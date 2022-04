Don Matteo trionfa, ma la sua uscita di scena non convince

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

“Non ci Si può credere che finisce così!”, dopo 20 anni di onorata carriera Don Matteo, alias Terence Hill, esce di scena. Ma come? Senza salutare nessuno, con le lacrime agli occhi, costretto a salire su un’auto di grossa cilindrata scortato da dei brutti ceffi. Si tratta di un rapimento? Di uno scambio di ostaggi? Non è dato sapere, almeno per il momento. Insomma, l’addio di Don Matteo non convince e su Instagram qualcuno ipotizza che tornerà.

Don Matteo 13, trionfo per l’ultima puntata di Terence Hill

Intanto la puntata Così vicino, così lontano di Don Matteo 13 è un trionfo a livello di share (come il debutto). Tutti, nessuno escluso, volevano vedere per l’ultima volta sfrecciare sulla sua bicicletta il prete più famoso della tv. La fiction di Rai 1 ha incollato al piccolo schermo ben 6.093.000 spettatori pari al 28.8% share, facendo precipitare gli ascolti di Canale 5, Big Show ha ottenuto solo il 10.4% di share. Prevedendo il grande interesse per la serie con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta, persino l’Isola dei Famosi ha rifiutato lo scontro diretto, spostando il secondo appuntamento settimanale a venerdì.

Don Matteo 13, Anna e Nardi: è di nuovo amore?

L’atteso addio di Terence Hill a uno dei personaggi della tv più amati, il suo Don Matteo, però in qualche modo ha deluso. Nessuno si aspettava che la sua dipartita avvenisse in quel modo. All’inizio della puntata la vita a Spoleto sembra trascorrere come sempre. C’è il solito omicidio, Don Matteo, suo malgrado, è coinvolto e inizia a indagare. Mentre il Maresciallo Cecchini è protagonista del solito gigantesco equivoco.

Intanto la Capitana riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, che la porta a ripensare a quelle che sono le sue priorità. Ma Anna si convince che la vita a Spoleto non è poi così male e che è pronta a sacrificare anche la sua carriera pur di aiutare il PM Nardi. I due sembrano finalmente riavvicinarsi ma il tempo dei baci è ancora lontano.

L’addio di Don Matteo non convince

Tutto dunque è apparentemente tranquillo ma negli ultimi 5 minuti arriva la tragedia. Ci siamo: è notte, Don Matteo si congeda da Natalina, Ines e Federico, guardandoli dormire sereni. Va in chiesa, si siede davanti al Crocefisso con le lacrime agli occhi. È la fine. E poi esce dalla canonica e viene costretto a salire su un’auto. Ma davvero è finita così? Gli spettatori sono increduli e su Twitter e Instagram piovono commenti di questo tenore.

“Però non mi aspettavo che finisse così!!!! Cosa è stato un rapimento????ci mancherai“. “Don Matteo non può essersene andato senza salutare i suoi amici, il Maresciallo Cecchini, Pippo e Natalina. Il suo non è un addio ma un arrivederci. Tornerà sicuramente per girare ancora qualche puntata”. “Secondo me ritornerà in un’altra serie…magari lui aveva dei conti in sospeso o non era effettivamente un prete….”. “Dopo più di 20 anni di #DonMatteo un’uscita di scena del genere mi sembra davvero assurda. Tanta amarezza. Terence Hill e tutto il pubblico hanno amato, amano e ameranno don Matteo. Non doveva finire così“.

C’è poi chi ringrazia Terence Hill/Don Matteo: “La commozione negli occhi di Terence Hill in questa ultima scena ha commosso anche me🤧🥺 Ha messo anima e cuore in questo ruolo, ci ha donato un personaggio meraviglioso. Ci ha fatto piangere e ridere e senza di lui non sarà più lo stesso.Grazie”.

Don Matteo e Don Massimo a confronto

Dalla prossima puntata arriva Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. È arrivato il momento dei paragoni e in molti non credono che il nuovo prete sarà all’altezza del suo predecessore. “Per l’ultima volta #DonMatteo è arrivato prima dei Carabinieri. Don Massimo lo saprà fare questo?“. “Senza di lui non sarà più la stessa cosa 😢grazie per aver reso questa serie tv un programma da poter vedere riuniti con tutta la famiglia proprio come ho sempre fatto io.” “Insostituibile”.