Chi è Pino Quartullo, l’ex di Elena Sofia Ricci

Nato a Civitavecchia nel 1957, Pino Quartullo, all’anagrafe Giuseppe, è uno dei nomi più celebri del panorama cinematografico e teatrale italiano. Dottore in Architettura, ha perfezionato la sua formazione relativa al mondo della recitazione con un diploma in regia ottenuto presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.

La sua carriere quarantennale si snoda tra i palchi teatrali e i set cinematografici. Tra le tappe più importanti è possibile citare l’esordio con lo spettacolo Fra Diavolo, risalente al 1980, ma anche la presenza nel cast di quel capolavoro di Monicelli che è Il Marchese del Grillo (in questa occasione, Quartullo ha condiviso il set con il grandissimo Alberto Sordi e ha impersonato una guardia del Quirinale).

Proseguendo con l’elenco dei momenti rilevanti del suo percorso artistico è impossibile non citare la fondazione, nel lontano 1983, della compagnia teatrale La Festa Mobile. Dal suddetto anno in poi, Quartullo ha iniziato a occuparsi anche dell’aspetto registico degli spettacoli portati in scena.

L’ex compagno di Elena Sofia Ricci, che per tre anni è stato direttore artistico del Teatro Traiano della sua città natale, è molto legato a Gigi Proietti. Presso il suo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, Pino Quartullo ha infatti conseguito un diploma in recitazione.

Si potrebbe andare avanti molto a parlare della sua carriera! Farlo significa, per forza di cose, dedicare un cenno al cortometraggio Exit, tratto da un racconto dello scrittore Luigi Malerba e girato a quattro mani con il regista di Frosinone Stefano Reali. Grazie a questo lavoro, Quartullo e Reali hanno ottenuto una candidatura all’Oscar nel 1987.

L’attore e regista laziale ha fatto parte del cast di diverse fiction, tra le quali è possibile citare Le Ragazze di Piazza di Spagna, L’Ispettore Coliandro e Distretto di Polizia 8. Ricordiamo altresì che è sua la voce italiana di Jim Carrey in The Mask e in Scemo & più scemo.

Per quanto riguarda la vita privata, è nota la storia d’amore con Elena Sofia Ricci. Dal loro amore nel 1996 è nata Emma, oggi attrice. L’8 aprile 2010, Pino Quartullo ha detto sì alla giornalista di Potenza Margherita Romaniello. Il matrimonio, che è stato preceduto da una romantica serenata sotto casa della futura sposa – classe 1968 – ha visto l’attore scegliere un testimone a dir poco speciale, ossia il mitico Gigi Proietti.