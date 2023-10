Fonte: IPA Martina Colombari: 10 look iconici della ex Miss Italia

Martina Colombari è una delle ex Miss Italia più apprezzate di sempre. La bellissima modella è stata eletta reginetta di bellezza del 1991 e, da allora, ha stregato l’Italia con il suo sorriso senza tempo e la sua iconica eleganza. Anche oggi, a distanza di anni, per Martina Colombari il tempo sembra proprio non essere passato e la sua avvenenza è sorprendente.

Di recente, la modella, ha postato sul suo account Instagram ufficiale, una foto senza trucco, dove la sua bellezza naturale è sembrata ancora più luminosa di sempre. Gli haters, però, non hanno apprezzato lo scatto postato dall’ex Miss Italia e hanno commentato il post con delle feroci critiche.

Martina Colombari: bellissima no make-up a 47 anni, le critiche

Molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, spesso, decidono d’utilizzare i propri post social per lanciare dei messaggi positivi. Anche Martina Colombari, di recente, ha promosso la bellezza naturale con una foto condivisa sul suo account Instagram. Nello scatto, l’ex Miss Italia si mostra in primo piano senza trucco, come sottolineato nella didascalia della stessa: “Oggi NO make-up! Evviva! La mia pelle ringrazia!”.

Come già successo ad Alessia Marcuzzi per uno scatto simile, anche questo post di Martina Colombari è stato, però, commentato con molte critiche. Gli haters non hanno creduto alla naturalezza totale della bellezza della modella, ipotizzando che lei sia ricorsa alla chirurgia plastica: “Io boh!! No make-up però labbra rifatte e botulino a paccare però NO MAKE-UP Marti daje però”.

Altri detrattori, invece, hanno voluto evidenziare l’inutilità di questo tipo di contenuti, che servirebbero alle star solo a ricevere diversi complimenti: “Io questi post di voi personaggi pubblici non li capisco, scusami. Cosa vuoi dimostrare? Cosa vuoi sentirti e in generale cosa volete sentirvi dire? Che siete comunque belle? Brave tutte, ma post inutili. Il tempo passa anche per voi”.

Martina Colombari: la bellezza lucente a qualsiasi età

Martina Colombari è bellissima, anche a 48 anni. L’ex Miss Italia, infatti, è sempre stata un simbolo di avvenenza ed eleganza, anche se di recente, la showgirl ha svelato che l’essere così bella, sia stato per lei un’arma a doppio taglio.

Sotto l’ultimo post della modella, che la mostra senza trucco, i commenti negativi sono numerosi. Ma non mancano i complimenti per una delle donne italiane più belle d’Italia: “La natura fa il suo corso anche per donne come lei anche se lei è una donna bellissima e dovreste tutte voi donne andare in giro come è lei in questa foto con pochissimo trucco, perché un po’ c’è e si vede, così io vorrei le donne come lei in questa foto”. Per Martina Colombari, infatti, il tempo sembra essersi fermato, come sottolinea un utente: “O Dio, sembri uguale al giorno della miss Italia, dolcissima, una tenerezza”.

Altri, invece, hanno voluto sostenere la scelta di postare lo scatto acqua e sapone sui social: “Complimenti per il coraggio”. Infine, c’è chi si è congratulato per la sua bellezza naturale, al contrario di chi pensa che sia ricorsa al chirurgo: “Sei molto bella anche senza make-up”.