Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv con la nuova stagione del suo show di successo Boomerissima. La conduttrice è impegnata con le prove del programma televisivo, dopo essersi concessa dei momenti di svago in vacanza. Con la nuova serie del suo programma televisivo, la presentatrice proverà a doppiare il buon risultato ottenuto lo scorso anno, arrivato dopo il difficile passaggio da Mediaset alla Rai, deciso dalla stessa showgirl. Alessia Marcuzzi, infatti, ha deciso di lasciare la rete televisiva perché non si trovava più in accordo con le offerte lavorative propostele dalla stessa.

In attesa di vederla di nuovo ballare con i suoi ospiti a Boomerissima, un video delle prove del programma televisivo, condiviso da Alessia Marcuzzi sul suo account Instagram ufficiale, ha ricevuto una pioggia di critiche.

Alessia Marcuzzi e il video no-make up, si tratta di una bugia?

Alessia Marcuzzi condivide spesso la sua vita sui social. Che si tratti di uno scatto al mare o di una serata tranquilla a casa, la conduttrice non ha timore nemmeno di postare le sue riflessioni sui social. La presentatrice televisiva, inoltre, ha condiviso diverse volte delle sue foto senza trucco, mostrando la sua bellezza al naturale.

Anche di recente, Alessia Marcuzzi ha condiviso un video in cui si mostra al naturale. Il filmato è stato girato durante le prove di Boomerissima e la conduttrice l’ha commentato con una chiara didascalia: “No makeup ma solo il mio rossetto… E ovviamente delle luci molto molto belle in studio”.

Il post di Alessia Marcuzzi, però, è stato sommerso da critiche. Molti utenti, infatti, non hanno creduto che la conduttrice fosse veramente senza trucco: “Non hai davvero nulla oltre il rossetto?? Nessun fondotinta o perfetta base fatta da una esperta truccatrice???? Solo luci??? Io cecata come sono vedo degli zigomi finemente truccati. Sei bellissima e simpaticissima, ma per favore….non dite cose così stupide…Ci fate sentire stupide”. Secondo alcuni utenti di Instagram, il commento di Alessia Marcuzzi manderebbe, in realtà, un messaggio sbagliato alle ragazze: “Anche io ti amo molto Alessia. Però dai, non prenderci per i fondelli, se non sei truccata, hai cmq dietro di te, anni di acido ialuronico e trattamenti di tutti i tipi! Che tu non lo voglia dire, lo capisco ma non lanciare messaggi sbagliati alle più giovani!! Sei simpatica ma per piacere non dire che non sei truccata”.

Il video al naturale di Alessia Marcuzzi: non solo critiche

Alessia Marcuzzi ha fatto parlare di sé con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Nel filmato, la presentatrice si presenta al pubblico senza trucco. Secondo alcuni utenti del famoso social network, però, la conduttrice televisiva sarebbe, invece, truccata nel video. Questi utenti non hanno creduto alla sua avvenenza no-make up, anche se la stessa ha ammesso di aver ricevuto un aiuto di bellezza dalle luci dello studio televisivo.

Oltre alle numerose critiche, gli ammiratori della presentatrice hanno commentato il video in modo positivo: “Sei meravigliosa senza trucco” e “Alessia, tu sei bella sempre, anche acqua e sapone!”.

Altri utenti, invece, hanno lodato Alessia Marcuzzi che sia davvero struccata o no nell’ultimo video condiviso su Instagram: “Trucco o non trucco sei stupenda oltre che molto intelligente”.