Maurizio Costanzo stronca “Boomerissima”: le reazioni su Instagram

Boomerissima è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda sulla Rai: gli ascolti sono più che soddisfacenti, tanto che la Rete ha deciso di protrarre per altre puntate lo show. Tuttavia, è arrivata una stroncatura direttamente da Maurizio Costanzo: il giornalista e conduttore lo ha infatti bocciato nella sua rubrica. Rinnovato fino a metà febbraio – anziché chiudere il 31 gennaio – le reazioni su Instagram della stroncatura di Boomerissima, tuttavia, non hanno convinto i fan dello show.

Boomerissima, la stroncatura di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo non è nuovo a esprimere le sue opinioni sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti: cura infatti una rubrica dove risponde alle domande dei lettori e delle lettrici. A proposito di Boomerissima, una lettrice ha ammesso di non essere riuscita ad appassionarsi allo show condotto da Alessia Marcuzzi, in quanto si è annoiata dopo pochi minuti dalla visione.

La risposta di Costanzo, tuttavia, è piuttosto categorica: “Anch’io ho visto Boomerissima e, le dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante“. Premiato sugli ascolti, tuttavia in tanti non l’hanno trovato intrigante, tanto che le critiche, a ogni puntata, non sono mai mancate. Il format, pur con lo share in crescita, è classico, non propriamente innovativo, ma la conduzione della Marcuzzi è sempre stata impeccabile.

Le reazioni su Instagram alla bocciatura di Maurizio Costanzo

Sulla pagina Instagram di Pipol Tv, Gabriele Parpiglia ha riportato la notizia della stroncatura di Costanzo, ma non tutti i lettori sono rimasti contenti delle parole del giornalista. Sì, è vero, qualche critica c’è stata, ma in molti hanno fatto notare che, alla fine, anche su Mediaset ci sono degli show che ogni tanto non convincono appieno. “Non sono d’accordo”, ha scritto un utente. “A me piace, un programma un po’ diverso dal solito”.

“A me piace, e lei è strepitosa”, un utente ha difeso la conduzione della Marcuzzi – che finalmente è tornata in Rai dopo Mediaset – e ancora molti utenti hanno in qualche modo commentato negativamente il GF Vip 7 (che quest’anno ha avuto fin troppi momenti da dimenticare) e Uomini e Donne in particolare. Insomma, secondo gli utenti del social (così come gli affezionati del programma) alla fine Boomerissima non dovrebbe essere tanto criticato.

Boomerissima, la “promozione” della Rai

Naturalmente gli ascolti hanno avuto la meglio sulle critiche, come sempre, e per questo motivo la Rai ha scelto di promuovere il programma della Marcuzzi e di mandarlo ancora in onda. “Visti i risultati molto buoni in termini di ascolto, la Rai, entusiasta, ha chiesto al team che confeziona il nuovo varietà di Rai 2 di produrre in più rispetto alle quattro previste”, ha scritto TvBlog,

Per la Marcuzzi, è il momento del riscatto. E c’è da dire che Costanzo non è stato il primo a criticare lo show. Anche Aldo Grasso lo ha infatti definito un “programma bruttissimo”. Insomma, al netto di elogi e di commenti negativi, Alessia sta continuando a conquistare il suo pubblico, anche con look davvero spaziali, come l’abito midi e pizzo nero, uno dei migliori finora portati sullo schermo.