono della sveglia e alle responsabilità.

DiLei ha raccolto le frasi più belle da inviare via WhatsApp, su Instagram o su Facebook per augurare un buon lunedì e un buon inizio settimana, per rendere meno amaro e difficile il post week end.

Come augurare un buon inizio di settimana? Le frasi

Il lunedì rappresenta uno dei giorni più odiati della settimana. Dopo il riposo del week end, fra serate con gli amici, passeggiate, cene e aperitivi, ma soprattutto sveglie tardi, torna il momento di dedicarsi alla routine.

Difficile non svegliarsi di lunedì nervosi e già stressati. Per iniziare con il piede giusto la settimana dunque serve qualche frase che renda meno amaro questo giorno così difficile.

La migliore cosa da fare domani è fare oggi del tuo meglio. Quindi buon lunedì e buon inizio di settimana!

Una buona settimana inizia con un atteggiamento che sia positivo, ma soprattutto con una grande tazza di caffè. Buon lunedì!

Ogni nuovo inizio viene da qualcosa che è finito! Buon lunedì!

Con coraggio e determinazione gli ostacoli si superano e arrivano le soddisfazioni. Quindi affronta con la giusta carica questo lunedì! Buon inizio settimana.

Questo lunedì non sarà poi così duro se avrai sempre una motivazione che ti spingerà a dare sempre il massimo. Buon inizio settimana!

Il lunedì è arrivato con tutte le sue sfide e cose favolose che succederanno! Buon inizio settimana!

Se parti con la forza del sorriso potrai arrivare ovunque! Buon lunedì!

Ogni nuovo giorno ci regala una nuova opportunità per essere felici. Buon inizio di settimana!

Affronta questo lunedì con il sorriso e vedrai che la settimana alla fine ti risponderà con enormi soddisfazioni! Buon lunedì!

Il lunedì è il giorno in cui puoi esprimere tutto il tuo potenziale! Inizia alla grande la settimana!

Svegliati sempre con l’idea che per te sarà un giorno bellissimo e vedrai che la magia accadrà! Buon lunedì e buona settimana!

Affronta il lunedì con il piede giusto e pensa che sarà una grande settimana! Buon inizio meraviglioso!

Buongiorno! Che tu possa trascorrere una giornata bellissima, ricca di sorprese e di meraviglia! Buon lunedì!

Ieri sera ho chiuso per un secondo gli occhi e ora è già lunedì mattina! Accidenti! Buongiorno e buon inizio settimana!

Ti auguro un inizio di settimana strepitoso! Buon lunedì!

Buon lunedì! Ti auguro che questa settimana ti porti tantissimi sorrisi e successi!

Prendi il meglio di ciò che hai e migliorarlo. Se non ti piace quello che hai cambialo e crealo! Buon lunedì!

In questo lunedì ti mando il mio augurio per una settimana raggiante e splendida! Che il tuo lunedì sia luminoso e bellissimo!

La mia non è stanchezza, ma il bisogno di un anno di vacanza su un’isola deserta! Buon lunedì e che la settimana abbia inizio!

Che questa settimana inizi: benvenuto lunedì con gioia e positività!

Se desideri una cosa non fermarti, ma vai e prenditela! Buon inizio settimana!

Buon inizio settimana: sii la migliore versione di te a partire dal lunedì!

Nel week-end non ci sono abbastanza giorni! Uffa! Buon inizio settimana a te!

I sogni più belli, si sa, si fanno sempre da svegli! Buon lunedì!

Forza e coraggio, mancano solamente sei giorni al week end! Buon Lunedì!

Come si dice: chi inizia bene è già a metà della sua opera! Buon Lunedì!

Un sorriso dura un istante e non costa nulla, ma può illuminare una giornata intera! Buon lunedì e buon inizio settimana!

Il tempo non si ferma: ci sarà sempre una nuova amicizia, un nuovo amore, una nuova opportunità, ma soprattutto un nuovo giorno! Buon lunedì!

Adoro tutti i giorni della settimana, ma non mi vanno già quelli che finiscono per “edì”! Buon lunedì!

Proviamo a guardare il lato positivo: per lo meno lunedì arriva solo una volta nella settimana! Buon lunedì!

Incontrare un sorriso al mattino e il benvenuto giusto per la settimana che inizia! Buon lunedì!

Il segreto per essere felici? Trasformare il lunedì in bisestile! Che idea! Buon inizio di settimana!

Frasi buon lunedì

Il lunedì, con l’inizio della settimana, servono tante good vibes! Per questo abbiamo raccolto delle frasi per infondere grinta, coraggio e felicità.

Sì, il lunedì è complicato, ma se lo affronti al meglio il resto della settimana scivolerà via facilmente sino ad arrivare al week end.

Ma il lunedì non c’era stato già la scorsa settimana? Buon inizio settimana!

Il primo caffè del mattino? Un tentativo di rianimazione! Buon lunedì!

