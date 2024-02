Martina Colombari in ospedale: “Intervento d’urgenza all’addome”. Come sta

Fonte: IPA Martina Colombari

Problemi di salute per Martina Colombari. L’ex Miss Italia, oggi conduttrice e attrice, è stata operata d’urgenza all’addome. “Mi hanno salvata”, ha detto la moglie di Billy Costacurta sui social network, dove è molto seguita e dove è tornata dopo qualche giorno di assenza. L’ex concorrente di Pechino Express si trovava a Riccione, la sua città natale, per una visita ai genitori quando si è sentita male all’improvviso.

Martina Colombari sta male: perché è stata operata all’addome

Stesa sul letto d’ospedale, struccata e con i capelli raccolti dietro la nuca, Martina Colombari ha rivelato su Instagram cosa è successo negli ultimi giorni: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione”. Un malore improvviso che ha colpito la Colombari mentre era in visita nella sua città natale.

“Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò”, ha confidato. In passato Martina Colombari è stata spesso accusata da qualche hater di essere troppo magra ma la ex reginetta di bellezza ha sempre spiegato di essere molto attenta all’alimentazione sana e di dedicare tempo allo sport per stare in salute. L’intervento all’addome è stato del tutto improvviso ma dopo il grande spavento la Colombari è ora pronta a tornare alla vita di tutti i giorni.

La dieta di Martina Colombari: come si mantiene in forma

A 48 anni Martina Colombari è in splendida forma. Una vera forza della natura, come mostrato a Pechino Express, programma al quale ha partecipato lo scorso anno con il figlio Achille Costacurta. Qualche tempo fa la Colombari ha rivelato di aver cambiato il suo regime alimentare: ha cominciato a mangiare la pasta integrale o di legumi, ma pure farro, orzo, quinoa, che cerca di abbinare a un piatto di verdure, cotte o crude. Ha poi eliminato la carne rossa e ridotto il consumo di quella bianca, delle quali non è mai stata una grande amante. A tavola di Martina anche poco pesce “soprattutto perché trovo deplorevoli gli allevamenti ittici intensivi”.

Ovviamente Martina Colombari non rinuncia mai alla frutta di stagione ed evita bibite gassate. Il vino? “Ogni tanto un buon bicchiere me lo bevo”, ha ammesso per poi aggiungere: “Una volta a settimana mi concedo il classico sgarro – una pizza o le lasagne, ad esempio – e fatico a stare lontana dal gelato”.

Tramite una serie di esami Martina Colombari ha scoperto di avere un deficit di glutatione che integra con una serie di bustine. Da esami genetici è invece venuto fuori che le fibre della sua pelle sono poche elastiche e resistenti, così utilizza prodotti a base di collagene e di acido ialuronico.

Ma il segreto della sua bellezza sono le sedute di ossigeno-ozonoterapia: “Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche. Grazie a questo approccio non standardizzato, tagliato sulle mie esigenze personali, ho trovato il percorso giusto, che mi fa sentire bene oggi e mi prepara a un invecchiamento di qualità”.