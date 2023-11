Alessia Marcuzzi a “Boomerissima” cede (di nuovo) al corpetto e conquista

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 look che hanno fatto la storia (tra mini dress e super scollature)

Alessia Marcuzzi ha ancora una volta conquistato il pubblico di Rai 2 conducendo una scoppiettante seconda puntata di Boomerissima. Un programma sicuramente coinvolgente e divertente che vede contrapporsi due team, i Boomer, quelli che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 (squadra formata da Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni) e i Millennial, più giovani e generazionalmente distanti (rappresentati da Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni).

In quanti hanno ballato in salotto sulle note delle hit presentati durante la prima sfida? Noi sicuramente sì. Regina indiscussa della serata è stata la padrona di casa: Alessia Marcuzzi simpatica e sensuale ha magistralmente tenuto le redini della puntata.

Alessia Marcuzzi incanta a “Boomerissima”: il look mannish e sensuale

La prima puntata di Boomerissima, andata in onda martedì 31 gennaio, aveva regalato agli spettatori dei momenti veramente emozionanti. Infatti, era andata in onda in concomitanza con la morte di Matthew Perry, l’indimenticabile volto di Chandler nella sitcom Friends, che, possiamo dirlo, ha conquistato generazioni di amanti del genere. Prima della vera e propria messa in onda, Alessia Marcuzzi ha portato le telecamere a fare un giro per lo studio di Boomerissima, mostrando poi una vera e propria porzione del celebre set della Warner. Anche la sigla del programma è un vero e proprio omaggio alla serie cult.

Come da scaletta anche la seconda puntata è andata avanti di gioco in gioco, con i due gruppi Vip impegnati in un serrato e autoironico testa a testa. Vera protagonista è stata però la presentatrice: Alessia Marcuzzi porta senza timore i suoi 50 anni e balla in scena travolgendo chi la guarda. Notevole soprattutto il look sfoggiato: un tocco mannish total black con pantaloni e corpetto. Non è la prima volta che la vediamo in queste vesti, poiché anche nella scorsa edizione, nella quarta puntata, aveva scelto uno stile maschile combinato però con un corpetto cipria.

Anche in questo caso il corsetto nero con scollo a cuore e due sottilissime spalline ha fatto centro. Elegante con i ricami su addome e seno e sensuale come non mai. A completare l’outfit dai décolleté sobri, ma con un tacco a spillo che ha portato con il portamento di una professionista della moda. Uno stile intramontabile, con il pantalone leggermente oversized sulle cosce.

Come sua abitudine ha portato i capelli sciolti e sbarazzini e un look pulito e senza eccessi. Semplicemente bellissima. L'intento di portare leggerezza e allegria nelle case degli italiani con questo misto di passi di danza e tante risate le è riuscito alla perfezione, con quel tocco di stile che la contraddistingue. "Boomerissima", chi ha vinto la seconda puntata A vincere la seconda puntata di Boomerissima 2023 è stata la squadra dei Boomer, che nella prima sfida, giocata a colpi di hit della generazione di appartenenza hanno proposto L'ombelico del mondo di Lorenzo Jovanotti e un medley di canzoni dei cartoni animati (portati in scena da una brillantissima Cristina D'Avena). Diciamocelo, vincere contro questi pezzi. Soprattutto l'amata cantante ha fatto piovere commenti d'apprezzamento nel pubblico in studio e sui social. In un'altra sfida però Alessia Marcuzzi ha sbaragliato la concorrenza, danzando con Pierpaolo Spollon, reduce dall'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il risultato è stato esilarante, poiché i due hanno ballato l'indimenticabile Geller Routin, ancora una volta rendendo omaggio a Friends. La coreografia ha infatti riprodotto fedelmente le mosse che i fratelli Monica e Ross hanno presentato nella decima puntata della sesta stagione della sitcom: The One with the Routine.