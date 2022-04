Don Matteo 13, debutto da record con polemica: Cecchini fa morire pure Natalina

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

La prima puntata di Don Matteo 13 ha fatto registrare il record di ascolti. Il grande ritorno di Terence Hill, della capitana, Maria Chiara Giannetta, reduce del trionfo di Blanca e poi Cecchini (Nino Frassica) e la fedele Natalina (Nathalie Guetta). E soprattutto ricompare il mitico Anceschi, ora colonnello, interpretato da Flavio Insinna. Il debutto è stato sorprendente, nessuno si aspettava una trama del genere, compreso il loop temporale che ha suscitato non poche polemiche.

Don Matteo da record

Don Matteo 13 dunque ha conquistato 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share. Non solo è stato il programma più visto della serata ma ha anche fatto crollare l’audience dell’Isola dei Famosi, nonostante il riscatto di Floriana. Insomma a vent’anni dalla sua messa in onda, il prete più famoso della tv non ha tradito le aspettative.

La prima puntata della terza stagione, quella in cui Terence Hill se ne andrà lasciando il posto a Roul Bova, è stata molto particolare. Ispirata al Giorno della marmotta, Cecchini rivive di continuo il 2 maggio, il D Day, il Don Matteo Day, ossia il 40esimo anniversario della sua consacrazione a sacerdote. In questo eterno ritorno succede di tutto: Anceschi ha un infarto e Don Matteo è vittima di un attentato. Per evitare che il suo migliore amico muoia, il maresciallo fa di tutto. Prima si sacrifica lui stesso, poi a rotazione tutti gli amici, compresa Natalina che cade sotto i colpi di arma da fuoco.

Don Matteo e le polemiche

Il loop temporale, per molti versi molto divertente, ha fatto discutere non poco in Rete. Qualcuno è stato indispettito dalle troppe ripetizioni. E scrive sul profilo Instagram della fiction: “Sto cercando una logica narrativa alla puntata ma una logica non c’è.” Ma in generale l’idea ha entusiasmato tutti: “La mia parte preferita è quando la scena di Cecchini si ripete tante volte 😂😂😂😂 risate a crepapelle, muoiono tutti 😂😂 pippo, natalina ecc.”. “Ma la scena della bibbia in testa? Quante volte l’avete ripetuta 😄🤣🤣🤣bravi tutti 👏👏👏👏 cecchini poi”.

Maria Chiara Giannetta, nuovo fidanzato

Intanto, tra la capitana e il pm c’è una bella sintonia. Ma nella realtà, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico non sono fidanzati. Infatti, stando a Diva e Donna, lei avrebbe un nuovo amore. Si chiama Davide Marengo, regista e sceneggiatore di 50 anni.