Per un look elegante, ma estremamente sensuale chiedere ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice, infatti, ha fatto impazzire i fan mostrandosi con un completo monocolore e essenziale, capace di mettere in evidenza il suo corpo favoloso e di valorizzarne la bellezza.

E non stupisce perché, nel corso della sua lunga carriera, Alessia è stata capace di regalare veri e propri spunti di moda da cui trarre a piene mani.

Il suo ultimo post su Instagram ha raccolto i tanti consensi dei follower, che l’hanno riempita di complimenti per l’outfit ciclamino che copre ma non nasconde.

Alessia Marcuzzi, con il look ciclamino è la più bella

Elegante, sofisticata, di classe, ma con un tocco estremamente sexy: Alessia Marcuzzi ha lasciato senza fiato i fan con un look perfetto, che la valorizza e ne sottolinea la bellezza.

La conduttrice ha pubblicato su Instagram un breve video in cui la si vede indossare un completo giacca e pantalone color ciclamino, una sfumatura di viola che dona luce al suo incarnato.

Dettaglio super sensuale un bustino senza spalline che le fascia il corpo e abbraccia il décolleté. Sexy, ma senza mostrare nulla: la giacca dal tocco oversize viene indossata in modo da scoprire il bustino sottostante, mentre i pantaloni sono a vita alta e molto ampi, perfetti per le sue gambe lunghissime e snelle.

E l’outfit scelto da Alessia Marcuzzi è la dimostrazione che basta essere a proprio agio con ciò che si indossa per risultare magnifiche. Aspetto che viene sottolineato dai tanti commenti che le hanno rivolto.

Da chi le dice che è stupenda, a chi bellissima, a chi sottolinea come il colore le stia benissimo. Insomma, Alessia ha fatto centro, complice anche un trucco molto minimal ma d’impatto con bocca e unghie rosse e capelli lasciati sciolti e naturali sulle spalle.

Alessia Marcuzzi, regina dei corpetti (e di bellezza)

Alessia Marcuzzi è da anni sulla cresta dell’onda: piace al pubblico in televisione, è amata e seguitissima sui social ed è un concentrato di energia e bellezza.

Nel tempo ha lasciato il segno con alcuni look davvero memorabili, spesso indossando un capo must del suo guardaroba: il corpetto.

Molti dei suoi outfit più belli, infatti, la vedono indossare capi che lasciano scoperte le spalle e mettono in evidenza il suo corpo. I corsetti le stanno benissimo, la valorizzano e lei si diverte a indossarli.

Le occasioni in cui lo ha fatto? Ad esempio durante la prima edizione di Boomerissima, nel corso della quarta puntata quando era salita sul palco con un look dal tocco maschile con corsetto cipria, oppure quest’anno quando ha deciso di indossarne uno nero con scollo a cuore e spalline sottilissime. Da non dimenticare, poi, quando aveva indossato un completo total white per la presentazione dei palinsesti Rai.

L’elemento che la contraddistingue? Il bustino che, oltre a starle benissimo, riesce a dare un tocco sensuale a ogni look.

Ma tra tante scelte di stile che l’hanno premiata, tra tanti outfit che ne hanno messo in risalto il fascino inossidabile, non è mancato qualche azzardo dettato dall’ironia.

Per i suoi 51 anni, festeggiati l’11 novembre e portati davvero splendidamente, ha sfoggiato un improbabile vestito a forma di torta.

Eolo lei poteva stare benissimo anche così.