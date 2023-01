“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi cambia tutto. Addio stile maschile: il look della prima puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi Boomerissima

Alessia Marcuzzi ha dato il via alla sua nuova avventura televisiva, presentando un programma in prima serata su Rai 2. Una sfida a dir poco intrigante, che rappresenta un rilancio per la sua carriera. Ha infatti preferito tenersi lontana dal mondo televisivo per un po’, in attesa del giusto progetto, che è finalmente arrivato. Dopo aver dato un primo sguardo al suo outfit in conferenza stampa, ecco il look della prima puntata di Boomerissima.

Boomerissima, il look di Alessia Marcuzzi

Una gradita sorpresa per molti, l’outfit scelto da Alessia Marcuzzi per la prima puntata di Boomerissima su Rai 2, ma non per tutti. I più attenti, infatti, avevano già notato un post di Luciana Littizzetto, ospite della trasmissione.

Nella foto, mandata online dalla comica ore prima della messa in onda, è stato possibile avere un’anteprima dell’outfit scelto, risultato davvero vincente, stando ai commenti positivi sui social. Su Twitter, infatti, tutti gli occhi sono stati puntati su Alessia Marcuzzi, in grado di oscurare un po’ anche la collega Belen Rodriguez, impegnata nello studio de Le Iene.

Cambio di rotta totale, rispetto alla conferenza stampa. In occasione del lancio del suo show, infatti, aveva deciso di coprirsi un po’, optando per uno stile glamour e un po’ fuori dai normali schemi televisivi. Un look androgino, verrebbe da dire, decisamente intrigante.

In occasione della prima puntata di Boomerissima ha invece optato per un abitino nero molto femminile, che mette in evidenza il suo fisico invidiabile, che non risente affatto del passare del tempo.

Total black, con generosa scollatura. Spalle e braccia scoperte, a differenza di quanto mostrato in conferenza stampa, con trasparenza sul ventre piatto. Gonna corta in tulle e décolleté dal colore ovviamente abbinato con tacco a spillo. Una scelta aggressiva, così come quella di omaggiare Michael Jackson.

Alessia Marcuzzi è stata infatti affiancata dal celebre coreografo Luca Tommassini, proponendosi in versione Smooth Criminal. Look bianco, proprio come nel celebre videoclip della hit del compianto artista, con tanto di mossa leggendaria, il 45 Degree Lean.

Boomerissima, squadre Boomer e Millennial

Alla base di Boomerissima, nuovo programma di Alessia Marcuzzi, vi è una semplice gara a squadre, che mette però di fronte concorrenti VIP appartenenti a differenti generazioni.

L’idea di fondo è quella di sfruttare l’ovvia rivalità tra epoche differenti, con i partecipanti pronti a dimostrare come la propria generazione sia la migliore. Si parte dai figli degli anni ’70, proseguendo fino ai Duemila.

Da una parte ci sono i Boomer e dall’altra i Millennial. Occorre fare però una precisazione. Alla prima categoria citata dovrebbero appartenere i nati tra il 1946 e il 1964, ovvero i figli del boom economico post Seconda Guerra Mondiale.

Fonte: IPA

Questo gruppo viene seguito dalla Generazione X, di cui fa parte la stessa Alessia Marcuzzi. Nello show, però, si è scelto di usare Boomer con l’accezione odierna, ovvero di “anziano”. Di fatto, considerando i nati tra gli anni ’70 e i Duemila, la sfida sarebbe di fatto tra Gen Z, Millennial e Gen Z. Questa stessa precisazione, è un po’ da boomer, occorre dirlo.

Nella prima puntata spazio a Francesco Facchinetti, ex storico della Marcuzzi e padre di sua figlia Mia. Al suo fianco Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno. Faccia a faccia con Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani e Tommaso Zorzi. Ospiti d’onore Luciana Littizzetto e Max Pezzali.