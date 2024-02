Elena Barolo operata all’addome, il dramma dell’ex Velina: “40 punti sulla pancia”

Fonte: Getty Images Elena Barolo

Anche Elena Barolo è stata operata all’addome. Proprio come accaduto di recente a Kate Middleton e Martina Colombari. L’ex Velina bionda di Striscia la notizia ha raccontato il suo dramma sui social network, dopo aver lasciato l’ospedale dove è stata ricoverata per qualche giorno. Alla soubrette, migliore amica e testimone di nozze di Giorgia Palmas, sono stati rimossi otto miomi uterini e applicati ben quaranta punti sulla pancia.

Perché Elena Barolo è stata operata all’addome

“Ed eccomi qui a raccontarvi la mia storia (niente di grave, s’intenda, perché c’è sempre chi sta peggio ed io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno)”, ha raccontato Elena Barolo su Instagram. “Per un intervento programmato, un po’ come Kate Middleton, all’addome”, ha aggiunto. La soubrette e influencer è stata ricoverata per quattro giorni al San Raffaele di Milano “perché, se possono, in ospedale ‘ti sbattono fuori’ appena possono. Meglio”.

“Sono entrata in sala operatoria alle 7:30, mi hanno fatto lo sprizzino (in gergo, pre-anestesia) e stavo già volando”, ha spiegato Elena Barolo, che ha descritto la sala operatoria come un’astronave e i medici come “barbapapà in camice bordeaux”. E poi: “Ricordo che qualcuno mi ha detto: ‘pensa a qualcosa di bello”, e io: “Whisky ovviamente!’. Avranno detto: “beh, dal cognome non può che essere un’alcolizzata, dal momento che non ho fatto in tempo a dire che è il mio adorato barboncino“.

Elena ha dunque svelato di essersi svegliata dopo l’intervento “senza 8 miomi uterini (che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell’addome) e un taglio di circa 10 cm in più”. Per questo ai follower ha consigliato: “Prendete sempre tutto con filosofia perché c’è sempre chi sta peggio. L’importante è stare bene. Prendete tutto col sorriso, taglio più taglio meno…”. Mostrando infine la “pancerina da nonnina”, la Barolo ha concluso: “Anche con 40 punti in più sono cool”.

Che cosa sono i miomi uterini

Come si legge sul sito del San Raffaele – l’ospedale in cui è stata operata Elena Barolo – “i miomi uterini sono detti anche leiomioma o fibroma, e sono lesioni uterine benigne che colpiscono molto frequentemente la popolazione femminile in età fertile. Spesso asintomatici, a volte, però, possono essere causa di disturbi e incidere sulla fertilità della donna e sulla sua vita, e quindi necessitare di essere rimossi”.

Al fianco della soubrette, che per un periodo ha lavorato come attrice nella soap opera Centovetrine, c’è sempre stata la sua mamma “notte e giorno”. Ora Elena Barolo è a casa in convalescenza: “Morale della favola: carpe diem, domani si vedrà, prendete tutto con filosofia perché c’è sempre chi sta peggio”. In questo periodo la showgirl ha potuto contare anche sulla presenza del fidanzato, lo stilista Alessandro Martorana, al quale è legata da anni.

Cosa fa oggi Elena Barolo

Negli ultimi anni Elena Barolo si è data molto da fare nel mondo della moda, pure come influencer. Qualche tempo fa è stata ospite di Verissimo insieme all’amica e collega Giorgia Palmas. Un anno fa è stata coach e giurata del programma di La5 Un armadio per due. Da tempo ha invece abbandonato la recitazione dopo le esperienze a Centovetrine, Don Matteo, Il bello delle donne.