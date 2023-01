Alessia Marcuzzi è “Boomerissima”, ma con stile: look maschile e trucco super glam

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi compie 50 anni. Dagli esordi a oggi: com’è cambiata

L’attesa è finita per Alessia Marcuzzi, pronta a mettersi in gioco con la primissima e inedita edizione di Boomerissima. Un format che la conduttrice ha cucito su misura per sé e che rappresenta non solo una scommessa personale, ma anche il ritorno in Rai da dove manca ormai da tanti anni.

In occasione della conferenza stampa di presentazione dello show, in onda a partire dal 10 gennaio in prima serata su Rai 2, la Marcuzzi ha svelato qualche chicca ma ha anche sfoggiato un look che incarna perfettamente il senso di Boomerissima: un completo in stile manlike di grande tendenza e un make-up dalle vibes retro. Passato e presente si fondono in un outfit semplice ma di grande effetto!

Alessia Marcuzzi presenta “Boomerissima” con un look manlike

Non potevamo aspettarci di meno dalla splendida Alessia Marcuzzi, che da sempre è regina di simpatia e talento, ma anche stile. Restano nella storia le minigonne e gli abiti con spacco vertiginoso sfoggiati quando conduceva l’Isola dei Famosi prima di Ilary Blasi (sebbene si sia vergognata per anni delle sue lunghe gambe), ma come si suol dire: anno nuovo, vita nuova. E anche nuovo look!

Fonte: IPA

Quello sfoggiato dalla Marcuzzi alla conferenza stampa di presentazione di Boomerissima è tanto semplice quanto di classe e assolutamente da copiare. Che sia di giorno o di sera, poco importa: lo stile maschile e androgino – che celebrità del calibro di Diane Keaton hanno reso immortale – ci salva in ogni occasione, creando con pochi ed essenziali elementi un look elegante ma anche comodissimo. La conduttrice ha scelto un completo grigio chiaro con un morbido pantalone palazzo e un gilet dalle linee minimal. Sotto l’immancabile camicia bianca con colletto classico, da cui ha lasciato scivolare una cravatta nera slacciata. A dimostrazione di come basti davvero poco per fare la differenza.

Fonte: IPA

E ai piedi? Non potevano mancare ovviamente le décolleté con tacchi a spillo vertiginosi, nere come la cravatta e perfette per mettere in risalto le gambe, anche con un pantalone morbido. Sarà anche “boomerissima”, ma la Marcuzzi non sbaglia mai in fatto di look!

Alessia Marcuzzi, le labbra rosse che non passano mai di moda

Se con il look ha fatto centro, non si può che dire lo stesso parlando di “trucco e parrucco”, per usare una definizione più televisiva (o “da boomer”). La Marcuzzi ha scelto di abbinare al completo dallo stile maschile un make up super glam e femminile, in cui a farla da padrone sono le labbra rosso fuoco. Il rossetto dei rossetti che non passa mai di moda, sta bene su tutto e va letteralmente a ruba, nonostante di recente sia diventato addirittura motivo di paura tra gli economisti.

Un filo di eyeliner sugli occhi, i lunghi capelli biondo cenere sciolti in piccole onde ed ecco completato uno dei beauty look più deliziosi che la conduttrice abbia sfoggiato ultimamente.

“Boomerissima”, le anticipazioni di Alessia Marcuzzi (con qualche sorpresa)

Boomerissima è uno show nuovo di zecca che rappresenta il (graditissimo) ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, ma non solo. È anche un’occasione per rimettersi in gioco con un obiettivo ambizioso: portare sul piccolo schermo le generazioni più giovani e metterle a confronto con i “vecchi” boomer – come vengono definiti sul web -, ovviamente divertendo e divertendosi. Eppure la conduttrice ha anticipato una chicca dello show, confermando le voci su una presunta lite dietro le quinte tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, che a quanto pare avrebbero preso il gioco un po’ troppo sul serio.

E a proposito di ospiti – o meglio, concorrenti – durante la prima puntata di Boomerissima i primi team a sfidarsi sono i “boomers” Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno e i “millenials” Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi.

Il futuro sembra più che roseo per Alessia Marcuzzi, che non rimpiange gli anni trascorsi in Mediaset ma alla Rai ha trovato una “grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia”. Potrebbe essere l’inizio di una nuova stagione della sua carriera, quella della maturità e dei grandi show televisivi come il Festival di Sanremo o Domenica In, anche se ha negato che potrebbe accadere…