Una bella giornata non dipende dalla presenza del sole fuori, ma dalla luce che hai dentro! Buon Lunedì!

Oggi è il giorno perfetto per iniziare la settimana al massimo. Felice lunedì!

Ogni giorno rappresenta per tutti noi un nuovo inizio, ma soprattutto il lunedì che è un giorno potente. Rendilo straordinario!

Un buon giorno solamente per te. Che questo lunedì sia bello e pieno d’amore. Realizza tutto ciò che vuoi in questa settimana nuova!

Datemi subito un caffè lungo, ma soprattutto un lunedì corto! Buon inizio settimana!

Il lunedì rappresenta il giorno in cui tutti i sogni diventano degli obiettivi mentre gli obiettivi possono diventare realtà. Buon inizio della settimana!

Tieniti strette le persone che con un solo semplice messaggio al mattino cercano di farti iniziare la giornata con un bel sorriso. Buon lunedì!

Non aspettare di avere ogni cosa che vuoi per goderti la vita, davanti a te hai già la vita per goderti tutto. Buon lunedì, ma soprattutto buon inizio settimana!

Buongiorno! Anche se è lunedì l’idea che lo affronteremo insieme mi dà la forza per poter sorridere nonostante tutto!

Che la settimana inizi con un sorriso, una parola amica, ma soprattutto un caffè! Buongiorno e buon lunedì.

Buongiorno! So che il lunedì non è il tuo migliore amico, ma vedrai che con una tazza di caffè e un sorriso tutto ti sembrerà migliore. Buon lunedì!

I lunedì dovrebbero sempre iniziare con un dolce abbraccio, un bacio e una carezza. Buon inizio di settimana!

Il mattino ha bisogno di alcune parole magiche: la pazienza, per poter ricominciare. La calma, per riuscire ad affrontare. La positività, per poter sorridere. La speranza, per iniziare a sognare. La forza, per potercela fare. E il caffè per continuare! Buon inizio settimana!

Buon lunedì, oggi ho l’ho stesso umore di un bambino a cui è appena caduto a terra il gelato.

Ogni lunedì è un nuovo capitolo nel libro della tua vita. Vivilo con estrema saggezza e gioia. Buon inizio della settimana.

Inizia una settimana nuova con tanti momenti da vivere! Cerchiamo di renderla indimenticabile! Buon lunedì!

Il lunedì ti sembra difficile? Pensa come sarebbe senza caffè e senza…me! Buon inizio della settimana.

Attenzione! Il lunedì contiene olio di palma!

Buongiorno, ricordati che hai tutte le carte in regola per vivere questo lunedì al massimo!

Al mio tre scatenate l’inferno. Uno…due…tre…è lunedì! Buon inizio settimana!

Non sono pronto per questo lunedì. E tu? Buon inizio settimana!

Ci sono giorni in cui facciamo più fatica a svegliarci, ma il lunedì è proprio quello in cui devi tirare fuori l’energia. Buon inizio settimana!

Si dice lunedì, ma si legge pazienza. Buon inizio della settimana a te!

Buongiorno a te! Il caffè è pronto, ora dovresti esserlo anche tu! Buon lunedì!

Lascia che il tuo lunedì sia come il mare: calmo, splendido e luminoso. Buon inizio settimana!

Forse non dovrebbero chiamarlo semplicemente lunedì, ma…traumedì! Ce la faremo ad affrontarlo, vedrai! Buon inizio della settimana.

Il lunedì è arrivato e ne hai bisogno per vivere la tua settimana! Buon inizio di tutto!

Se mi immagino il Paradiso lo vedo come qualcosa in cui non esiste il lunedì! Buon inizio della settimana.

Le frasi famose per augurare un buon inizio di settimana

Partire con il piede giusto, trovare l’energia e sorridere, realizzando tanti progetti: le frasi famose per augurare un buon inizio settimana hanno questo effetto!

Dai proverbi alle parole di personaggi celebri: le citazioni e gli aforismi per augurare buon lunedì sono ricche di ispirazioni e splendide, da condividere subito!

Chi ben comincia è a metà dell’opera (Proverbio popolare)

Con il nuovo giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri (Eleanor Roosevelt)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso (Charlie Chaplin)

Chi non comincia, non finisce (Proverbio popolare)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore (Voltaire)

Appoggiare i piedi sul pavimento e dire: oggi vorrei essere leggermente migliore di ieri. Così ogni volta e sarà davvero un buon giorno.

(Erika Moon)

(Erika Moon) Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Goethe)

Buon lunedì. I realisti sanno dove stanno andando. I sognatori sono già lì. (Robert Orben)

(Erika Moon) Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi (Paul Valery)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico (Pablo Neruda)

Tutte le grandi cose hanno piccoli inizi (Prometheus)

Quelli li odio di più. Non lo so, ma è così. Odio I lunedì (Vasco Rossi)

Buongiorno anche a te, e poi nasce il sole, mi accorgo che vesto male, ma ho sempre addosso un po’ di te (Loredana Bertè)