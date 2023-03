Alessia Marcuzzi, le foto più vere: su Instagram al naturale fa impazzire i fan

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi compie 50 anni. Dagli esordi a oggi: com’è cambiata

La piega, il trucco e i filtri? Dimenticateli, perché Alessia Marcuzzi si è convertita alle foto al naturale. Almeno su Instagram dove, tra gli scatti più professionali, non mancano quelli delle sue giornate. E le foto più vere pubblicate dalla conduttrice fanno impazzire i fan. Le immagini che hanno scatenato i tanti commenti la vedono con i capelli lasciati asciugare senza trattamenti e zero trucco sul viso, se non una leggera tinta labbra. Una bellezza spontanea, divertente grazie a quel pizzico di auto ironia che da sempre la fa amare dal pubblico.

Alessia Marcuzzi, le foto che hanno fatto impazzire i fan

Siamo abituati a vederla in televisione: impeccabile, sorridente e bellissima. Ai social, invece, Alessia Marcuzzi affida un’immagine più vera e spontanea. Come quella che emerge dagli ultimi scatti pubblicati su Instagram che la vedono scherzare sui suoi capelli indomabili. La conduttrice, infatti, ha condiviso cinque foto in cui la si vede con la chioma asciugata al naturale, mossa e ribelle.

“Alzi la mano chi ha in testa una scopa di saggina come me!”, ha scritto a corredo del carosello. E, scorrendo le immagini, si può ammirare un’Alessia sorridente mentre fa vedere il suo hair look spontaneo. Il risultato? Una valanga di complimenti da parte dei suoi fan che le hanno ribadito quando sia bella, oltre al condividere con lei il problema dei capelli selvaggi se non trattati.

Ma una cosa è certa: Alessia Marcuzzi è bellissima sia quando si trucca e si agghinda per le foto più glamour, sia quando si mostra senza trucco e senza piega, con una semplicissima tuta e un sorriso spontaneo.

Del resto è proprio questo che piace tanto ai suoi fan: la sua capacità di mostrarsi in tutte le sue sfaccettatture con naturalezza e senza timore di giudizi. Lo aveva fatto anche di recente, mostrandosi in un selfie da struccata da cui emerge la grande somilglianza con la figlia Mia, nata dalla relazione che ha vissuto con Francesco Facchinetti.

Alessia è una donna autentica, vera, che si racconta tramite i social senza paura ma rivelandosi in ogni suo modo di essere: dalla donna truccata per gli scatti di lavoro, a quella che è chiusa in casa e sotto antibiotico, come aveva rivelato in un recente video. Il risultato è un racconto reale e sincero, che la fa amare tantissimo dai suoi fan.

Alessia Marcuzzi sotto i riflettori, gli ultimi successi in tv

Ma oltre alla donna più privata e intima, che ogni tanto rivela attraverso i suoi social, Alessia è anche una professionista capace e preparata. Lo dimostrano i suoi ultimi successi televisivi, arrivati dopo una pausa dal piccolo schermo.

Lo show Boomerissima ha macinato consensi ed è stato un progetto nuovo e vincente, che l’ha vista – puntata dopo puntata – conquistare il pubblico anche con dei look strepitosi. E poi c’è stato Sanremo, Alessia infatti è stata la spalla femminile di Fiorello per l’appuntamento (un successo) Viva Rai 2… Viva Sanremo! che andava in onda dopo le serate della kermesse canora.

Tanti, quindi, i progetti che hanno contribuito a riportare la Marcuzzi in televisione, perché dal cuore del pubblico non se n’è mai andata.