“Boomerissima” non va in onda martedì 14 novembre: cambio programmazione di Rai 2

Stop al programma di Alessia Marcuzzi: "Boomerissima" non va in onda martedì 14 novembre. Ecco perché

Lo show sullo scontro generazionale più amato della tv cambia programmazione: Boomerissima non va in onda martedì 14 novembre. Gli appassionati della conduzione di Alessia Marcuzzi dovranno aspettare una settimana per rivedere i loro beniamini lottare a suon di hit e scene iconiche della propria generazione. Il motivo? Non c’entrano gli ascolti, come qualcuno ha ipotizzato, ma su Rai 2 sarà possibile guardare le ATP Finals 2023 (per la gioia degli sportivi).

“Boomerissima” non va in onda martedì 14 novembre

Per Alessia Marcuzzi settimana di stop. Martedì non va in onda Boomerissima, lo show che vede sfidarsi Boomer e Millenial, due generazioni a confronto. Le scorse puntate hanno emozionato il pubblico e la conduttrice è perfettamente calata nel ruolo che le compete. Certo il cambio di programmazione non è dovuto a un calo di ascolti o da numeri inaspettati. Il programma infatti non verrà trasmesso per altri motivi.

Secondo la programmazione di Rai 2 nella serata di martedì 14 novembre sarà possibile vedere le ATP Finals 2023. La diretta tanto attesa con il gota del tennis mondiale trasmetterà direttamente dal Pala Alpitur a Torino. Tanti i protagonisti internazionali dello sport come Jannik Sinner, che affronterà tre grandi campioni di categoria: Djokovic, Tsitspias e Rune. Ma ci saranno anche Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev. Dunque è proprio a causa della diretta delle ATP Finals 2023 che il prime time di Rai2 subirà dei cambiamenti durante la settimana. Un cambio che coinvolge direttamente Boomerissima, lo show del martedì sera della seconda rete, su cui, sebbene gli ascolti non volino altissimi, la rete continua a puntare e a credere.

Ospiti di “Boomerissima” martedì 21 novembre: anticipazioni

Quindi niente paura. Boomerissima non è stata cancellata, tornerà la settimana prossima nello stesso giorno di sempre, martedì 21 novembre. Buone notizie per i fan di Alessia Marcuzzi che ha conquistato il pubblico grazie alla perfetta unione tra anni ’80 e tempi più contemporanei. La prima a divertirsi in realtà è proprio la conduttrice, perfettamente a suo agio e visibilmente divertita nelle scorse puntate.

Anche il pubblico sembra gradire il format: Boomerissima ha fatto registrare un esordio ottimo con oltre 1,2 milioni di spettatori nella prima puntata e uno share sopra il 7%. Particolarmente riuscito e apprezzato l’omaggio a Friends, dopo la morte dell’amato Matthew Perry. L’ultimo appuntamento ha fatto invece registrare poco più di 800 mila spettatori a casa con il 4.65% di share. Una caduta che ha fatto temere agli appassionati che il programma fosse finito nel mirino della Rai, che sta attuando alcuni cambiamenti sul secondo canale tra il caso Pino Insegno con il Mercante in Fiera e la chiusura di Bianca Guaccero.

L’appuntamento con la terza puntata di Boomerissima ci sarà e si prospetta veramente appassionante con nuovi simpaticissimi ospiti. Per i Boomer ci saranno Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Ivan Zazzaroni e Roberto Farnesi. A rappresentare i Millennial invece saranno Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, Cristina Marino e Jody Cecchetto. In studio per la rubrica dei miti terranno banco Amanda Lear ed Ornella Muti. Prevista inoltre la presenza nella terza puntata di Boomerissima i Gemelli diversi ed Alexandra Stan.