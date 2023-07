Alessia Marcuzzi, lo sfogo su Instagram: “Sensi di colpa e inadeguatezza”

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Alessia Marcuzzi si sta godendo una vacanza a Formentera tra mare, sole e (forse) un ritorno di fiamma. Sono giornate di libertà e spensieratezza ma, nonostante ciò, la conduttrice ha trovato un momento per lasciarsi andare a una riflessione sul suo profilo Instagram. Qualcosa che ha a che fare con tutte le donne e quel giogo di “sensi di colpa” e responsabilità dal quale ci ritroviamo ingabbiate, spesso senza volerlo.

Alessia Marcuzzi, lo sfogo sulle donne

“Oggi ho riascoltato per caso questo pezzo di Des’Ree e ho pensato a noi donne”, ha scritto la conduttrice condividendo un breve stralcio di You gotta be che, come lei stessa sottolinea, “vuol dire tu DEVI essere”. Un momento di svago a Formentera, dove a quanto pare sta trascorrendo una vacanza al fianco dell’ex marito Paolo Calabresi, dopo una rovinosa caduta che le ha provocato alcuni graffi alla gamba, si è trasformato nel pretesto per lasciarsi andare a una riflessione che è anche un breve sfogo sulle donne. O meglio, su quanto le donne debbano affrontare nella vita per delle “regole” tacitamente imposte.

“Ci viene sempre chiesto di essere qualcosa di più: nell’ambito familiare, sul posto di lavoro – prosegue il breve post di Alessia Marcuzzi -. Dobbiamo essere più coraggiose, più attente a quello che diciamo e a come ci comportiamo. Dobbiamo vestirci in un certo modo, essere sexy o raffinate, o minimal per non essere giudicate male. Brave donne di casa o imprenditrici, ma sempre con più aspettative rispetto agli uomini. Noi dobbiamo saper resistere, essere dolci e accudire gli altri”.

Alla fine, un augurio che è soprattutto un invito per tutte: “Togliamoci tutti questi sensi di colpa e di inadeguatezza. Noi dovremmo essere solo quello che vogliamo. E lottare per diventarlo❤️💪”. Parole sacrosante che vengono da una donna che ha sempre mostrato forza e indipendenza, a prescindere dai giudizi altrui.

Alessia Marcuzzi tra ritorni di fiamma e (presunti) flirt

Essere un volto noto dello spettacolo è un’arma a doppio taglio. Se da una parte il successo nel lavoro è linfa vitale per una professionista con una bella carriera alle spalle, dall’altra è inevitabile finire al centro del gossip, spesso senza una apparente ragione. Le ultime settimane sono state per Alessia Marcuzzi un vortice di indiscrezioni che l’hanno vista protagonista di una liaison, debitamente smentita dalla stessa conduttrice, con Stefano De Martino che, sempre stando ad alcune voci, starebbe a sua volta vivendo una crisi nera con Belen Rodriguez.

Supposizioni su supposizioni, che innescano un circolo vizioso di dicerie che lasciano il tempo che trovano. L’ultima riguarda, però, il presunto ritorno di fiamma con Paolo Calabresi, con il quale la Marcuzzi è stata sposata per ben nove anni. Era stata la coppia ad annunciare la fine del matrimonio appena un anno fa ma sembra che la vacanza a Formentera si sia trasformata nel pretesto per riavvicinarsi.

L’unica cosa che conta è vivere con serenità, a prescindere da ciò che dice la gente. E forse lo sfogo della conduttrice non è stato del tutto casuale, come se fosse l’espressione di un’urgenza. Quella di rivendicare sé stessa, volando alto sopra le aspettative degli altri che – come sempre – hanno qualcosa da ridire.