Fonte: IPA Alessia Marcuzzi osa con la tutina in pizzo ed è pazzesca

Pizzo e trasparenze: Alessia Marcuzzi è favolosa e si concede una tutina che le sta divinamente e che la rende sensuale come non mai.

Ogni donna – e ogni corpo – ha i suoi punti di forza, così come ogni persona risulta favolosa se si sente bene con ciò che indossa e la conduttrice lo sa bene: più passa il tempo e più dimostra di sapersi valorizzare al massimo. A 51 anni è difficile che Alessia Marcuzzi possa sbagliare un look: la tutina in pizzo completamente trasparente lo dimostra: su di lei è favolosa.

Alessia Marcuzzi, pizzo e sensualità: divina

Le lunghissime gambe avvolte da un pizzo impalpabile che le copre anche il resto del corpo: a “nascondere” un po’ una giacca lunga, dal taglio maschile. Alessia Marcuzzi si è mostrata seducente come non mai su Instagram, pubblicando alcuni scatti e un video che la vedono coperta da una tutina in pizzo, che ne avvolge le forme come una seconda pelle. A completare questo look, scarpe con il tacco a spillo di vernice nera e giacca dello stesso colore.

Dice di essere pronta per le feste e non si può che concordare con lei: sensuale come non mai, Alessia riesce a mostrare senza eccedere, dimostrando che, se un outfit lo si sente nelle proprie corde, si può indossare ciò che si desidera ed essere favolose. E sono tantissimi i commenti che sottolineano quanto la conduttrice sia in forma e bellissima.

Ha compiuto da poco 51 anni e il tempo su di lei non fa altro che renderla sempre più affascinante: quella che possiamo ammirare è una donna che sembra sicura di sé, dei suoi punti di forza e che affronta la vita con quell’ironia che traspare anche quando la vediamo sul piccolo schermo. Capace di mostrarsi senza trucco, di scherzare su sé stessa e di regalare ai suoi follower un pizzico di leggerezza.

Che decida di indossare un corpetto (capo imperdibile dei suoi look più belli) o un completo elegante, una cosa è certa: difficile vedere Alessia Marcuzzi con un outfit che non ne valorizza il fascino e lo spirito.

Boomerissima e i look più belli di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha lasciato senza parole in più di un’occasione nella nuova edizione di Boomerissima, il programma in onda sulla Rai che l’ha riportata sul piccolo schermo dopo un periodo di stop dalla televisione. Da sempre considerata una fashion icon, ha regalato degli spunti e dei look memorabili. Da copiare.

Un capo che Alessia Marcuzzi ci ha insegnato a indossare (e a farlo con stili differenti) è il corpetto: lo ha indossato in più di un’occasione sia in televisione che per occasioni mondane. A Boomerissima lo abbiamo visto sfoggiato in un look total white composto da pantaloni a palazzo e a vita alta abbinati a un corsetto molto sensuale. In un’altra puntata del programma aveva puntato su nero e trasparenze. Su Instagram, invece, aveva sfoggiato un completo ciclamino composto da giacca, pantaloni e bustino.

La parola d’ordine, quindi, è sensualità ma senza perdere di vista l’eleganza. E Alessia riesce sempre a fare centro, valorizzando la propria femminilità. Tutina di pizzo compresa, che scopre il corpo e che lei ha sfoggiato con stile.