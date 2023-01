“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi si scatena tra frange e paillettes. Ma piovono critiche

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi scatenata in un video Instagram: piovono critiche

Nuova puntata di Boomerissima e nuove emozioni a suon di musica con Alessia Marcuzzi e i suoi numerosi ospiti. La conduttrice, pochi istanti prima della messa in onda, ha condiviso su Instagram un video che la vede scatenarsi in balli e con un look sfavillante, impreziosito da frange, paillettes e alti stivali bianchi. Tuttavia, sotto il suo post, ai numerosissimi messaggi di apprezzamento si sono aggiunte anche tante critiche.

Alessia Marcuzzi scatenata sui social: piovono critiche

Alessia Marcuzzi si conferma esplosione di bellezza, energia e sensualità a Boomerissima. In occasione del terzo appuntamento, la conduttrice si conferma ancora una volta regina di stile ed eleganza e opta per un outfit total black. Ma è il video condiviso su Instagram poco prima della messa in onda ad aver scatenato le reazioni (positive ma anche negative) del pubblico. Sul suo profilo, infatti, la conduttrice ha condiviso un video che la immortala mentre si scatena a ritmo di danza, in tutta la sua bellezza.

Il suo abito è sfavillante ed impreziosito da frange e paillettes, cui si aggiungono alti ed elegantissimi stivali bianchi. A corredo del messaggio, infine, l’invito a seguire la nuova puntata di Boomerissima su Rai2. Tuttavia, oltre ai numerosissimi messaggi di sostegno e ammirazione, sono subentrate sotto il post anche dure critiche. “Programma ridicolo, non credo che queste apparizioni fanno avanzare la tua carriera […] Ma poi alla tua età programmi di sto genere?”: questa è solo una delle ingenerose critiche piovute sulla conduttrice. E c’è anche chi ha commentato ingiustamente: “Che squallore”.

Il post di Alessia Marcuzzi ha dunque fatto storcere il naso ad alcuni utenti, sebbene moltissimi l’abbiano inondata di affetto e supporto. La conduttrice è da sempre icona di stile ed eleganza e lo sta dimostrando anche a Boomerissima. Nel corso della prima puntata aveva optato per un abitino nero con gonna corta in tulle e tacchi a spillo ad accompagnare. Nella puntata della scorsa settimana, invece, aveva preferito un abito midi super elegante e con pizzo nero.

“Boomerissima”, gli ospiti di puntata e gli ingredienti di questo successo

Anche questa sera Alessia Marcuzzi torna a fare compagnia al suo pubblico con una nuova, emozionante puntata di Boomerissima. Prosegue il divertente confronto intergenerazionale tra “Boomers” e “Millennials” che, di puntata in puntata, porta a galla differenze nel linguaggio, nella musica e nelle mode tra le due differenti generazioni. Da un lato chi ha vissuto il periodo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, dall’altro la giovanissima rappresentanza del nuovo millennio, dal 2000 ad oggi.

Nella puntata di questa sera la conduttrice accoglie nuovi ospiti, pronti a sfidarsi nelle rispettive squadre. Dalla parte dei “Boomers” spazio a Geppi Cucciari, Giorgio Mastrota, Francesco Paolantoni e Mietta, mentre tra i “Millennials” ci saranno Lodovica Comello, Francesca Manzini, Riki e Pierpaolo Spollon. Inoltre, sono ospiti Drusilla Foer, Rocco Hunt, Corona e Nek.

Uno show che intreccia i classici schemi del varietà televisivo ai più moderni game show, offrendo dunque un prodotto fresco, moderno e originale. E dove non mancano le dinamiche tra i concorrenti, come lo scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini risalente alla prima puntata. Tutti ingredienti che rendono Boomerissima uno show molto amato e seguito dal pubblico, grazie soprattutto a una straripante e talentuosa Alessia Marcuzzi, che in Rai è ufficialmente rinata.