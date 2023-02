Alessia Marcuzzi debutta al “DopoFestival”: bella ed elegante come un cigno rosa

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata: Chiara e l’abito contro l’odio

Fiorello l’ha fortemente voluta a Viva Rai2… Viva Sanremo!, la sua versione “notturna” del DopoFestival, e il primo appuntamento non è stato altro che una conferma: Alessia Marcuzzi ha brillato per talento, simpatia e una verve che da sempre la contraddistinguono. Le stesse qualità che l’hanno resa nel tempo una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, a cui dobbiamo aggiungerne una ulteriore: il suo look era semplicemente pazzesco. Vestita come un cigno rosa, Alessia era elegante e bellissima e ci ha regalato uno dei momenti più iconici di questo Sanremo 2023.

Alessia Marcuzzi come un cigno rosa, il look al “DopoFestival”

La bellezza di Alessia Marcuzzi non è di certo una novità, ma quel che colpisce della conduttrice è che ogni volta sa perfettamente come valorizzarla. Stavolta ha dovuto fare le ore piccole per il suo debutto a Viva Rai2… Viva Sanremo!, al fianco del mattatore Fiorello, eppure ha dimostrato di avere energia e stile da vendere anche a un orario tanto proibitivo. E non è mica così scontato.

Fonte: IPA

Per l’occasione la Marcuzzi ha scelto un abito da sogno che porta la firma di Francesco Scognamiglio, stilista e ambasciatore del made in Italy che tanto piace alle celebs di casa nostra. Lei stessa aveva già indossato delle sue creazioni ai tempi della conduzione del Grande Fratello, ma stavolta dobbiamo ammettere che si è superata: Alessia era cinta in un long dress di un delicato rosa cipria, colore reso accattivante e peculiare dallo stile dell’abito, sul quale lo stilista ha disegnato maniche e dettagli ricoperti di piume ton sur ton, che ricordano proprio la forma di un paio di ali.

Uno splendido cigno rosa, un angelo dello stile. A completare il look ci hanno pensato un paio di décolleté dello stesso colore dell’abito e un make up sui toni tenui del rosa, con un hairstyle liscio di gran classe.

Da “Boomerissima” al “DopoFestival”, il momento d’oro di Alessia Marcuzzi

Sì, è proprio un momento d’oro per Alessia Marcuzzi e l’ingresso festoso e trionfante a Viva Rai2… Viva Sanremo! è proprio quel che meritava. Autoironica come sempre, la conduttrice è scesa da una scalinata rosso glitter, circondata da un corpo di ballo danzante sulle note di alcuni brani famosi del Festival come Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, Ventiquattromila baci di Adriano Celentano e Farfalle di Sangiovanni.

Fonte: IPA

Fiorello aveva preannunciato che sarebbe stata la regina del suo DopoFestival e, in effetti, è proprio così. Per questa settimana la bella Alessia ha messo in standby il suo Boomerissima, nuovo show di Rai 2 che sta riscuotendo un bel successo di pubblico nonostante alcuni detrattori celebri (tra i quali Maurizio Costanzo), per dedicarsi completamente all’appuntamento sanremese che va in onda tutte le notti in coda al Festival.

Un gran bel debutto per Alessia Marcuzzi che sin dal primo istante ha conquistato il pubblico nottambulo intento a commentare sui social, certo di una cosa: sarebbe un vero sogno vederla sul palco dell’Ariston per un Festival di Sanremo nelle vesti di conduttrice.