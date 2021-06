Don Matteo, Raoul Bova svela un retroscena sull’addio di Terence Hill

editato in: da

Raoul Bova svela un retroscena sull’addio di Terence Hill a Don Matteo. L’attore, che per moltissimi anni ha vestito la tonaca del famoso prete, presto lascerà spazio a un nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova.

Il divo romano, reduce dal successo di Buongiorno Mamma, interpreterà un prete che arriverà ad affiancare, e in seguito a sostituire, il mitico Don Matteo. La notizia ha sconvolto non poco i fan della fiction Rai e ha fatto molto discutere. La scelta di lasciare Don Matteo sarebbe stata presa però dallo stesso Terence Hill, come confermato dal figlio Jess e da Raoul.

Bova, che ha raccontato che entrerà nello show “in punta di piedi”, ha svelato un retroscena sull’addio del collega. Sembra che prima di lasciare Don Matteo, Terence abbia dato il suo benestare per l’arrivo nella fiction di Raoul. “Io le cose le faccio con il cuore e la sincerità. Poi devo dire che è stato proprio Terence a dare l’ok per la decisione dell’attore e questo non può che rendermi felice”

Qualche giorno Jess, il figlio maggiore di Terence, aveva svelato i motivi dietro la scelta del padre. Hill avrebbe scelto di abbandonare la fiction per trascorrere più tempo con la moglie Lori, il grande amore della sua vita, incontrata diversi anni fa sul set di uno dei suoi film con Bud Spencer. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma – ha raccontato -. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”.

“Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore – ha aggiunto -. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”.