Elena Sofia Ricci, l’ex Pino Quartullo attacca: “Accuse false e gravi”

Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci, risponde all’attrice dopo l’intervista che lei ha rilasciato qualche giorno fa in cui aveva ripercorso successi professionali e momenti privati. L’attore è stato legato alla star di Vivi e lascia vivere per due anni – dal 1995 al 1997 – dal loro amore è nata Emma, che debutterà accanto alla madre nella nuovissima fiction.

Sulle pagine di Oggi, Quartullo ha svelato di non aver gradito le parole della Ricci nei suoi confronti. “Elena mi accusa di una cosa falsa e grave – ha detto l’attore -. Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna, finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”. Secondo Pino, Elena Sofia avrebbe fatto intendere che dietro il loro addio c’erano dei tradimenti.

“Di più non c’è mai stata una lite per gelosia – ha aggiunto -. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero […] Spero con questa intervista – ha concluso – di non essere mai più contemplato nell’elenco delle sciagure che hanno afflitto la sua vita”.

58 anni e una lunga carriera nel cinema, Elena Sofia Ricci ha due figlie: Emma Quartullo, nata dall’amore per Pino, e Maria, frutto del legame con l’attuale compagno: Stefano Mainetti. Se Quartullo nel 2010 si è sposato con la giornalista Margherita Romaniello, l’attrice ha giurato amore eterno al compositore nel 2001.

“In questi anni abbiamo litigato – ha confessato lei qualche tempo fa, parlando del marito -, abbiamo affrontato momenti difficili, alti e bassi nel lavoro, lutti di persone care. Ma la cornice amorosa non è mai mancata, come la stima profondissima. E poi, Stefano è bello, figo, persona perbene, artista onesto – ha concluso Elena Sofia Ricci -. È un grande uomo, anche se sa essere criticone e rompiscatole. Il nostro progetto di famiglia non è mai venuto meno”.