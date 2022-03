Emma Valenti, chi è la figlia del mitico Capitano Anceschi di Don Matteo

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Un grande ritorno in Don Matteo, anche se sarà una specie di “toccata e fuga”. Dopo quindici anni di assenza, Flavio Insinna è pronto per rivestire i panni del Capitano Anceschi regalando agli spettatori affezionati un ritorno che è stato atteso e fortemente voluto. Il Capitano, però, non sarà solo: con lui, anche sua figlia Valentina che sarà interpretata dalla bellissima attrice Emma Valenti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla figlia del Capitano Anceschi di Don Matteo.

Chi è Emma Valenti, la figlia del Capitano Anceschi

La nuova stagione di Don Matteo sta per partire, e sarà l’anno di addii e grandi ritorni. Il più atteso è senz’altro quello di Flavio Insinna che ha interpretato durante i primi anni (2000/2006) il Capitano Anceschi, per poi andare via fino ad oggi. E proprio nella nuova stagione che partirà dal 31 marzo 2022 farà il suo ritorno anche se solo per una puntata.

L’amato Anceschi, però, non sarà solo in questa avventura: ci sarà sua figlia Valentina, interpretata dall’attrice Emma Valenti. Nata nel 1997 nella città di Torino, Emma Valenti si è trasferita poi a Roma per studiare, e nello specifico al Centro Sperimentale di Cinematografia; dal 2017 al 2019 ha frequentato invece la Scuola di Formazione Attore a Torino.

Non ha ancora collezionato molte esperienze come attrice, data anche la sua giovane età, ma sicuramente l’esperienza con Don Matteo potrebbe dare il via a una serie di successi.

Come riporta il sito ufficiale della sua agenzia, proprio sulla scheda della sua carriera, Emma Valenti ha lavorato per il Cortometraggio Sabbia nel vento, regia di Federico Fadiga, In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, e nel cortometraggio Assenza, del regista Kristian Xipo.

Emma Valenti, con chi è fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno tantissime informazioni a riguardo, se non quelle che lei stessa lascia trapelare attraverso i social sui quali è molto attiva. Sicuramente non è un segreto chi sia il suo fidanzato: Emma Valenti è ormai da anni impegnata con Pietro Beruatto, difensore della squadra di calcio di Pisa. Lui ha un anno in meno di lei, e i due giovanissimi ragazzi sono felicemente innamorati dal 2017; sui social condividono molti momenti insieme, nonostante vivano lontani, e la distanza sembra proprio non essere un problema per la loro coppia che appare davvero unita e innamorata.

Don Matteo 13, cosa succederà

Don Matteo 13 sta per tornare a partire dal 31 marzo 2022, anche se con grandi cambiamenti. Per la prima volta dopo più di vent’anni non ci sarà più il mitico Terence Hill, che verrà sostituito da Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo: un cambio forse drastico per gli spettatori affezionati, ma sicuramente la nuova stagione di Don Matteo riuscirà a mantenere quel successo di sempre.

Emma Valenti quindi sarà Valentina, figlia del Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna: stando alle anticipazioni, la ragazza vivrà un rapporto conflittuale con suo padre e nel corso delle puntate si scopriranno molte cose sulla sua vita, a partire dalle sofferenze che l’hanno portata ad avere un atteggiamento più schivo.